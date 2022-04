Hugo de Jonge stopte pas deze week met gebruik privémail voor zijn werk. ‘Niet zoals het hoort’

Hij geeft toe dat hij zijn privémail niet had moeten gebruiken. Dit wordt “om veiligheidsredenen ernstig ontraden”, zegt hij “Dat is niet zoals het hoort.”

De Jonge gebruikte naar eigen zeggen zijn privémail omdat het beveiligde systeem van het departement nogal “gebruiksonvriendelijk” werkt. Soms was zijn wachtwoord verlopen en kon hij niet in zijn mail bij een stuk dat hij nog moest lezen. “Dan denk ik, ik moet vanavond dat stuk nog even lezen, ik kan niet in mijn mail, stuur het maar even naar mijn iCloud.”

Hij zegt gedurende de coronacrisis niet gedacht te hebben dat het onverstandig was om zijn privémail te gebruiken. “Ik dacht vooral: er is een hele hoop werk te doen en hoe kan ik dat het meest praktisch en snel even tot stand brengen. En dat was niet verstandig.” De ministeries van binnenlandse zaken en volksgezondheid gaan nu onderzoeken hoe vaak het is gebeurd en om wat voor stukken het gaat, zegt De Jonge.