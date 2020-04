Hou thuiszitten vol, maant Willem-Alexander, ook na Koningsdag

Dit wordt ‘de aller- allerlaatste Koningsdag thuis van de geschiedenis’, voorspelde vanochtend om 10 uur de jarige Koning Willem-Alexander (vandaag 53 jaar oud) in een korte toespraak voor de televisie, staande in zijn woonhuis Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Dit is een unieke dag vanwege het coronavirus, zei de koning.

Het bezoek van zijn gezin aan Maastricht werd vanwege de pandemie afgezegd. Ook alle traditionele feestelijkheden in het land, van festivals tot straatverkoop, gaan niet door, tenzij online of vanaf de individuele balkons. Koningsdag is tot ‘woningsdag’ omgedoopt op initiatief van de Bond van Oranjeverenigingen en iedereen is opgeroepen om de feestdag thuis te vieren.

De rijen bij de banketbakkers in het land maakten duidelijk dat daar gehoor aan is gegeven; velen zitten vandaag thuis op de bank met een oranje tompouce bij de koffie. In plaats van op een kleedje met de oude rommel van zolder voor de deur of in het park. De terrassen blijven leeg, de café’s gesloten.

‘Maak ervan wat er van te maken valt’

“Hoe bijzonder is het om op afstand van elkaar toch een eenheid te vormen,” zei Willem-Alexander, in blauw pak en overhemd, zonder stropdas, voorlezend van papier. Hij stond dicht omringd door zijn vrouw koningin Máxima en drie dochters in feestelijke zomerjurken. “Maak ervan wat er van te maken valt”, wenste de koning het volk toe.

De koning maande verder allen het thuiszitten vol te houden, ook na deze 27ste april. “Velen hadden gehoopt op meer bewegingsvrijheid na morgen, ook hier thuis”, zei hij. “Maar het coronavirus laat zich de les niet lezen.” Hou vol, voor onszelf, de zwakkeren in de samenleving en het zorgpersoneel, dat zo hard heeft gewerkt en nog zal moeten doorwerken, aldus luidde zijn boodschap.

Zijn woorden vanaf de televisie werden in sommige straten overstemd door enthousiaste Oranjefans die eveneens rond 10 uur buiten op straat het Wilhelmus zongen, begeleid door allerlei instrumenten, een idee van het Concertgebouworkest. Mensen konden de afgelopen dagen de bladmuziek downloaden en alvast oefenen. Aan die oproep is massaal gehoren gegeven, zo blijkt, de partijen voor verschillende instrumenten zijn meer dan 100.000 keer gedownload. Op sociale media zetten vele muzikanten filmpjes van de eigen prestaties.

In zijn toespraak maakte de koning verder duidelijk volgend jaar alsnog naar Maastricht af te reizen. “Wat in het vat zit, verzuurt niet”, zei hij.

‘Haw pin’, hou vol

Op Facebook zette Annemarie Penn-te Strake, burgemeester Maastricht, ’s ochtends al een gesproken felicitatie voor de koning neer op zijn Maastrichts: ‘Perfisia majesteit’. Ze nodigde hem alvast van harte uit voor volgend jaar. “Dag majesteit wat hadden we u en uw familie hier vandaag in Maastricht graag ontvangen”, aldus de burgemeester. “Maar het heeft niet zo mogen zijn. De coronamaatregelen maken een mooi feest onmogelijk en dat zal ook nog wel even duren. Maar ‘haw pin’ zeggen we hier in Maastricht ‘hou vol’, ‘houd moed’. En dat doen wij… En hopelijk tot volgend jaar.”

Om 16.00 uur sluit de koning de viering af door het glas te heffen tijdens een nationale toost.

