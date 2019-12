‘Holland’ zeggen in plaats van ‘The Nederlands’? Vanaf volgend jaar is het uit den boze

Wie bij het horen van ‘Holland’ in plaats van ‘Nederland’ even tot tien moet tellen voor hij in staat is uit te leggen hoeveel provincies men daarmee uitsluit, kan zijn hart ophalen. Vanaf 1 januari presenteren we ons land buiten de grenzen officieel als ‘The Netherlands’ in plaats van ‘Holland’. Tegelijk ruilen we het oude logo met ‘Holland’ in voor een strak nieuw ontwerp, waarin de verticale lijnen van de N en L een tulp vormen. Ook het vorige logo bevatte diezelfde bloem. Het is de bedoeling dat ministeries, ambassades en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het beeldmerk vanaf nu in het buitenland gaan voeren.

Het nieuwe marketingplan van de overheid was al even bekend, maar is nu ook massaal opgepikt door de internationale pers. Het Britse The Guardian merkt op dat het nieuwe Nederlandse beleid meer toegespitst lijkt op het managen van de toeristenstroom dan het aanprijzen van onze bezienswaardigheden. Volgens de krant is het vooral bedoeld om toeristen te spreiden over het land. Tabloid The Sun pakt vooral uit met de 200.000 euro die het nieuwe merk gekost heeft. En de Australische Sydney Morning Herald legt omstandig uit dat Holland maar naar twee van de twaalf provincies verwijst.

Het is de vraag of buitenlanders ons land echt The Netherlands gaan noemen. Macedonië veranderde succesvol naar Noord-Macedonië, maar voor The Czech Republic is het sinds 2016 door het land gewenste Czechia nog niet ingeburgerd.

Voor een volledig geslaagde metamorfose is nog wel wat rebranding nodig. Buitenlandse media kiezen voor een foto van een molen, klompen, tulpen of de Amsterdamse grachten.