Huisarts Walter Schrader gaat zélf het coronavirus te lijf: met 80.000 liter desinfecterend middel

In de Herenstraat in Leiden kijken ze er niet meer van op: de man die zijn kofferbak opent voor de buurtontmoetingsplek en tien grote, klotsende jerrycans op de stoep zet. Het is huisarts Walter Schrader, die zijn eigen actie is begonnen tegen de verspreiding van het coronavirus. De jerrycans zitten vol met desinfecterend middel, gratis wordt verstrekt aan ouderen en andere kwetsbare groepen in de wijk.

Het kantoortje in de Herenstraat is een pleisterplaats voor de ouderen die nog in de voormalige volksbuurt wonen. Normaal voor koffie, belastinghulp en een goed gesprek tegen de eenzaamheid. Nu voor veiligheidsbrillen, zelfgemaakte mondkapjes en desinfectans. “Iedereen kan hier zijn flesje laten vullen”, zegt Schrader. Het is gratis, al staat er een grote vaas vol muntjes voor vrijwillige bijdrages.

Al op 24 januari kwam de huisarts in de benen. “Toen ik hoorde van de ellende in China, heb ik meteen alle groothandels gebeld. Maar toen was het al moeilijk om aan goede spullen te komen.” Hij bevestigt dat hij er vroeg bij was. “Ik ben rampenbestrijdingsarts geweest in Rotterdam, dan leer je vooruitdenken.”

“Uit Italië kwamen berichten dat ouderen en ander kwetsbare groepen, zoals geestelijk verstandelijk gehandicapten, minder kans hadden op behandeling op de intensive care. Toen dacht ik: waarom leggen we geen cordon sanitaire om de kwetsbare groepen? Er wordt veel geld uitgegeven aan een vaccin, de eerste resultaten worden in september verwacht. Waarom zou je deze mensen tot die tijd niet houden? Dat betekent dat je de eerste lijn goed moet beschermen: de mensen die zorgen voor ouderen en gehandicapten. Als zij een infectiehaard worden, is het dweilen met de kraan open.”

Fransje Barnard van de buurtontmoetingsplek demonstreert een door Walter Schrader ontworpen mondkapje. Beeld Inge Van Mill

Schrader is een man van actie. Dat bewees hij eerder al met een protestlied tegen de werkdruk in de zorg en met een rapnummer waarin hij in 2009 uitlegde hoe je de Mexicaanse griep preventief aanpakt. Van een schoonmaakbedrijf uit Leiden kreeg hij genoeg grondstoffen om 80.000 liter desinfecterend middel te maken. Met uitvinder Jan Tienhoven maakte hij makkelijk te fabriceren mondkapjes, waarvan ze het ontwerp gratis online zetten. Daarnaast wist Schrader met hulp van Leidse ondernemers onder meer 13.000 veiligheidsbrillen, handschoenen en pakken te bemachtigen. Ze zijn verdeeld onder collega’s, thuiszorg en woonzorgcentra voor ouderen.

Andere hulp kreeg hij van zijn voetbalteam. “Één appje was genoeg.” Met zijn voetbalvrienden legde Schrader de basis voor zes uitdeelpunten in Leiden. Die zijn inmiddels uitgebreid met verdeelcentra in Oegstgeest, Den Haag, Den Helder en Dordrecht. Ook aan die hulpverzoeken kan hij voorlopig voldoen. “Dit is geen tijd om te huilen en elkaar vliegen af te vangen. Dit is een tijd om goed na te denken en vervolgens te doen.”

Lees ook:

Hoe ‘let je een beetje op elkaar’? Deze hartverwarmende initiatieven ontstaan door corona

‘Let een beetje op elkaar’. Premier Mark Rutte eindigde er maandag zijn toespraak mee. De oproep blijkt niet aan dovemansoren gericht. De coronacrisis maakt massaal initiatieven los, blijkt uit een rondgang van Trouw.

Rampen brengen zowel het goede als het kwade in de mens naar boven

Het was een klein bericht in een overstelpende storm coronanieuws afgelopen week: 150 mondkapjes en 35 flessen desinfecterende gel ontvreemd.