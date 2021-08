Hoezo is Presikhaaf een probleemwijk, vragen de bewoners zich af. ‘Dit is ons thuis!’

De Arnhemse wijk Presikhaaf kreeg in 2007 van minister Ella Vogelaar het stempel probleemwijk. De jongeren die er nu opgroeien laten in het project #THISisPrikko zien wat hún beeld is van de wijk.

Hoezo is Presikhaaf een achterstandswijk? Kijk dan hoe mooi!” De 17-jarige Sara Amraoui loopt over de houten loopbrug die je vanaf het winkelcentrum naar het weidse en uitbundig groene Park Presikhaaf brengt. Een modern park met veel gras, een kaarsrecht waterbassin en een theehuis.

Rechts van de loopbrug staat een flat die nog hoort bij het ‘oude’ Presikhaaf: een jaren zestig-kolos van acht verdiepingen hoog met afbladderende schotten voor de balkons. Toch levert ook dit gebouw warme gevoelens op. “Bovenop de flat staan van die ouderwetse rode, lichtgevende letters van Winkelcentrum Presikhaaf”, wijst Ikram El Messaoudi (31) aan. Ze is hier opgegroeid en woont er nog steeds. “Altijd is er wel één van die letters stuk. Als ik er langsrijd, kijk ik: welke doet het nu weer niet? Dat is voor iedereen een herkenningspunt in de wijk.”

Presikhaaf staat bekend als een probleemwijk. Althans, zo werd de wijk in 2007 officieel aangeduid door minister Ella Vogelaar. Het Arnhemse stadsdeel met ruim 16.000 inwoners ontstond tijdens de wederopbouw en was ooit het toppunt van moderniteit – met het eerste overdekte winkelcentrum van Europa. Maar in de loop der jaren verpauperde het winkelcentrum, de arbeiderswoningen werden niet gerenoveerd en er kwamen veel gastarbeiders wonen.

Ze bundelden hun krachten

Ook kwam de wijk in 2008 in het nieuws toen buschauffeurs weigerden nog langer erdoorheen te rijden nadat bussen waren bekogeld met stenen. Maar volgens jongeren die nu opgroeien in Presikhaaf is dat probleemwijk-imago niet terecht. Ze bundelden hun krachten in het project #THISisPrikko, met als ondertitel ‘Presikhaaf door de ogen van jongeren’. Prikko is de jongerentaal-variant van Presikhaaf.

Vier van die jongeren zitten deze maandagmiddag aan de grote tafel in het gebouw van Presikhaaf University, het jongerencentrum van de wijk: Zainab Amraoui (20), haar zusje Asmae Amraoui (18), nichtje Sara Amraoui (17) en Nabil Zahti (17). Zainab en Nabil studeren op het mbo, Asmae zit in de vijfde klas van de havo en Sara in 5vwo. Projectleider Ikram El Messaoudi vraagt of ze thee willen. “Alleen met veel suiker zeker?” Lachend worden grote glazen heet water, earlgrey-thee en de suikerzakjes op tafel gezet.

Dit groepje is onderdeel van de in totaal zeventien jongeren uit de wijk, allen tussen de 14 en 23 jaar, die input mochten leveren voor het #THISisPrikko-project: een samenwerking van het Nederlands Openluchtmuseum, het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Presikhaaf University. De wijk ervaren de jongeren zelf als ‘thuis’. Als een dorp in een stad waar je alles hebt. Waar veel jonge mensen elkaar kennen en samenkomen. Maar vertellen ze op school of ergens anders dat ze uit Presikhaaf komen, dan is het: oh, dat getto. Asmae: “Dat zeggen ze echt altijd”. Sara: “Als er iets in het nieuws komt over achterstandswijken, zie je altijd meteen de beelden van Presikhaaf. Dan gaan mensen dat ook aan elkaar koppelen”.

