Horeca en cultuur weer open, quarantaineregels versoepeld: alle coronaregels op een rij

Horeca en cultuursector open

Cafés, restaurants, bioscopen en theaters mogen weer open tot 22.00 uur ‘s avonds. Gasten moeten getest, gevaccineerd of genezen zijn, er geldt een 3G-beleid met de QR-code. Loop je heen en weer dan moet het mondkapje op. Tussen stoelen moet wel 1,5 meter zijn.

Evenementen en sportwedstrijden

Binnen mogen maximaal 1250 mensen een evenement bijwonen. Buiten is het maximum een derde van de capaciteit, dit geldt ook voor voetbalstadions. Evenementen en horeca zonder vaste zitplaats mogen nog niet. Amateurwedstrijden mogen ook weer met publiek. Het advies is een zelftest te doen voordat je een drukke plek bezoekt.

Musea, dierentuinen en pretparken

Eindelijk weer naar de Efteling of het Rijksmuseum. Mondkapje op en 3G-beleid voor 13 jaar en ouder. Bezetting is 1 bezoeker per 5m2 of maximaal 1250 personen.

Soepeler quarantaine

Voor kinderen tot 18 jaar gaan soepeler quarantaineregels gelden. Voortaan geldt: alleen thuisblijven als je zelf positief bent getest, of klachten hebt. Wie nauw contact heeft gehad met een iemand die (later) besmet bleek, moet bij voorkeur wel iedere dag een zelftest doen, en tien dagen lang kwetsbaren mijden. De soepeler regels gelden ook voor sportteams en – in overleg met de werkgever – voor mensen in essentiële bedrijfsprocessen. Deze regels golden al voor volwassenen die een booster/derde prik hebben gehad of de afgelopen twee maanden een coronabesmetting doormaakten. Ook voor hen geldt: doe een thuistest.

Thuisbezoek

Het advies voor het aantal gasten thuis blijft hetzelfde: vier per dag. Ga zelf maximaal 1 keer per dag op bezoek.

Leefregels

Belangrijker dan ooit, aldus minister Kuipers, met de torenhoge besmettingscijfers. Afstand houden, mondkapjes op en handen wassen.

