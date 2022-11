Honderden kinderen doden de tijd terwijl ze wachten op een plek in de klas

Een kind van een jaar of vier zoeft voorbij op een step in de laadruimte van de MS Galaxy, het cruiseschip in Amsterdam dat onderdak biedt aan zo’n duizend asielzoekers. Een moeder rijdt net naar binnen met een kinderwagen met baby.

Iedereen moet zich aan- en afmelden bij binnenkomst via een scanner in een container die als kantoor dient. Op deze plek slijten ook de kinderen van een 44-jarige Syriër hun dagen. De vader wil niet met zijn naam in de krant, omdat hij bang is dat het zijn asielprocedure negatief beïnvloedt. Hij is een bekende op de boot. Met vijf kinderen in de leeftijden vier, elf, twaalf, dertien en zestien is de familie het grootste gezin dat er opvang krijgt.

De vader vluchtte drie maanden geleden met zijn vrouw en kinderen uit het door een burgeroorlog geteisterde Syrië. Eén maand verbleef hij in Ter Apel, daarna werd hij overgeplaatst op het cruiseschip. Zijn kinderen gaan sinds de dag dat hij zijn koffers pakte niet naar school.

Tweeduizend kinderen in de wachtstand

Hij is bang dat dit nog maanden zo zal blijven. “Mijn dochters van elf en twaalf trekken zich steeds meer terug. Ze blijven veel in hun kamer en raken in een isolement. Ze zitten de hele dag maar wat op hun telefoon”, zegt hij. “Dit is allemaal verloren tijd. Ze hebben geen routines meer. School zou weer een beetje toekomstperspectief kunnen geven. Ik zie hun passie nu vervliegen.”

Door het lerarentekort en de hoge instroom van asielzoekers krijgen kinderen niet altijd onderwijs, waar ze wel recht op hebben. Lowan, de organisatie die onderwijs aan nieuwkomers ondersteunt, schat dat er zo’n tweeduizend kinderen in Nederland zijn die in dezelfde wachtstand zitten als de kinderen in het Syrische gezin.

Volgens Europese richtlijnen moeten kinderen binnen drie maanden nadat zij hun asielverzoek hebben ingediend toegang krijgen tot onderwijs, maar dat lukt in heel wat gevallen dus niet. Precieze cijfers zijn er niet, omdat de asielopvang zo versnipperd is geworden. Het probleem van het gebrek aan onderwijs speelt vooral op de tijdelijke opvanglocaties zoals op het cruiseschip, dat in september aankwam in Nederland.

Zoeken naar een noodoplossing

Het kabinet gaat kijken of de regels rond onderwijs aan vluchtelingenkinderen tijdelijk versoepeld moeten worden, zoals ook gebeurd is voor Oekraïense kinderen. Door een tijdelijke wet mogen studenten en andere onbevoegden les geven aan die groep.

Minister Dennis Wiersma verwacht dat het probleem de komende tijd alleen maar groter zal worden, zei hij woensdag in de Tweede Kamer. Hij werkt aan een noodoplossing en wil in de tussentijd kijken of er op de plekken waar de nood hoog is iets anders geregeld kan worden.

De vader en moeder op de boot in Amsterdam proberen met hun kinderen alvast de Nederlandse getallen te oefenen. De oudste dochter van zestien wil later graag politieagent worden, zegt haar vader. “Dat bedacht ze pas toen ze in Nederland kwam en voor het eerst een vrouwelijke politieagent zag. Dat vond ze zo stoer.”

Zijn zoon van dertien wil piloot worden en zijn dochters van elf en twaalf, die volgens hun vader soms net een tweeling lijken, willen beiden tandarts worden. En de nakomeling van vier wordt vast ingenieur, denkt hij. “Hij is de hele dag bezig met dingen bouwen. Het is een hee intelligente jongen.”

