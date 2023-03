Hoofdofficier draagt bewaking van familie Nabil B. over na alarmerend rapport

Rutger Jeuken, de hoofdofficier van justitie Midden-Nederland, draagt de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de familie van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces binnenkort over aan een andere hoofdofficier. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt het bericht daarover in Het Parool.

Het OM heeft grote steken laten vallen in de beveiliging van journalist Peter R. de Vries, advocaat Derk Wiersum en Nabils broer Reduan B., die alledrie werden vermoord. Dat was een van de conclusies in een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) twee weken geleden.

Een familielid van B. stuurde recent een brief naar het OM, waaruit Het Parool citeert. De familie stelt te vrezen dat er ‘onder de hoede en verantwoordelijkheid’ van Jeuken een nieuw slachtoffer zou vallen. ‘Mijn familie is niet veilig en voelt zich niet veilig onder de regie van de huidige hoofdofficier van justitie in Midden-Nederland.’ Wie de beveiliging van de familie van B. voorlopig overneemt, is nog niet bekendgemaakt.

Niet van de ene op de andere dag

Het is de bedoeling dat er een nieuwe landelijke organisatie komt voor de bewaking en beveiliging van kroongetuigen, waarover iemand buiten het Openbaar Ministerie het gezag krijgt. Het OM steunt dat advies van de OVV. Maar die organisatie is er niet ‘van de ene op de andere dag’, stelde het OM vorige week. Tot die tijd wil het OM zelf de bewaking en beveiliging beter gaan regelen.

Er was veel kritiek op een eerdere reactie van het OM. Topman Gerrit van der Burg zei in het tv-programma Nieuwsuur dat hij niet zou opstappen na het OVV-rapport, en dat het OM ‘stoïcijns’ zou doorgaan met de bestrijding van het geweld in het drugsmilieu.

Van der Burg kwam daar later op terug. Hij stelde dat zijn reactie ‘onvoldoende recht’ deed aan het verdriet van nabestaanden, en betuigde spijt daarvoor. Ook zou door zijn woordkeus het ‘onterechte’ beeld zijn ontstaan ‘dat het OM niet wenst te reflecteren en te leren’.