Zainab (met bril) en Sara Amraoui (roze trui) bij hun expositie over de wijk. Beeld Koen Verheijden

Zainab: “Als ik denk aan ‘getto’ denk ik aan de achterstandswijken van New York. Maar dat is zóó anders. Dat kun je echt totaal niet vergelijken”. Sara: “Hoezo is Presikhaaf überhaupt een achterstandswijk? Ik zie het gewoon niet. Kijk, op elke plek is er wel vandalisme, is er soms criminaliteit, maar waarom komt Presikhaaf dan altijd naar boven?”

Zainab: “Het is ook omdat hier zoveel verschillende culturen zijn. Acht jaar geleden hebben ze het geteld en waren er 124 verschillende nationaliteiten. Niet iedere ouder spreekt Nederlands, nee, maar maakt het dat dan meteen een achterstandswijk? Je hebt in Arnhem ook Schuitgraaf, waar sommige gedeeltes best sjiek zijn. Ik liep daar stage, maar het is daar zó doods. Jemig. Daar hoef ik niet te wonen, hoor.”

Onderzoek naar erfgoed

Om te laten zien hoe de wijk volgens de jongeren is, werkten ze mee aan het #THIS­isPrikko project. Die project-titel is een statement: dít is Presikhaaf, zó beleven wij het. In bijeenkomsten in het jongerencentrum met projectleider Ikram en onderzoekers van het Openluchtmuseum en Immaterieel Erfgoed-centrum, deden de jongeren onderzoek naar erfgoed in hun eigen leefomgeving.

Ze maakten moodboards over erfgoed-thema’s als familie, eten, kleding, muziek en kunst in de openbare ruimte. Die moodboards waren de basis voor de pop-up-tentoonstelling die nu te zien is midden in het Winkelcentrum Presikhaaf, tussen de Etos en een Basic Fit. Het zijn een aantal kleurrijke vitrinekasten met daarin voorwerpen en verhalen die volgens de jongeren het erfgoed van de wijk vormen.

Soms zijn die keuzes lief en persoonlijk. Zo koos Nabil voor een geurblokje van musk: een sterk parfum dat voor hem hoort bij zijn opa, die volgens de overlevering officieel de eerste Marokkaan in Arnhem was. Ook doet de geur Nabil denken aan het geloof. “Als je de moskee binnenstapt, krijg je echt een klap van de musk-geur”, lacht hij. Sara ging voor de tentoonstelling op de foto met háár erfgoed: een gewaad met glitters van haar moeder, dat ze draagt bij Marokkaanse feesten of bruiloften.

Eén vitrine gaat over het gevoel van de meiden

Maar soms zijn de erfgoedkeuzes prikkelender. Zo gaat één vitrine over het gevoel van de meiden dat jongens de openbare ontmoetingsplekken in de wijk claimen. Sara: “Als er een grote groep jongens aan het chillen is bij het voetbalveldje ofzo, kun je daar niet met een klein groepje meisjes bij gaan zitten. Maar wij willen ook ergens chillen, eten en kletsen.” De ideeën begonnen fanatiek: protesten, debatten. Uiteindelijk worden er nu ontmoetingstafels gemaakt en is er ruimte om ideeën op een briefje op te schrijven en in een brievenbus te doen. Als alle ideeën binnen zijn, gaat de projectgroep met de gemeente in gesprek over wat het vervolg moet zijn. “Het is een begin”, zegt Ikram El Messaoudi.

Helpen dit soort initiatieven nou? Helpt het de wijk echt af van het slechte imago? Voor El Messaoudi, als freelance projectleider ingehuurd door het Openluchtmuseum, was het belangrijk dat het project een échte cocreatie zou worden tussen het museum en de jongeren. Niet alleen een show voor de bühne. “Ik weet hoe het kan gaan: dat een museum één keer langskomt, een diversiteitsvinkje kan zetten voor in het vijfjarenplan en dat was dat. Top-down-initiatieven die niet werken, denk ik. Dit is juist een bottom-up benadering, waarbij het museum en de jongeren echt gelijkwaardig zijn.” Zo hebben de jongeren dat ook ervaren. Sara: “Het was niet zo dat het museum de baas was; het was echt gelijk. Als wij iets geen goed idee vonden of andersom, hebben we het net zo lang aangepast totdat we het er allemaal mee eens waren.”

