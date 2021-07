Liveblog Wateroverlast

Hoogste stand Maas bereikt; dodental door noodweer Duitsland stijgt tot boven de 80

Door het almaar stijgende hoge water als gevolg van de de overstroming van de Geul zijn de Valkenburgse straten ondergelopen. Beeld Arie Kievit

In dit liveblog leest u het laatste nieuws over de wateroverlast in Limburg. Vanwege het extreme weer gaf het KNMI woensdag code rood af. In de nacht van woensdag op donderdag werd die bijgesteld naar code geel. Er viel in de nachtelijke uren minder regen dan verwacht, al is de wateroverlast onverminderd groot.