Hoge rekeningen en ‘ijskoude’ klassen. Op het Markland College weten ze: elke coronamaatregel heeft een keerzijde

In de aula van het Markland College in het Brabantse Zevenbergen zitten de leerlingen tijdens de pauze dicht bij elkaar. Niet zo vreemd, want ten opzichte van elkaar hoeven ze geen anderhalve meter afstand te houden. Het aantal mondkapjes dat hier wordt gedragen, bedraagt nul. Toch is de gezichtsbedekking op deze school wel degelijk onderwerp van discussie, al weken eigenlijk. Niet eens zozeer voor in de gangen en de aula, wel voor een-op-een momenten tussen leerling en docent. In die situatie moet ook de anderhalve meter zijn gewaarborgd.

Tot dusver mocht iedereen op de scholengemeenschap zijn mondkapje thuislaten. Daarvoor is een goede reden, legt rector Richard Rovers uit. “Normaal gesproken komt een leraar naar het tafeltje van de leerling als deze extra instructie nodig heeft. We hebben het nu omgedraaid. In de klas hebben we speciale docenteneilanden gemaakt, met spatschermen. Aan de andere kant houden we tafels vrij waar een leerling kan aanschuiven. Deze hoeft dan geen mondkapje op. We zijn bang dat de scholieren anders geen vragen stellen, dat ze de extra uitleg laten zitten om geen mondkapje te hoeven opzetten. Dan komt het volgen van goed onderwijs onder druk te staan.”

‘We willen eerst goed nadenken over de effecten’

Maar wat gisteren normaal was, kan morgen alweer achterhaald zijn. Besluiten behoeven soms dagelijks heroverweging. Het dringende advies van het ministerie van onderwijs en de VO-raad om vanaf maandag in de gangen en de aula's van het voortgezet onderwijs mondkapjes te gebruiken, kan het beleid zomaar weer veranderen.

Rovers: “Als het over mondkapjes gaat, zie je leerlingen vaak schrikken. Maar ik weet zeker dat ze flexibel genoeg zijn als het verplicht wordt. Wij zijn een regioschool, veel leerlingen dragen in het openbaar vervoer al een mondkapje. En ja, in de gangen en de aula is het risico op virusverspreiding het grootst. Dat bewustzijn is er niet altijd bij leerlingen. Toch willen we eerst goed nadenken over de effecten voordat we een besluit nemen.”

Mocht de school de kapjes verplichten, dan denkt havist Niels van Popta (16) dat er snel gewenning optreedt. “In de leerlingenraad praten we ook over dit onderwerp. Het is krom dat we hier met zijn allen bij elkaar mogen zitten en ik thuis slechts drie mensen mag uitnodigen. In dat opzicht zouden mondkapjes wel logisch zijn. Ik denk niet dat het de sfeer beïnvloedt. Een mondkapje houdt je niet tegen bij je vrienden te gaan zitten, toch? Je kunt alleen elkaars gezichtsuitdrukking niet altijd zien.”

Van Popta loopt nog gewoon in zijn shirtje door het gebouw. Dat doet niet iedereen. In het lokaal van Richard Reniers is het vandaag goed uit te houden, maar de economiedocent vertelt dat vorige week iedereen in truien en jassen zijn lessen volgde. “Alle deuren en ramen van de school staan open en de wind stond toen net verkeerd. Het was ijskoud.”

De coronamaatregelen vormen een forse kostenpost

Reniers heeft zijn lokaal in de oudbouw van de school. De klimaatbeheersing werkt er anders dan in het nieuwe gedeelte, omdat er destijds andere bouwvoorschriften bestonden. Het zorgt voor een kouder en warmer gedeelte in de school. Geen fijn vooruitzicht met de wintermaanden voor de deur, erkent rector Rovers. “Tot nu toe blijven we bij CO2-metingen in de lokalen ruim binnen de norm, maar in het nieuwe gedeelte ervaar je versere lucht dan in het oude. De vraag is wat er met de lucht gebeurt als we ramen en deuren slechts op gezette tijden openzetten in plaats van constant. We weten het nog niet. De ventilatie is zo wel een uitdaging, ja.”

De coronamaatregelen vormen ondertussen een forse kostenpost voor het Markland College. Tot nu toe 30.000 euro, rekent Rovers voor. Dat komt mede doordat een van de ventilatiesystemen vanwege het virus van ‘recirculatie’ naar ‘circulatie’ moest worden omgezet. “Daar is de installateur een week mee bezig geweest. Die kosten zijn wel een dingetje, ze kunnen ten koste gaan van het onderwijs. Ik begrijp dat het kabinet net 360 miljoen heeft vrijgemaakt om de ventilatie op scholen te verbeteren. Dat is fijn, maar dus ook heel hard nodig.”

