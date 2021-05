Horeca, musea en bioscopen zien verplichte toegangstesten helemaal niet zitten

Horeca, musea, bioscopen en het hoger onderwijs zitten niet te wachten op toegangstesten in hun sector. Met testbewijzen wil het kabinet de heropening van de samenleving versnellen. Maar veel sectoren denken dat hun sector ook zonder testbewijs veilig open kan, blijkt uit een rondgang van Trouw.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de sneltestwet ‘Tijdelijke wet testbewijzen Covid-19'. Die wet geeft concertzalen, musea, theaters, evenementen en de horeca het recht om toegangstesten bij entree te verplichten. Daarmee mogen de sectoren eerder open, belooft het kabinet, mits de besmettingscijfers dit toelaten. De toegangstesten zijn voorlopig op kosten van VWS: vanaf 1 juli moeten bezoekers per testbewijs 7,50 euro bijdragen.

Maar veel sectoren zitten helemaal niet te wachten op zulke toegangstesten. Zo noemde de Koninklijke Horeca Bond (KHB) het inzetten van sneltesten woensdag ‘onbespreekbaar’. De sectoren stellen ook zonder toegangstesten veilig open te kunnen: het handhaven van reguliere coronamaatregelen, zoals handen wassen en de anderhalvemetermaatregel, zou voldoende zijn om besmettingen te voorkomen.

‘Bezoekers haken af’

Volgens de sectoren zou het verplichten van toegangstesten bezoekers ervan weerhouden nog langs te komen. “Als je op donderdag een test moet doen om op zaterdag naar een museum te gaan, dan haken bezoekers af”, zegt Janneke Visser van de Museumvereniging.

Ook de reistijd zou bezoekers afschrikken: tijdens de pilots waren er in heel Nederland 33 testlocaties. “Als je bijvoorbeeld in Zevenaar naar de bioscoop wil, moet je naar Arnhem voor een test, een reis van 22 kilometer”, vertelt Gulian Nolthenius van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). Stichting Open Nederland, dat verantwoordelijk is voor de toegangstesten, zegt het aantal testlocaties te willen uitbreiden, maar weet nog niet met hoeveel.

Alleen de evenementenbranche is positief over het tijdelijk inzetten van toegangstesten. “Bij festivals en concerten kun je de anderhalve meter niet handhaven”, zegt Willem Westermann van de Alliantie van Evenementen. “Daarom vinden wij toegangstesten deze zomer een goed idee. Maar als een grote groep jongeren gevaccineerd is, willen we er snel weer vanaf.” Overigens vindt de evenementenbranche de kosten van de testen wel te hoog. Die zouden vooral jongeren benadelen.



Tafels en stoelen worden neergezet in poppodium De Helling, in aanloop naar het eerste concert sinds het begin van de lockdown. Poppodia verspreid over het hele land organiseren voorstellingen voor honderden bezoekers, die allemaal vooraf een negatieve coronatest moeten kunnen laten zien. Beeld ANP

Universiteiten en hogescholen

Ook het hoger onderwijs mag de toegangstesten verplichten, staat in de wet, maar alleen als er echt geen andere optie is. “Toch zijn wij ongelukkig met deze clausule”, zegt woordvoerder Gijs Dupont van de vereniging van universiteiten VSNU. “Want mochten toegangstesten verplicht worden, dan moeten universiteiten tegelijkertijd online en offline onderwijs gaan geven. Dat is veel te veel gedoe.” Ook Eva Kloosterman van de Vereniging Hogescholen noemt het verplicht controleren van studenten met toegangstesten ‘erg lastig uitvoerbaar’.

Het lijkt overigens onwaarschijnlijk dat het hoger onderwijs echt toegangstesten gaat invoeren: vorige week schreef het ministerie van OCW dat het hoger onderwijs vanaf september waarschijnlijk weer open kan, zonder handhaving van de anderhalvemetermaatregel. Vanaf woensdag kunnen studenten zich wel aanmelden voor een vrijwillige zelftest voor aanvang van een college. “Maar die test is altijd vrijwillig”, benadrukt Kloosterman.

Een bezoeker toont een negatief testbewijs bij de entree van Artis. Beeld EPA

Geen test in dierentuin

Het kabinetsplan om met toegangstesten sneller te heropenen geldt niet voor attractieparken, dierentuinen en bibliotheken: omdat dat zogeheten ‘doorstroomlocaties’ zijn, zouden die eind deze maand zonder toegangstesten mogen heropenen. “Maar dat staat nog niet vast”, benadrukt een woordvoerder van VWS. “Daar spreekt het kabinet volgende week over.”

Volgens een woordvoerder van VWS moet de sneltestwet ruimte geven aan sectoren die zonder test niet open mogen. “Als het de komende maanden toch slechter gaat met de besmettingen, kunnen musea en evenementen langer open blijven”, stelt zij. “Dat is goed voor ondernemers en het mentale welzijn van Nederlanders.”

De woordvoerder benadrukt dat nog niet bekend is of gevaccineerden het virus kunnen overdragen. “Als dat zo is, blijven toegangstesten mogelijk óók na juli belangrijk bij grote evenementen.” Ligt een testsamenleving op de loer? “Absoluut niet”, benadrukt de woordvoerder. “Op het moment dat de testen niet meer nodig zijn, dan schaffen we ze direct weer af.”

Lees ook:

Sneltestbedrijven spannen kort geding aan tegen Stichting Open Nederland om ‘oneerlijke concurrentie’ bij toegangstesten

Twintig testbedrijven spannen een kort geding aan tegen Stichting Open Nederland, die deze maand ruim 400 testevenementen organiseert. De stichting zou één bedrijf onterecht hebben voorgetrokken, om op kosten van de staat honderdduizenden toegangstesten uit te voeren.