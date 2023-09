Hoogleraar Marijke Malsch: ‘Nederland soft met straffen? Vergeet het maar!’

De Nederlander oordeelt milder over criminaliteit en het straffen van daders. Maar een grote meerderheid vindt dat levenslanggestraften echt nooit meer vrij mogen komen. De burger is onwetend, denkt hoogleraar Marijke Malsch.

Er verschijnt een glimlachje om haar mond. Met enige opluchting heeft ze opinieonderzoek De Staat van het Recht gelezen, stelt Marijke Malsch. De slotsom valt haar niet tegen. In een tijd waarin veel kritiek klinkt op instituties als de Tweede Kamer en het koningshuis, concludeert de hoogleraar empirisch-juridisch onderzoek dat het vertrouwen in de rechtsstaat en in de rechter intact blijft. “Dat is een geruststellende gedachte.”

Zo staat de fiducie in rechters fier overeind, blijkt uit het onderzoek dat Trouw dit jaar heeft laten uitvoeren. De politie krijgt eveneens veel vertrouwen. De krant bestudeerde ook al in 2008, 2003, 1998 en 1991 hoe Nederlanders denken over de rechtsstaat. Dit keer is De Staat van het Recht uitgevoerd door I&O Research. Malsch, die verbonden is aan de Open Universiteit en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, was zelf niet actief betrokken bij dit onderzoek, maar bezag als onafhankelijk expert de vragenlijst en uitkomsten.

Vooral het vertrouwen in de politieman en -vrouw valt haar op. Meermaals waren politieoptredens de afgelopen jaren zelf het onderwerp van beroering. De neutraliteit van agenten werd in twijfel getrokken. Zo zouden klimaatactivisten harder worden aangepakt dan boeren die snelwegen blokkeren, en groeit de irritatie over aanhoudend racisme en discriminatie binnen en buiten het korps.

Toch is het beeld dat de samenleving van de politie heeft positiever dan voorheen, en dat verbaast Malsch. In 1991 vond ruim een op de drie burgers dat agenten makkelijk geneigd zijn hun macht te misbruiken, nu is dat een op de vijf. 70 procent van de Nederlanders heeft op dit moment heel veel of tamelijk veel vertrouwen in de politie. Dat staat in schril contrast met het vertrouwen in het Openbaar Ministerie (52 procent), de pers (38), de Tweede Kamer (29) en de regering (25).

‘We leven in een punitief land’

“Er is al met al een basisvertrouwen in de rechtsstaat, maar ook in de rechters en de politie”, stelt Malsch. De hoogleraar ziet dat terug in meerdere uitkomsten van dit onderzoek. Zo nemen de onveiligheidsgevoelens van Nederlanders af: in 1991 voelde 56 procent van de burgers zich ‘onveiliger dan tien jaar geleden’, dat percentage is inmiddels gezakt naar 43. De ontwikkeling past bij de afname van traditionele vormen van criminaliteit, een daling die al decennialang gaande is.

Ook hebben zeven op de tien mensen vertrouwen in rechters en vinden nu minder Nederlanders dat rechters te soepel straffen. Dat is opmerkelijk, lange tijd klonk in de samenleving dat criminelen met veel te lichte straffen wegkomen. In 1991 vond 68 procent dit, in 1998 75 procent, nu is dat nog 51 procent. “Het lijkt erop dat mensen reëler zijn geworden in hun oordeel”, duidt Malsch. “Het verwijt dat Nederland zo’n soft land is, heb ik vaak gehoord. Nou, vergeet het maar. We leven tegenwoordig in een punitief land. Kijk naar het aantal levenslanggestraften. Dat aantal is opgelopen naar tegen de zestig. Er is misschien op punten meer ellende, maar mensen worden ook relatief harder gestraft.”

‘Kans op vrijlating biedt houvast’

Levenslang is in Nederland in principe ook echt levenslang. Tegenwoordig vindt er na 25 jaar detentie wel een herbeoordeling plaats door juristen en gedragswetenschappers. Zij adviseren de minister vervolgens of de dader op termijn zou kunnen terugkeren in de maatschappij, onder strenge voorwaarden. Het is een ventiel in het rechtssysteem, waar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op aandringt. “Nederland was laat met deze mogelijkheid en hobbelde achter andere Europese landen aan”, zegt Malsch. “Hopelijk gaat in de toekomst de rechter over terugkeer in de maatschappij oordelen, en niet de minister.”

