Kort geding

Horeca en overheid moeten opnieuw met elkaar in gesprek, besluit de rechter

Een terras langs de Oude Gracht in Utrecht, de dag waarop de terrassen weer open mochten in Nederland. Beeld ANP

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en het kabinet krijgen tot 8 augustus de tijd om er samen uit te komen. Lukt dat niet, doet de rechter alsnog uitspraak in het kort geding dat de KHN aanspande om de coronamaatregelen in de horeca flink te versoepelen, zo werd donderdag besloten in de rechtbank in Den Haag.