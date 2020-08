Honderden jongeren Terschelling getest op corona: geen nieuwe besmettingen gevonden

Ook vrijdag lieten zo'n driehonderd jongeren zich testen op een speciale testlocatie op het eiland Terschelling. Sommigen wachtten hun uitslag niet af en namen vrijdagochtend de boot naar huis. GGD Friesland maakte vanavond bekend dat alle 169 monsters die zijn onderzocht negatief waren. Verder zijn er 131 mensen die zaterdag de uitslag krijgen, omdat zij vrijdag pas in de loop van de middag waren getest.

Veel jongeren hebben echt de uitslag niet afgewacht, maar vertrokken vandaag al met de boot richting het vasteland, terug naar huis.

Donderdag opende een speciale testlocatie in het dorp Midsland op Terschelling, niet ver van de populaire jongerencamping De Appelhof. Daar was het mogelijk een spoedtest te doen, wat werd opgezet door de GGD nadat eerder deze week 8 jongeren op de camping besmet bleken met het coronavirus.

Een deel van de jongeren is daarom vóór de uitslag al naar huis gereisd, vertelt de achttienjarige Cas Willemink. Volgens hem sloeg de sfeer bij zijn vrienden om nadat een GGD-medewerker de testlocatie aankondigde op de camping. “Er ontstond gedoe, omdat een deel van de vriendengroep zo snel mogelijk weg wilde en zich thuis wilde laten testen”, vertelt hij. “Anderen wilden blijven en de test op Terschelling doen. ” Uiteindelijk liet Willemink zich op het eiland testen en kreeg hij donderdagavond zijn negatieve testuitslag.

Camping Appelhof op het eiland Terschelling hoeft pas komende maandag dicht. De eigenaar wilde eigenlijk op zondag om 12.00 uur de poorten sluiten en de veiligheidsregio en de gemeente gaven hem daar vrijdag ook opdracht toe. Maar nu is besloten om de camping 24 uur langer open te houden. Als de camping een dag langer open is, kunnen de aanwezige jongeren “meer verspreid” vertrekken naar het vasteland. De camping gaat in de laatste weken van het zomerseizoen niet meer open. Volgens de veiligheidsregio zijn veel jongeren al naar huis gegaan.

Vrijdag stonden er lange rijen voor de testlocatie in het kerkgebouw E10. Beeld ANP

Keihard werken

Op de weg naar huis werden wel en niet-geteste campinggangers naast elkaar gezet, vertelt Willemink. “Dat is niet fijn”, vindt hij, “want van onze groep is iedereen negatief getest. Maar het zou zomaar kunnen dat er iemand naast me zit met een positieve uitslag.”

Woordvoerder Marcel de Jong van de Friese GGD erkent dat jongeren zonder corona-uitslag zijn teruggereisd. “Maar zij weten ook dat dit speelt en zullen afstand houden”, zegt hij. “Andersom weten gezinnen ook: daar loopt een jongere, daar blijf ik van uit de buurt.”

Donderdag kreeg de GGD kritiek, omdat er te weinig testmateriaal was ingeslagen. In plaats van de verwachte honderd, kwamen er tweehonderd mensen voor een test. Dat is meer dan de maximumcapaciteit van het lab. De Jong benadrukt dat de laboranten in Leeuwarden “keihard werken” om zo snel mogelijk alle testuitslagen binnen te hebben.

Lege camping

Voor camping de Appelhof is het seizoen inmiddels voorbij. Na ‘externe druk’ besloot eigenaar Geert van Dieren de Appelhof voor de rest van het seizoen te sluiten. Maandagmiddag twaalf uur moeten van de Veiligheidsregio alle nog aanwezige gasten van het terrein zijn vertrokken.

Vrijdagmiddag zaten nog zo’n zeshonderd jongeren op het terrein, schat Van Dieren. “Het wordt een hele klus om iedereen voor die tijd weg te krijgen en de tenten op te ruimen”, zegt hij. “Wie een negatieve testuitslag heeft, mag bovendien niet eens van het eiland vertrekken. Waar die jongeren dan heen gaan, weet ik niet.”

Van Dieren schat dat de vroege sluiting hem ‘de helft van zijn winst’ kost. “Maar ik vrees vooral dat we volgend jaar ook niet open mogen, als er dan nog geen vaccin is”, verzucht hij.

