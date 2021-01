Hondentrainer Leo van der Feest ziet de bui al hangen nu iedereen een pup koopt: ‘Die komen over een jaar op Marktplaats’

Gezinnen met kinderen, herinnert Leo van der Feest zich, haakten als eerste af. We zitten aan zijn keukentafel in Schenkeldijk, een buurtschap van drie straten in de Hoeksche Waard, een van de Zuid-Hollandse eilanden. Van der Feest, een lange man met het verweerde gezicht van iemand die veel buiten is, maakt koffie. Op de afzuigkap staan whiskyflessen, aan de muur een plankje met bekers en bokalen uit de tijd dat hij nog bulldogs fokte. “Daar ben ik mee gestopt”, zegt Van der Feest (54). “Dat wereldje beviel me niet.”

Nog altijd bepalen honden zijn leven. Vakantiegangers biedt hij een logeeradres voor hun huisdier, nieuwbakken hondeneigenaren geeft hij cursussen en dieren met gedragsproblemen brengt hij weer op het rechte pad. Ook heeft hij een uitlaatservice. Zijn vriendin Natasja Meijer (23) helpt hem; allebei besturen ze een blauwe bestelbus die beplakt is met stickers in de vorm van pootafdrukken.

Honden in de bus van Leo van der Feest. Beeld Emiel Hakkenes

De gunfactor speelt ook mee

Logés heeft hij nu niet, zegt Van der Feest. Dat is het corona-effect: iedereen zit thuis, vakanties zijn geannuleerd. “Vorig jaar had ik 30 procent van mijn normale omzet.”

De uitlaatservice loopt nog redelijk. Ook in de lockdown kan niet iedereen zelf de hond uitlaten: werknemers uit de zorg, het onderwijs of van het energiebedrijf. “De gunfactor speelt ook mee. Mensen zeggen: wij hadden jou nodig, nu heb jij ons nodig.”

We stappen in een van de bestelbussen. Beslagen ruiten, de blower op tien. Modder op de vloermatten, een zak shag op de bank. Vanochtend staan op het lijstje: Noortje, Siobhan, Kyra, Thomas, Zelda en Basil. “Voor honden is het ook een vreemde tijd”, zegt Van der Feest. “Het is drukker in huis, dat zijn ze niet gewend. En als ze een tijdje niet met mij en de andere honden eruit zijn geweest, worden ze vervelend.”

Hooggevoeligheid komt van pas

Zonder logeerhonden heeft hij het financieel zwaar. Gelukkig leveren de energetische stenen die Natasja verkoopt nog wat inkomsten op. Dat zij hooggevoelig is, komt ook van pas bij de puppycursus. Leo doorgrondt de honden, Natasja hun baasjes. “Alles draait om communicatie.”

We rijden door het kale landschap, langs akkers en polderland met foeragerende ganzen. Bij een boerderij pikt Van der Feest een Ierse wolfshond op, jong nog, maar al een kalf van een beest.

Met de bus vol honden arriveren we bij een omheind stukje dijk. Zon breekt door de wolken, aan de horizon glijden vrachtschepen over de Dordtsche Kil. Natasja is er al met de andere bus, een keeshondje keft.

Terwijl de honden ravotten, rolt Leo van der Feest een shagje. “Veel mensen kopen nu een hond. Ze bellen me: wanneer geef je cursus? Maar binnen de coronaregels lukt dat niet. Je zult zien dat die pups over een jaar allerlei problemen hebben. Dan komen ze bij mij voor gedragstherapie. Of mensen zetten de hond op Marktplaats.” Hoofdschuddend: “Alsof het een accessoire is.”

Verslaggever Emiel Hakkenes reist door Nederland en peilt de stemming.

Leo van der Feest laat honden uit op de dijk in de Hoeksche Waard. Beeld Emiel Hakkenes

Lees ook:

De bowlingkampioene oefent in de woonkamer haar werphouding



Het land is gesloten. Hoe brengen Nederlanders de lockdown door? Bowlingkampioene Marja van Dijk vreest voor haar carrière.