Honderden militaire voertuigen komen aan in Vlissingen. ‘Deze missie is een behoorlijke uitdaging’

Niet eerder zag Evert-Jan Daniels, majoor bij defensie, zoveel militaire voertuigen bij elkaar als vandaag in Vlissingen. Daar rollen in de haven één voor één 1275 voertuigen uit een Amerikaans marineschip. “Echt een gigantische hoeveelheid apparatuur, die zomaar even uit een schip wordt gehaald”, zegt Daniels vol verbazing.

De Amerikanen leveren onder meer tanks, gepantserde gevechtsvoertuigen en een aantal binnenvaartschepen, met eindbestemming Polen en Litouwen. Daar worden de goederen ingezet om de militaire aanwezigheid aan de oostflank van het Navo-grondgebied te versterken.

Logistieke uitdaging

75 Nederlandse militairen bewaken en beveiligen de voertuigen, totdat de goederen de grens over gaan. Ook het haventerrein zelf wordt tijdelijk dag en nacht bewaakt.

Vanwege het grote aantal voertuigen is de missie een behoorlijke uitdaging, zegt Daniels. “Het is echt een logistieke klittenband die we moeten ontrafelen”. In de planning is rekening gehouden met problemen die zich kunnen voordoen, zoals voertuigen die tijdens de reis zijn beschadigd of bij aankomst plotseling niet meer starten.

De Nederlandse krijgsmacht heeft nog niet veel ervaring met dit soort operaties, zegt Daniels. “Er zijn vandaag veel jongens die dit voor het eerst doen”, zegt de majoor. Vorig jaar maart voerde de Nederlandse krijgsmacht voor het eerst in jaren een soortgelijke operatie uit. Ook toen kwamen de goederen aan land in Vlissingen.

Strategische haven

Samen met andere Europese landen streeft Nederland naar snellere militaire transporten, waarbij grenzen niet meer voor onnodig oponthoud zorgen. Operaties als deze zijn volgens Daniels een uitstekende kans voor defensie om te testen hoe snel zij militaire eenheden kan verplaatsen. “Als het in de toekomst echt noodzakelijk is, dan kan het in één keer goed gaan”, zegt Daniels.

De haven in Vlissingen is dan een belangrijke strategische locatie, denkt Daniels. “We hebben hier alles wat we nodig hebben, genoeg laadruimte, een groot parkeerterrein en een grote loods waar ook het Amerikaanse leger kan verblijven”, aldus de majoor.

Naar verwachting duurt het transport tot begin februari. Nederlanders zelf zullen er relatief weinig van merken. Om drukte op de weg te voorkomen, worden de meeste goederen vervoerd via het spoor.