Zelf begrijpt zij de gevoelens van de nabestaanden heel goed, maar is zij wél een warm voorstander van deze herbeoordeling door onafhankelijke deskundigen. “Denk er eens goed over na; je zit voor de rest van je leven opgesloten, zonder enig perspectief. Dan is zo’n kans op vrijlating na vele jaren, hoe klein ook, een houvast. Bovendien is na 25 jaar het risico dat zo iemand weer de fout ingaat heel sterk afgenomen.” Uit De Staat van het Recht blijkt dat zeven van de tien mensen het oneens zijn met de hoogleraar. Zij vinden dat bij een veroordeling tot levenslang geen mededogen en dus geen vrijlating past.

Dat brengt Malsch op een ander belangrijk punt, een onderwerp waarover ze meermaals heeft gepubliceerd: er gaapt nog altijd een flinke afstand tussen de burger en de rechter. Burgers zijn over het algemeen strenger voor daders dan rechters. Ook in dit onderzoek ziet de hoogleraar dat terug. Malsch wijt dat deels aan onwetendheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft laten zien dat meer kennis over het rechtssysteem en de impact van straffen leidt tot mildere oordelen; goed geïnformeerde burgers willen ongeveer even strenge straffen als rechters. Zij worden dan dus minder hard naar daders toe.

Het probleem van die afstand tussen burger en rechter is volgens haar dat het Nederlandse rechtssysteem ‘niet heel aantrekkelijk is voor gewone mensen’. “We hebben wel eens onderzocht hoeveel mensen ooit bij een zitting zijn geweest. Wat bleek: zo’n 80 procent van de burgers komt nooit in een gerechtsgebouw. Deze mensen baseren hun mening dus niet op wat ze in een rechtbank horen en zien, maar op wat familie en vrienden zeggen, en vooral op wat de media ze voorschotelen.”

Een schoolklas in de rechtszaal

De hoogleraar wijst erop dat bijna alle andere landen lekenrechtspraak hebben, wat leidt tot zittingen die veel begrijpelijker en ook aantrekkelijker zijn voor het publiek. “In Nederland wordt een groot deel van de strafzaken bovendien buiten de zittingszaal afgedaan, door het Openbaar Ministerie en de politie. Daarover komt bijna niets naar buiten: gewone burgers en de pers weten absoluut niet hoe die strafbeschikkingen worden opgelegd. Maar ook als een zaak wél op een zitting komt, wordt die vooral op basis van papieren stukken gevoerd, en de taal is vaak juridisch en daarmee moeilijk te begrijpen voor leken.” Een buitenstaander moet wel heel geïnteresseerd zijn in een bepaalde zaak om deze bij te willen wonen.

Hier ligt, naast het begrijpelijker maken van de rechtspraak, een schone taak voor het onderwijs, vindt de hoogleraar. Dat scholieren een bezoek brengen aan de Tweede Kamer is tegenwoordig gebruikelijk, maar het bijwonen van een rechtszitting is minder vanzelfsprekend. Malsch zou het toejuichen. Een schoolklas in de rechtszaal dwingt de rechter bovendien ook om bepaalde overwegingen toe te lichten in begrijpelijke taal.

Verdwaald in het juridisch landschap

Deze editie van De Staat van het Recht toont weliswaar aan dat het vertrouwen in de rechtspraak hoog blijft, maar wie zelf slachtoffer is van een misdrijf oordeelt kritischer. Malsch noemt dat opvallend. “Wie ervaring heeft met een rechter is kennelijk minder tevreden. We hebben dat ook in ander onderzoek gezien. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Misschien worden slachtoffers niet goed genoeg begeleid of snappen ze niet precies waar de gesprekken in de rechtszaal over gaan. Soms worden slachtoffers die zich hebben gemeld bij de rechtbank vergeten, en missen ze daardoor de zaak. Je kunt als leek gemakkelijk verdwalen in een juridisch doolhof.” De hoogleraar benadrukt wat verschillende onderzoeken in ieder geval hebben aangetoond: als een rechter een uitspraak duidelijk uitlegt en motiveert, wordt het begrip groter. Oók bij slachtoffers.