Zelf gaan kijken? #THISisPrikko is een samenwerking tussen Presikhaaf University, het Nederlands Openluchtmuseum en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Verder wilde El Messaoudi niet dat het een laagdrempelig, knutselachtig project zou worden, dat vaak voor dit soort wijken wordt bedacht. “Nee, het mocht inhoudelijk stevig zijn, met zaken die echt leven in de wijk. Dat is best buiten de comfortzone voor het museum kan ik je vertellen, maar we hebben het toch maar mooi gedaan.”

Het lijkt op een willekeurige andere kalme, stadse buitenwijk

Vanuit de tentoonstelling in het winkelcentrum lopen de jongeren richting ‘P2’ – geen parkeerplaats, maar de naam voor Presikhaaf 2, het op een na oudste gedeelte van de wijk. Het ziet er op deze maandagmiddag niet uit als een achterstandswijk, laat staan als een getto. Het lijkt op een willekeurige andere kalme, stadse buitenwijk, met opvallend veel nieuwbouw. De laatste jaren zijn er veel oude arbeiderswoningen gesloopt en nieuwe gebouwd. Maar die nieuwbouw is niet een onverdeeld goede zaak, zeggen de #THISisPrikko-deelnemers.

Ikram El Messaoudi: “Ik had hier veel familie wonen, maar ik herken niks meer. Veel buurtbewoners konden de nieuwe woningen niet meer betalen; dus moesten ze uitwijken naar Arnhem Zuid of plekken buiten Arnhem.”

Zainab: “De nieuwbouw is een manier om nieuwe mensen de wijk in te krijgen. Dus heet het hier opeens niet meer Presikhaaf 2, maar Blauwe Weide, ofzo. Doe effe normaal, het is gewoon Presikhaaf 2.” De nieuwe koophuizen liepen echter niet zo goed, vertelt El Messaoudi. Daarom werden het huurhuizen. En toen ook dát niet zo goed liep, zijn het sociale woningen geworden.

De groep is weer terug bij Presikhaaf University, het jongerencentrum. Gaat het #THISIsPrikko-project volgens hen echt iets veranderen aan het imago van de wijk? Zainab: “Ik hoop dat het mensen wakker maakt. En aan het denken zet”. Nabil: “Dat denk ik wel. Dat ze een ander beeld krijgen over Presikhaaf”. Zainab: “Bij de opening zag ik hoe mensen die boodschappen deden in het winkelcentrum vét lang stil bleven staan om alles te bekijken”. Sara: “Ook al zou het niks veranderen, dan denk ik dat het wel gewoon leuk is voor de wijk. En voor onszelf. Sowieso”.

Cijfers over Presikhaaf - Presikhaaf telt 16.111 bewoners, in 8960 huishoudens. 56 procent daarvan is een eenpersoonshuishouden; zeven procentpunt meer dan in de rest van Arnhem. - In Presikhaaf heeft iets minder dan de helft van de bevolking een Nederlandse achtergrond, tegen bijna 69 procent voor heel Arnhem. Een grote groep heeft Turkse (13,8 procent) of ‘overig niet-Westerse’ (14,4 procent) roots. - Het gemiddeld besteedbaar inkomen in Presikhaaf is 29.900 euro, in heel Arnhem is dat gemiddeld 37.300 euro. 26 procent van de huishoudens verkeert in armoede, tegenover 20 procent in de rest van Arnhem. - In Presikhaaf woont 55 procent procent van de inwoners in een flat of appartement en 30 procent in een tussenwoning. Vrijstaande huizen zijn er niet. In heel Arnhem woont 3 procent in een vrijstaand huis en 35 procent in een flat of appartement. - De WOZ-waarde van de huizen in Presikhaaf ligt in 44 procent van de gevallen tussen de €100.000 en €150.000 euro; in de rest van Arnhem valt 25 procent in die categorie. - De inwoners van Presikhaaf geven het rapportcijfer 6,7 voor hun woonomgeving. Voor heel Arnhem is dat een 7,4. Bron: Arnhem in Cijfers / Gemeente Arnhem

