Hoge waterstanden en uitzonderlijk veel regen: alle hens aan dek in Zuid-Limburg

Voor het eerst in zijn bestaan kondigde het KNMI woensdagaan het eind van de middag code rood af vanwege zware regen. Het weerinstituut verwachtte dat de komende avond en nacht in Zuid-Limburg dertig tot vijftig millimeter regen zou vallen. En dat terwijl het gebied die dag al veel water te verwerken had gekregen. Lokaal was meer dan honderd millimeter gevallen. Dat is meer dan normaal in een hele maand juli valt.

De Geul, van lieflijk stroompje naar brede rivier

Het was alle hens aan dek in Zuid-Limburg. Kelders liepen onder, (snel)wegen stonden blank. Het treinverkeer tussen Maastricht en Luik werd stilgelegd nadat de spoorlijn onder water was komen te staan. De rivieren Geul en Gulp dreigden buiten hun oevers te treden en campings te overstromen. In Wijlre werden alle gasten van camping de Gele Anemoon geëvacueerd omdat de camping onder water stond. De Geul was van een lieflijk stroompje een brede rivier geworden, zei de beheerder tegen het ANP. De tentkampeerders waren dinsdagavond al vertrokken. De caravans konden niet worden verplaatst omdat de weg naar de camping overstroomd was. De bewoners van de caravans werden met taxi’s naar hotels gebracht.

Veel Limburgers waren druk met zandzakken in de weer om hun woningen te beschermen. Militairen die daar eerder op de dag in Sittard bij hadden geholpen, trokken naar Hoensbroek. Daar probeerden ze een waterbuffer die op doorbreken stond, te verstevigen. Het bassin, 150.000 kubieke meter groot, dreigde onder de waterdruk te bezwijken waardoor een naburige wijk onder water zou komen te staan.

Demontabele waterkeringen

Waterschap Limburg zette alle beschikbare materieel in tegen de wateroverlast in de provincie. Het schap reed pompen naar kwetsbare plekken en plaatste demontabele waterkeringen in dijken.

Het waterschap anticipeerde daarmee op de laatste prognose van Rijkswaterstaat, die een piekafvoer liet zien van 2735 kuub per seconde op donderdagavond bij Maastricht. Dat is ongebruikelijk hoog voor juli. De gemiddelde afvoer bedraagt 235 kuub per seconde. De grote aanvoer leidt vervolgens tot hoge waterstanden van de Maas vanaf vrijdag elders in de provincie. Het schap roept iedereen op om thuis te blijven en uit de buurt van rivieren en beken.

Ook andere rivieren staan uitzonderlijk hoog. De Roer tussen de Duitse grens bij Vlodrop en de monding in de Maas bij Roermond bereikte afgelopen nacht zijn hoogste waterstand ooit. Volgens de Veiligheidsregio Limburg Noord passeerde rond die tijd 180 kuub water per seconde. Bij eerdere gevallen van hoogwater bereikte de Roer pieken van rond de 120 kuub per seconde. Rijkswaterstaat verwacht dat de Rijn de komende dagen tot 14 à 15 meter boven NAP zal stijgen. Dat zou de hoogste stand zijn in meer dan honderd jaar.

Steun beloofd door Mark Rutte

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer sprak demissionair premier Mark Rutte zijn steun uit de inwoners van Zuid-Limburg. Het kabinet zal ‘alles doen wat nodig is’ om te helpen, beloofde hij. Rutte zei dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (infrastructuur) donderdag naar het gebied zou afreizen voor overleg met de lokale autoriteiten.

Waarnemend gouverneur Johan Remkes sprak de Limburgers moed in. Middels een op Twitter verspreide videoboodschap wenste hij iedereen die last had van het hoge water veel sterkte toe. “Je zult er maar mee geconfronteerd worden, dat je woning overloopt, dat je gedwongen bent de bedrijfsvoering van je bedrijf te staken, of dat je bang bent dat de zandzakken onvoldoende helpen”, sprak Remkes. “Weet dat wij en al die harde werkers achter u staan en al het mogelijke doen om de ellende zoveel mogelijk te voorkomen.”

