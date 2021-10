Honderden Nederlandse reizigers in de knel door vliegverbod Marokko

Honderden Nederlandse reizigers zijn in de knel gekomen door het plotselinge verbod van Marokko op vluchten van en naar Nederland. Juist nu het hier herfstvakantie is, is de Marokkaanse regering met die maatregel gekomen, uit angst voor een nieuwe coronavariant. Tot zeker 27 oktober kan er niet gevlogen worden.

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) zegt al tientallen telefoontjes te hebben gekregen. Sommige mensen zijn in een lastig parket gekomen door de sluiting van het luchtruim. Zo is het gebruikelijk dat Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond daar worden begraven. Maar of hun stoffelijk overschot nog naar het land kan worden gebracht, is moeilijk te zeggen.

Op sociale media wemelt het ondertussen van mensen die op zoek zijn naar oplossingen. Want heel veel is onduidelijk. Of er repatriëringsvluchten komen om Nederlanders uit Marokko op te halen, zoals eerder het geval was, bijvoorbeeld. Welke coronapapieren er nodig zijn om op andere Europese landen te vliegen. Het ministerie van buitenlandse zaken roept mensen in ieder geval op om eieren voor hun geld te kiezen: zolang er via alternatieve routes teruggereisd kan worden, kunnen Nederlanders dat maar beter zo snel mogelijk doen.

‘Misschien valt deze droom nu ook in duigen’

Al dik een jaar bereidt Steven Mitchell Tan zich samen met een team van technische studenten voor op een bijzondere test: de Marokkaanse Solar Challenge. Met een zelfgebouwde auto zouden ze maar liefst 2500 kilometer afleggen, grotendeels door de woestijn. Nu kan de race misschien niet doorgaan. “We missen onze coach, die zit nog in Nederland. En alhoewel we zelfstandig kunnen racen hebben we hem echt nodig om ons op scherp te stellen.”

Steven Mitchell Tan

Ook supporters kunnen nu niet komen. “Bijna al onze ouders zouden komen. En mijn vriendin.” Eigenlijk wilde het team van Tan meedoen aan de World Solar Challenge in Australië. “Toen dat niet doorging, ook vanwege corona, waren we er helemaal kapot van. Dat willen we nooit meer, dachten we. Daarom gingen we ook hieraan meedoen. Maar misschien valt dus ook deze droom in duigen. Laten we het niet hopen.”

“Het is echt niet leuk”

“Het is chaos”, zegt Mustapha Barbouch van Rif Reizen in Den Haag. De sluiting van het Marokkaanse luchtruim voor Nederlandse passagiers was “een totale shock. Het was echt niet leuk.” Zijn reisbureau is gevestigd in de Haagse Schilderswijk en functioneert als een poort naar de wijde wereld. “Het is hier een multiculturele wijk met wel 180 nationaliteiten. Het zijn niet alleen Marokkaanse Nederlanders die bij ons boeken, maar ook Surinamers en mensen met een Aziatische achtergrond.

Allemaal willen ze Marokko ontdekken. Maar nu moet Barbouch halsoverkop proberen om vluchten terug te boeken. Voor de meeste van zijn klanten is dat gelukt. “Zij kunnen terug via België. Maar de vraag is voor hoe lang dat nog kan. Het kan ook zomaar gebeuren dat Marokko voor nog meer landen de vluchten gaat verbieden.”

‘Ik ken inmiddels alle trucs om het land uit te komen’

Voor Julie-Marthe van den Broeke is het inmiddels de derde keer dat ze te maken heeft met plotselinge reisbeperkingen door de Marokkaanse overheid. En dat terwijl ze al haar vrije tijd heeft geïnvesteerd in haar grote droom: een ‘bewegingsretraite’ aan de Marokkaanse kust, die ze Yalla heeft genoemd; Arabisch voor ‘kom op’, of ‘laten we gaan’. Maar de eerste gasten, die binnenkort zouden vertrekken, kunnen nu niet aan die oproep gehoor geven.

Julie-Marthe van den Broeke

“Ik begin net, dus je wilt ook graag het vertrouwen van mensen winnen. Dat is wel lastig nu dit meteen gebeurt.” Eerder zat Van den Broeke bijna vijf maanden vast in Marokko omdat het land op slot ging. “Inmiddels ken ik denk ik alle trucs om het land uit te komen.” Hoe is het om met deze tegenslag toch een bedrijf op te zetten? “Het moet maar. Anders kun je al je dromen wel vergeten, toch?”

