Liveblog Wateroverlast Limburg

Hoogste waterstand ooit verwacht in rivier de Roer

Akkerland stroomt over in het Limburgse Ubachsberg. Beeld ANP

In dit liveblog leest u het laatste nieuws over de wateroverlast in Limburg. Vanwege het extreme weer gaf het KNMI vandaag code rood af. De waarschuwing geldt tot donderdagavond.