Malsch herhaalt haar eerdere boodschap: het begint bij het onderwijs. Daar moet de belangstelling voor het rechtssysteem en voor de rechtsstaat worden gewekt. “Dat rechters tegenwoordig strenger straffen dan tien, twintig jaar geleden, is niet algemeen bekend. Dat de criminaliteit over het algemeen afneemt ook niet. Dat zijn de tendensen van deze tijd. Wordt dat niet belangrijk genoeg gevonden om te vertellen?”

Slachtofferverklaring werkt niet altijd therapeutisch

Bij het lezen van het onderzoek struikelde de hoogleraar over de grote steun voor spreekrecht van slachtoffers in een strafzaak. Zeven van de tien mensen vinden dat in zo’n slachtofferverklaring alles aan bod mag komen, ook wat hij of zij de verdachte toewenst. Dat gebeurt in de praktijk ook: slachtoffers ontsteken af en toe in woede, met scheldpartijen. Malsch vertelt dat lang niet iedereen oog in oog met de verdachte wil spreken. Veel slachtoffers maken liever een schriftelijke verklaring, die de rechter dan voorleest tijdens de zitting. Ze blijven dan zelf liever thuis. Soms willen ze ook hun persoonlijke gegevens geheim houden, maar dat lukt niet altijd. Voor die groep die liever anoniem blijft, is veel minder aandacht.

Ze memoreert dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een mondelinge slachtofferverklaring bij lang niet iedereen therapeutisch werkt. Maar belangrijker: er bestaat zoiets als de onschuldpresumptie. Je bent als verdachte onschuldig totdat het tegendeel door de rechter wordt bewezen. Dat is een fundamenteel recht. “Een slachtoffer spreekt een verdachte toe als dader. ‘Jij hebt dit en dit gedaan, jij hebt mijn leven verwoest!’ Nu heeft de verdachte in de meeste gevallen ook schuld. Maar op het moment van de zitting is nog niet vastgesteld of hij het gedaan heeft. Daar gaat dus iets mis.”

Malsch zegt dat rechters het vaak moeilijk hebben met het spreekrecht, dat de afgelopen jaren steeds verder is uitgebreid. Hoeveel tijd gun je een slachtoffer? Hoe ver mag iemand gaan met beschuldigingen? “Rechters zijn lang niet altijd voorstander van de huidige praktijk. Ik vind het heel goed dat slachtoffers een belangrijker rol krijgen en dat was ook hard nodig, maar het schiet door.”

Ook hier is onwetendheid bij het grote publiek een deel van het probleem, denkt Malsch. “Het is makkelijk om te bepleiten dat een slachtoffer alles moet kunnen zeggen. Maar dat wordt anders als eens een familielid, of jij zelf, voor de rechter staat. Vind je het dan ook terecht om uitgescholden te worden, terwijl de rechter nog niet heeft beslist? Mensen denken soms te weinig na over de andere kant van het spreekrecht.”

Verantwoording Het journalistieke project De Staat van het Recht gaat over de opvattingen van Nederlanders over onze rechtsstaat. Na eerdere edities in 1991, 1998, 2003 en 2008, voerde dit keer I&O Research dit onderzoek uit, op verzoek van Trouw. Bij I&O waren Maartje van de Koppel en Peter Kanne verantwoordelijk voor het onderzoek. De steekproef werd getrokken in het I&O Research Panel, bestaande uit circa 40.000 panelleden die met enige regelmaat online enquêtes invullen. Voor dit onderzoek werkten bijna 1500 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee. De enquête, die bestond uit ongeveer vijftig stellingen en een aantal vragen over onder meer criminaliteit, straffen en rechten, is in mei verstuurd. I&O Research heeft gezorgd voor een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn het ijkpunt. I&O Research gaat uit van een betrouwbaarheid van 95 procent. Bij het lezen van de belangrijkste resultaten geldt volgens het onderzoeksbureau een foutmarge van 1 à 2 procent. Dat betekent dat een uitkomst als ‘72 procent’ gelezen moet worden als ‘tussen de 70 en 74 procent’. Verschillen tussen groepen, bijvoorbeeld op leeftijd of migratie-achtergrond, noemt Trouw alleen als ze significant zijn (dat wil zeggen: zo groot dat ze bij herhaling van het onderzoek hoogstwaarschijnlijk opnieuw gevonden worden). Waar mogelijk maakt Trouw ook de vergelijking met eerdere edities van De Staat van het Recht. Een deel van de vragen en stellingen vloeit voort uit eerdere edities.

