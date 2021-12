Hossen in de hitte: Prinsenbeek viert carnaval met Pinksteren

De eerste boerenkielen met korte mouwen zijn besteld. ‘Boemeldonckse’ verenigingen appen elkaar plaatjes van een in bikini gehulde Prins Carnaval, en hosklassiekers worden alvast gekscherend voorzien van een zomers tintje. Op olijke wijze verwelkomen inwoners van Prinsenbeek het besluit van de lokale carnavalscommissie om de optochten van 2022 te verplaatsen. Vanwege alle onzekerheid rondom de coronamaatregelen die eind februari van kracht zijn, tonen de bouwers hun praalwagens aankomend jaar in het Pinksterweekend.

“In 2020 gingen zowel de grote als kinderoptocht niet door vanwege een grote storm”, legt Robbert Janssen uit. Hij is secretaris van feestvereniging BAK van Boemeldonck, zoals het Brabantse Prinsenbeek in carnavalstijd heet. “Dit jaar zette de pandemie een streep door de festiviteiten. Nu nóg een jaar overslaan? Dat konden we gewoon niet over ons hart verkrijgen. Om egoïstische redenen natuurlijk, maar ook om de traditie in leven te houden.”

Voor niks bloed, zweet en tranen geleverd

De vereniging turft nu al minder inschrijvingen bij jeugdactiviteiten, zegt Janssen. “Doordat we carnaval twee keer gemist hebben, voelen zij minder binding met het feest. En ook de bouwers willen we betrokken houden. In het jaar van die storm hebben ze voor niks bloed, zweet en tranen geleverd, vorig jaar konden ze niks bouwen. Ze verdienen het om weer te rijden, hun wagens weer met trots en bombarie te showen aan de jury.”

Het idee van Prinsenbeek om carnaval te verplaatsen kwam niet uit de lucht vallen. Zo opperde burgemeester Paul Depla van Breda al eerder om het volksfeest naar de zomer te tillen. “Ik hecht ook aan onze tradities”, zei de Brabander in de Volkskrant. “Maar als je daar per se aan wilt vasthouden met als risico dat er door een nieuwe corona-piek helemaal niks te vieren valt, dan zeg ik: doe mij maar carnaval in de zomer.” In de warmere seizoenen is de kans op een nieuwe golf van besmettingen immers kleiner.

Toch willen de carnavalsverenigingen in zijn stad voorlopig niets van verschuivingen weten. “Carnaval is een katholiek feest, dat plaatsvindt voor de vastenperiode in aanloop naar Pasen”, reageert Anouk Bakkers van Stichting Kielegat per mail. Vorige week zette de club een streep door alle grote carnavalsactiviteiten. “Half januari komt het bestuur weer bij elkaar en gaan we verder beslissen.” De stichting hoopt een aangepast carnaval te kunnen organiseren.

Gekke Maondaag een paar maanden later

Elders in het land sluiten enkele plaatsen zich wél bij Prinsenbeek aan. Zo heeft het Brabantse dorp Made besloten om alle grote carnavalsactiviteiten naar mei te verhuizen, haalt het Noord-Hollandse Waarland de confetti pas in de zomer uit de kast, en viert het Limburgse Velden Gekke Maondaag een paar maanden later dan gebruikelijk is.

“Ook wij hebben carnaval een zwieper gegeven”, zegt Jos Hoefnagels van CS De Bokkenrijders uit Oijen, een klein dorp bij Oss. “Op 28 mei viert onze carnavalsvereniging haar 55-jarig jubileum, en we hebben besloten dat de grote wagens gewoon die dag door de straten trekken, in plaats van in februari. We kunnen de prachtige wagens die hier ieder jaar worden gebouwd toch niet wéér in de loodsen laten verstoffen?”

Hoefnagels kent de tegenargumenten die klinken. “Carnaval is een katholieke traditie, het feest hoort veertig dagen voor Pasen plaats te vinden. Maar al ben ik van huis uit katholiek en is het hier vaste prik om carnaval in de kerk af te trappen, vraag ik me af in hoeverre het geloof nog een wezenlijke rol speelt bij het vieren van carnaval. Voor mij doet het er in ieder geval niet echt toe. Het samenzijn, de sfeer, het spektakel: daar draait het om. En dus ben ik heel blij dat de Oijense bouw- en loopgroepen hebben ingestemd met het verplaatsen van de optocht.”

