Huisarts vermoordde schoonmoeder en verdient 12 jaar cel, stelt het OM

De Maastrichtse huisarts George W. vermoordde zijn schoonmoeder door haar te verdoven tot ze stierf, en deed dat uit financieel gewin, zo stelt het Openbaar Ministerie. De officieren van justitie eisten woensdag in de rechtbank in Roermond twaalf jaar cel en een beroepsverbod tegen hem.

Wat het OM betreft is dit een moordzaak zoals iedere andere, ook al gaat het om een arts en zijn patiënt. “Deze arts gebruikte zijn beroep om zijn doel te bereiken”, stelde officier van justitie Jessica Valenteijn-Engels.

W. schreef de 76-jarige Ingrid, de moeder van zijn toenmalige vriendin en huidige echtgenote, verdovende medicijnen voor. Zij was steeds vaker agressief, en werd onhandelbaar voor het personeel van de particuliere instelling waar ze woonde. Uiteindelijk zorgde W. ervoor dat zij in juli 2016 door medicatie buiten bewustzijn raakte. Drie dagen later overleed ze.

Huisarts W. verleende palliatieve sedatie, zo zegt hij

Volgens W. gaat het om continue palliatieve sedatie, normaal medisch handelen waarbij een patiënt tot de dood in een soort slaap wordt gebracht om het lijden in de stervensfase te verlichten. Een arts mag een patiënt in principe alleen blijvend in slaap brengen bij een levensverwachting van twee weken of minder.

Het OM stelt op basis van het medisch dossier en verklaringen van getuigen dat van een beperkte levensverwachting helemaal geen sprake was. “Ingrid was verward en geagiteerd, niet terminaal”, stelt Valenteijn-Engels. Kort voor haar dood werkte ze nog in de tuin, zo stelt het OM. Volgens getuigen genoot ze nog van taart en chocola.

De uit Duitsland afkomstige Ingrid woonde tot 2015 in Frankrijk, en werd door W. en zijn partner naar Nederland gehaald toen haar gezondheid verslechterde. W. nam haar daarbij aan als patiënt. In de jaren daarvoor hadden moeder en dochter nauwelijks contact, stelt het OM.

‘Het ging W. om het huis en geld van zijn patiënte’

Het zou W. te doen zijn om haar huis in Frankrijk, enkele bankrekeningen en een levensverzekering, samen ter waarde van ruim 281.000 euro, zegt justitie. Ingrid zou een handgeschreven testament hebben gehad, waarin ze alles naliet aan haar nieuwe partner – een Franse buurman – en aan instellingen. In de maanden voor haar dood werd bij de notaris in Nederland een nieuw testament opgemaakt. De enige begunstigde werd haar dochter, W.’s partner. De notaris werd later door de tuchtrechter uit zijn ambt gezet, omdat hij niet controleerde of de vrouw wel begreep waarvoor ze tekende.

Experts die het OM en de rechtbank raadpleegden, zagen nog mogelijkheden om Ingrids situatie te verbeteren zonder haar te verdoven, die W. niet benut heeft. Opname in een psychiatrisch ziekenhuis bijvoorbeeld. Volgens één van hen waren de middelen die W. voorschreef mogelijk zelfs een oorzaak van haar verslechterende gezondheid.

Expert: ‘Ingrid leed aan hartaandoening’

Opvallend genoeg schoof justitie de verklaring van Kees Besse opzij. Besse, een anesthesioloog en autoriteit op het gebied van palliatieve sedatie, zei eerder in de rechtbank dat andere experts over het hoofd hebben gezien dat Ingrid leed aan een ernstige hartaandoening: cardiomyopathie. Besse stelde dat ze aan die aandoening is overleden, en dat W. terecht palliatieve sedatie verleende.

Maar volgens officier van justitie Dave Mattheijs gaat Besse daarbij zijn ‘deskundigheid ver te buiten’, omdat hij geen ouderenarts of cardioloog is.

De advocaat van W. reageert donderdag in zijn pleidooi.

Verzachtte de Maastrichtse huisarts W. Ingrids sterven, of vermoordde hij haar?

De 76-jarige Ingrid kreeg bij haar overlijden verzachtende medicatie van haar schoonzoon die ook haar huisarts is. Een deel van de medewerkers van het verpleeghuis waar ze woonde vertrouwde het niet. Huisarts W. staat nu terecht voor moord.