Horecaondernemers nemen het heft in eigen handen en sluiten de tent

Het RIVM meldde donderdag 5475 nieuwe positieve tests: de snelste stijging tot nu toe. Omdat de horeca een grote rol speelt in de toename van de besmettingen, doen over heel Nederland nachthoreca-ondernemers preventief hun zaak op slot. Eigenaar Marcel Levee (43) gooit zijn vijf nachthorecazaken in het uitgaansgebied rondom de Groningse Poelestraat dicht na een besmettingsgolf onder gasten en personeel.

Weer dicht, dat is zeker wel een domper na de blijdschap dat u eindelijk weer open kon?

“Ja, sinds die openingsavond tweeënhalve week geleden, is het een en al feest geweest in Groningen. De tent ging helemaal los. Alles stond vol, het leek wel Koningsdag, zoals iedereen op elkaar stond.

“Na vijftien maanden sluiting hadden we exact zes dagen de tijd om alles op te tuigen, zodat we de eerste vrijdag konden meepakken. Die eerste avond was interessant. Het liep niet met die QR-codes, de testlocaties lagen buiten de stad en liepen over. Voor ons was niet duidelijk dat zo’n QR-code in combinatie moest met legitimatie. Dus daar hebben we fouten gemaakt, want mensen konden met screenshots naar binnen. Zelfs de gemeente wist niet hoe het allemaal werkte. Het was ontzettend hectisch, en het liep meteen mis. Dat hebben we na die eerste avond snel verbeterd. Maar zoals blijkt, er hoeft maar één positief persoon in de rij te staan.”

Hoe merkte u dat het mis was?

“Na tweeënhalve week bomvol zitten, merkten we afgelopen weekend dat de eerste kuchjes kwamen. We zijn meteen intern gaan testen. Dat deden we hiervoor ook al, maar nu waren er opeens een paar positief. Onder wie ikzelf. De alarmbellen gingen pas af toen onze vaste gasten ons appten dat ze na het feesten met een negatieve test nu tóch positief waren.”

En dan het besluit om alle vijf zaken dicht te doen. Waarom?

“Je vraagt je af in hoeverre het verantwoord is voor mijn personeel en voor de gasten om open te blijven. We hebben met elkaar de knoop doorgehakt om de tenten te sluiten en na het weekend verder te kijken. Maar vooralsnog heb ik geen idee. We moeten maar kijken wie er niet ziek is en welke zaken misschien open zouden kunnen.

“Sommigen in mijn team wilden graag openblijven, onder het motto ‘we laten ons er niet onder krijgen, we mogen net weer’. Het is balen, maar de economische afwegingen slik ik maar weg. We zijn net vijftien maanden dicht geweest, dit zal het verschil niet maken. Om nou je hele team op te branden, dat is het niet waard.”

