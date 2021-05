Hogescholen pleiten voor meer opleidingsplekken verpleegkundig specialisten

De Vereniging Hogescholen mikt op 120 extra opleidingsplekken voor verpleegkundig specialisten. Daarvoor is volgens de hogescholen structureel zeker 12 miljoen euro per jaar nodig van het kabinet. De plekken zijn nodig om het artsentekort door vergrijzing op te vangen en de hoge werkdruk in de zorg het hoofd te bieden.

“Het blijkt dat we op de lange termijn meer mensen nodig hebben om aan de vraag te voldoen. Daarvoor is geld nodig”, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen. “Het gaat echt om de lange termijn. Covid-19 is daarbij niet de directe aanleiding, maar heeft ons wel met de neus op de feiten gedrukt.”

Taken overnemen van artsen

Op dit moment leiden hogescholen jaarlijks 700 specialisten op binnen de masteropleidingen Physician Assistent en Verpleegkundig Specialist. Dit zijn leer-werkopleidingen die ongeveer twee jaar duren. De zorgmedewerkers zijn na de opleiding bevoegd om bepaalde taken van artsen en specialisten over te nemen.

Verpleegkundig specialisten worden ingezet bij onder meer de zorg voor chronisch patiënten met bijvoorbeeld COPD, het stellen van de wat eenvoudigere diagnoses in de huisartsenpraktijk en het voorschrijven van medicatie. Deze groep zorgmedewerkers hoeft niet onder supervisie van een arts te staan, zoals andere verpleegkundigen.

Vergrijzing onder huisartsen

Zowel hogescholen als zorgorganisaties en huisartsen onderstrepen het belang van nieuwe opleidingsplekken. Limmen wijst er bijvoorbeeld op dat het aantal huisartsen de komende jaren met ruim twintig procent af zal nemen. Vanwege de vergrijzing en steeds duurder wordende zorg is eerder al ingezet op het delegeren van taken waar niet per se artsen voor nodig zijn. “Er wordt goed gekeken naar welke werkzaamheden we bij verpleegkundig specialisten kunnen neerleggen. Het is niet de bedoeling dat zij een op een de arts vervangen.”

Volgens de hogescholen is er veel vraag naar deze opleidingen bij verpleegkundigen, vanwege de mogelijkheid om door te groeien. Daarmee wordt volgens Irma de Hoop, voorzitter bij de beroepsvereniging voor verpleegkundig specialisten (V&VN VS), voorkomen dat verpleegkundigen uitstromen door gebrek aan carrièreperspectief. “Zij verlaten dan het bed, terwijl we hen ontzettend hard nodig hebben.”

Kabinet kwam eerder niet over de brug

De Hoop is dan ook blij met de oproep van hogescholen. “In de coronacrisis hebben we een tekort aan alles. We moeten voorkomen dat we straks nog verder vastlopen”, zegt De Hoop. Ze baalt ervan dat het ministerie van volksgezondheid de eerdere vraag om extra geld voor opleiding van deze groep niet honoreert. “Dit vind ik wel heel opmerkelijk. We willen juist betaalbare zorg houden. Er komen immers meer zieken bij en er zijn te weinig doktoren. Dat wordt alleen maar erger.”

Maar is het vervangen van artsen en specialisten wel wenselijk? Ja, meent De Hoop. “Door nu goed werk te maken van het herschikken van taken, kunnen we het tekort bij huisartsen, maar bijvoorbeeld ook specialisten ouderengeneeskunde en psychiaters terugdringen. Voor bepaalde niet-complexe medische handelingen zijn verpleegkundig specialisten een heel goed alternatief.”

De Hoop ziet nog koudwatervrees bij zorgorganisaties. “Verpleegkundig specialisten zijn opgeleid om zelfstandig bevoegd te kunnen zijn. Sommige instellingen zijn nog huiverig als het gaat om het vervangen van artsen. Wij kijken daar anders naar. Vooral bij bijvoorbeeld chronisch zieken gaat het om kwaliteit van leven en niet primair het geneeskundige aspect.”

