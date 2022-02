‘Hok vol en feesten’: in Amsterdam willen cafés zaterdag ook open

“Ik neig er sterk naar om zaterdag ook na tien uur open te blijven”, zegt Rene Weerdesteijn (44) van achter de bar van zijn feestcafé Woody’s aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Hij heeft net gehoord dat de politie in de hoofdstad aanstaande zaterdag gaat staken en misschien geen boetes zal uitschrijven. Leunend op een stapel gele kratten zegt Weerdesteijn: “Als het klopt dat er geen politie is, wil ik gewoon open. Hier wachten we al twee jaar op, hok vol en feesten”

In Amsterdam gooien zaterdag ongeveer vijfentwintig nachtclubs de deuren open voor de landelijke actie ‘De Nacht Staat Op’. De organisatie van het protest verkocht naar eigen zeggen al 15.000 kaarten. Nu de politie heeft aangekondigd te gaan staken zullen sommige cafés zich gaan aansluiten bij de nachtclubs. “Ik heb sterk de indruk dat cafés van plan zijn gebruik te maken van de ontstane situatie, en in ieder geval een paar uurtjes langer openblijven”, laat een woordvoerder van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC) weten.

Wellicht te weinig personeel

Donderdag overlegt het OAC met de gemeente Amsterdam over de vraag in hoeverre gehandhaafd zal worden. Het landelijk Veiligheidsberaad liet eerder weten dat boa’s en politie in heel Nederland gewoon zullen optreden tegen clubs die de coronaregels overtreden. Amsterdam geeft aan de richtlijnen van het Veiligheidsberaad in principe te willen volgen, maar onderkent dat er wellicht te weinig personeel beschikbaar is. “We kunnen niet op iedere melding afgaan, capaciteit is altijd een probleem bij het handhaven van coronamaatregelen”, zegt een woordvoerder. Na het overleg zal duidelijk worden wat rebellerende clubs en cafés dit weekend precies kunnen verwachten.

De bedrijfsleider van Coco’s Outback, een bar met dansgedeelte op het Rembrandtplein, wacht de uitkomst van het overleg niet af. “Na tien uur gaan de tafels aan de kant en bouwen we een feestje”, zegt bedrijfsleider Joey Elzas vanaf een barkruk in zijn nu nog lege zaak. Hij neemt een eventuele boete dit weekend voor lief, maar hoopt dat het niet zover zal komen. “We steunen de actie van de clubs en accepteren daarom de consequenties, maar het zou wel heel fijn zijn als de tent hier niet meteen om vijf over tien leeggeveegd wordt.”

Sollicitatiegesprek

Ondertussen is hij vooral druk met een heel ander probleem: het vinden van personeel. “Het is al een tijd geleden dat we volledig open waren, en we hebben natuurlijk wel mensen nodig”, zegt hij. Op het tafeltje voor hem ligt het cv van een serveerster waar hij zojuist nog een sollicitatiegesprek mee voerde. “We moeten weer verder, het virus wordt minder ernstig, ik zie geen reden meer om dicht te blijven.”

Voor eetcafé De Ebeling is personeelstekort zo’n groot probleem dat ze dit weekend niet open kunnen. “Het is vreselijk”, zegt bedrijfsleider Dennis Verkerk (45). “Ik wil wel, maar het kan gewoon niet.” Het vinden van voldoende personeel is voor hem al tijden een opgave. “Vroeger als je hier kwam werken wist je dat je tot laat door moest, nu ben je altijd voor middernacht klaar. Ik kan niet zomaar vragen of mensen langer door willen zaterdag.” Toch sluit Verkerk niet uit dat ze zaterdag iets langer doorgaan. “Er zal misschien een beetje gedanst worden, wie weet plakken we er wat uurtjes aan vast.”

Lees ook:

De politie staakt, de nachtclubs gaan open. Volgt de andere horeca ook?

De politie gaat komend weekend staken, op het moment dat de nachtclubs uit protest opengaan. Volgt de andere horeca ook?

Lees ook:

Zweden keert terug naar het dagelijkse leven van voor de coronatijd

Zweden ziet corona niet meer als een maatschappij-ontwrichtend virus en komt uit de crisisstand. Studenten reageren nuchter op de verkregen vrijheden.