Hoge Raad geeft Urgenda gelijk, overheid moet meer doen tegen broeikasgassen

De procureur-generaal adviseerde eerder dit jaar al dat de uitspraak in stand kan blijven.

De Urgenda-zaak kent een lange voorgeschiedenis. Urgenda en de staat vinden allebei dat de uitstoot van broeikasgassen moet worden verminderd, maar ze verschillen van mening over het tempo. Daarvoor klaagde Urgenda met bijna 900 mede-eisers in 2013 de staat aan, twee jaar later geeft de rechter de milieuorganisatie gelijk. Die bepaalt dat de staat in 2020 de uitstoot van broeikasgas met ten minste 25 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau in 1990. De staat heeft voor 2020 een doelstelling in EU-verband, die is dat de uitstoot ten opzichte van 1990 met 20 procent vermindert.

De staat ging in beroep, maar het hooggerechtshof ging mee in het standpunt van Urgenda. Daarna ging de staat in cassatie.

25 procent reductie verder uit zicht

Ondertussen raakt het Urgenda-doel steeds verder uit zicht, berekende het Planbureau voor de Leefomgeving eerder deze week. Eind volgend jaar komt de reductie uit op 20 of 21 procent. Het kabinet moet nu nog zeker 9 megaton CO2 besparen. Minister Wiebes van Economische Zaken schrijft dat hij begin volgend jaar komt met aanvullende maatregelen.

D66: wil extra maatregelen

Regeringspartij D66 wil dat het kabinet extra maatregelen neemt om te voldoen aan de uitspraak van de Hoge Raad. Fractieleider Rob Jetten roept het kabinet op een dubbelslag te slaan. “Maatregelen die helpen voor het klimaat kunnen ook de stikstofuitstoot terugdringen. Denk aan duurzamere landbouw waarbij boeren meer verdienen met minder vee.”

Milieuclubs blij

Greenpeace heeft juichend gereageerd op het vonnis van de Hoge Raad. “De regering moet nu aan de slag, er is geen tijd te verliezen. Het sluiten van kolencentrales en megastallen zijn maatregelen die voor de hand liggen, maar die de regering telkens voor zich uitschuift. Er moet nu fors ingegrepen worden en dat heeft de regering uitsluitend aan zichzelf te danken. Want dit vonnis is jarenlang lang niet serieus genomen door Rutte”, aldus Faiza Oulahsen van de milieuorganisatie. Ook de Jonge Klimaatbeweging, vertegenwoordiger van Nederlandse jongeren in klimaatbeleid en Milieudefensie zijn positief over de uitspraak.

