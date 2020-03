Huilend op de quarantaineschool omdat alles zo stom is thuis

Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

“We speelden en speelden, zo intensief, dat het een wonder is dat we het hebben overleefd.” Onze kinderen maken deze woorden van Astrid Lindgren de laatste weken meer dan waar. Afgezien van de ziektedagen en het thuisonderwijs spelen ze zich helemaal een ongeluk. Daarbij leren ze veel nieuwe dingen in korte tijd. Steltenlopen, hutten bouwen, blaadjes en stokjes verzamelen, loloballen, springtouwen met een groot springtouw, basketballen, sudoku’s oplossen. Blijkbaar heb je veel tijd en verveling nodig om te leren spelen.

Mijn opvoedpogingen om de jongste wat sportiever in het bordspel te laten zijn mislukken jammerlijk. Van de week smeet ze de pionnen van mens-erger-je-niet boos door de kamer na verlies, nu speelt ze mij pontificaal met een grote grijns van het bord. Als ik pedagogisch verantwoord opmerk dat ik het tóch een gezellig spelletje met haar vind ondanks dat ik verlies, beaamt ze enthousiast dat zij het óók een heel leuk spelletje vindt omdat ze wint.

Afstand houden van de playmobilfamilie is niet nodig

We trekken de doos met Playmobil van zolder waardoor de kamer van onze meiden in één grote playmobilpaardenstal verandert. Ik moet goed opletten want Dusty krijgt speciaal voer dus ik mag haar geen gewoon hooi geven. En trouwens, niemand van de playmobilfamilie heeft corona, dus afstand houden is niet nodig.

Maandagochtend grijp ik de gelegenheid van mijn mans verjaardag aan om een jurk aan te trekken en mascara op te doen. Hij vraagt verbouwereerd waar ik heen moet in deze kleren. Het is gek, maar wat de damesblaadjes schrijven klopt. Ik knap meteen op van de jurk. Onze meiden zitten in hun nieuwe schoolkleren te werken want het is Feestkledingdag op de quarantaineschool. Als ik me omdraai om te kijken hoe het rekenwerk vordert, blijkt de jongste met een boos gezicht gigantische cijfers op haar blad te zetten. Ze barst in snikken uit als ik vraag wat er aan de hand is maar ze weet niet waarom alles zo stom is thuis. Ik probeer haar erdoorheen te slepen met het vooruitzicht op de Bossche bol die we zo gaan halen voor bij de koffie, geen idee of dat pedagogisch verantwoord is.

