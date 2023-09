Hoogleraar Van Vugt: ‘Een coach is een vervanger van een goede vriend’

Nederland telt steeds meer coaches. Met om en nabij 109.000 coaches zijn er dit jaar 2,5 keer meer dan tien jaar geleden. Het aantal leefstijlcoaches werd in die tijd zelfs dertien keer zo groot, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Leefstijlcoaches ondersteunen mensen bij keuzes in het dagelijks leven, bijvoorbeeld over voeding, werk, beweging en stress.

Mark van Vugt is hoogleraar evolutionaire psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en kijkt niet op van die toename. “Het heeft alles te maken met de veranderende samenleving. Waar je eerst een welgemeend advies aan je vrienden of collega’s vroeg, los je die problemen nu eerder zelf op”, zegt Van Vugt. Voorheen woonden mensen gemiddeld vaker voor een lange tijd op één plek, of werkten ze hun hele leven bij één bedrijf, zegt hij. Dat maakte het makkelijker om hechte vriendschappen te bouwen. “Vrienden die je volledig vertrouwt, altijd om advies kan vragen en je gids zijn.” Nu is dat anders, ziet hij, want mensen verhuizen vaker en wisselen makkelijker van baan.

Behoefte aan zinvol leven

Daar komt bij dat steeds meer mensen behoefte hebben een zinvol leven te leiden, zegt Van Vugt. “Mijn generatie had een enorme fixatie op werk, daar zette je alles voor opzij. Maar de jongere generaties vinden ook andere dingen belangrijk.” Hoe kan mijn leefstijl bijdragen aan een beter milieu? Moet ik kinderen op de wereld zetten? Hoe verdeel ik aandacht tussen werk en familie? En waar wil ik leven, in Nederland of in het buitenland? Met dat soort vragen zijn veel mensen bezig.

Mark van Vugt. Beeld Eric Fecken

Hoewel sociale netwerken minder hecht zijn, blijft de behoefte aan steun en advies bestaan, meent de hoogleraar. “Zeker omdat de samenleving, met de enorme hoeveelheid aan keuze, informatie en prikkels, steeds complexer wordt.” Dus kopen veel mensen die ondersteuning in. “Uiteindelijk is vriendschap een garantie voor steun in moeilijke tijden. Een coach is een soort vervanger voor een goede vriend.”

Veranderingen op de werkvloer: #MeToo en corona

Ook op de werkvloer is veel veranderd, zegt Van Vugt, die is gespecialiseerd in organisatiepsychologie. Dat bevordert de groei van het aantal coaches. “De meeste leidinggevenden die ik ken, praten met een coach. Door onder andere #MeToo, digitalisering, corona en personeelstekort moeten ze opnieuw uitvinden hoe je leiding geeft.” Die aanname van ‘ik ben de baas en daarom moet naar mij geluisterd worden’ gaat vaak niet meer op. Dus moeten mensen stilstaan bij hoe ze hun werknemers inspireren.

Coaches kunnen daarbij helpen, zegt Van Vugt. Maar het gevaar is dat het oppervlakkig wordt ingezet. ‘Geef die leidinggevende die veel schreeuwt een coach, dan komt het wel goed’, wordt vaak gedacht. “Terwijl een probleem soms dieper in de organisatie zit.” Het kan een probleem ook individualiseren: “Een leidinggevende zondert zich af en praat met een coach, terwijl een gesprek met collega’s waardevoller kan zijn.”

Dat ziet hij ook in de bredere samenleving gebeuren. “Vroeger kwamen mensen bijvoorbeeld samen in de kerk, waar ze verhalen hoorden over de zin van het leven, en na afloop nog een kopje koffie dronken. Nu huren ze een coach in, terwijl ze misschien meer baat hebben bij sociaal contact.”

