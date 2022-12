Hoeveel zin gaan die strengere vuurwerkregels hebben dit jaar?

Donderdag gaat de losse verkoop van vuurwerk van start. Maar bij de eerste oud en nieuw na twee jaar coronarestricties blijkt het algehele vuurwerkverbod lang niet overal opgeheven. In zeker twaalf gemeenten, die samen zo’n 13 procent van alle Nederlanders huisvesten, is het ook dit jaar niet toegestaan om cakes en fonteinen af te steken. De burgemeesters van onder meer Amsterdam, Rotterdam en Apeldoorn hopen zo schade, overlast en letsel te beperken.

Ook in de rest van Nederland gelden strengere vuurwerkregels. De voorschriften werden al in 2020 aangescherpt, maar na twee algehele vuurwerkverboden tijdens de pandemie is dit het eerste jaar waarin de uitwerking goed zichtbaar zal zijn. Rotjes, Chinese matten en vuurpijlen zijn niet langer legaal. Nederlanders mogen het nieuwe jaar nu enkel inluiden met siervuurwerk, waarbij door het aansteken van één lont meerdere sterren en vuurballen achter elkaar de lucht in gaan. Sterretjes, knalerwten en kleine ijsfonteinen zijn het hele jaar door toegestaan.

Recordhoeveelheid illegaal vuurwerk onderschept

Zullen al die verboden het gewenste effect sorteren? De voortekenen stemmen somber. Opsporingsdiensten hebben dit jaar al 671 ton illegaal vuurwerk in beslag genomen, blijkt uit de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie. Een recordhoeveelheid: ruim drie keer zo veel als in 2021. Vooral twee grote vangsten in Duitsland droegen bij aan de grote vangst. Zo werd vorige week zo’n 250 ton vuurwerk over de grens bij Enschede gevonden. De illegale pijlen en strengen waren bedoeld voor de Nederlandse markt.

Ook de twee afgelopen jaarwisselingen knalden Nederlanders erop los. Met het oog op de pandemie en de zwaarbelaste zorg gold weliswaar een landelijk vuurwerkverbod, maar vlak na twaalven waren er desondanks flinke fijnstofwolken te zien boven dichtbevolkte gebieden. Wél sloegen de meters beduidend lager uit dan bij eerdere jaarwisselingen: vorig jaar lag de gemiddelde hoeveelheid fijnstof in het uur na middernacht ruim drie keer lager dan tijdens de jaarwisselingen vóór corona.

Vorig jaar dubbel zoveel slachtoffers als in eerste coronajaar

Tegenstanders van een structureel vuurwerkverbod vrezen voor meer letsel door illegaal vuurwerk, maar daarvan was de afgelopen jaren geen sprake. Het aandeel letsels door zwaar illegaal vuurwerk was de laatste twee jaren weliswaar groter dan in de nieuwjaarsnacht van 2020, maar die stijging ontstond door een daling van het totaal aan vuurwerkletsel. In absolute zin namen de letsels door illegaal vuurwerk af.

Opvallend: in totaal werden rond de laatste jaarwisseling 773 vuurwerkslachtoffers behandeld op hulpposten. Dat is 40 procent minder dan met nieuwjaar 2020, maar een verdubbeling van het aantal letsels van 2021, de eerste jaarwisseling in coronatijd. Wat betreft overlast en schade zijn de effecten van een vuurwerkverbod al net zo meerduidig. Landelijk worden er geen cijfers bijgehouden, het beeld van het aantal meldingen verschilt sterk per gemeente. Zo bleef Groningen grotendeels schadevrij het afgelopen jaar, maar kwam de feestnacht Haarlem juist bovengemiddeld duur te staan.

Landelijk verbod kwam niet door de Kamer

De politie houdt haar hart voorlopig vast. Zorgt het knallen dit jaar voor veel heisa, dan zal de organisatie wederom pleiten voor een permanent vuurwerkverbod. In 2020 deed de politietop ook zo’n oproep. Mede daardoor dienden GroenLinks en de Partij voor de Dieren eerder dit jaar een wetsvoorstel in om een landelijk vuurwerkverbod in te stellen. Het kwam niet door de Tweede Kamer.

Om die reden nemen gemeenten het heft nu in eigen hand: los van de twaalf gemeenten waarin dit jaar een algeheel afsteekverbod geldt, stellen talloze gemeenten vuurwerkvrije zones in. Daarnaast hebben bewoners in verschillende steden de mogelijkheid gekregen om vuurwerkvrije zones voor hun straat aan te vragen. De vraag is of de politie die lappendeken aan regels kan handhaven. De organisatie gaf al aan niet de middelen te hebben om op elke melding van illegaal afgestoken vuurwerk af te gaan − het handhaven van de openbare orde en het ondersteunen van hulpdiensten heeft voorrang.

Lees ook:

Vanuit Duitse bunkers komt zwaar illegaal vuurwerk Nederland binnen

Terwijl Nederland strengere vuurwerkregels invoert, vindt de politie zwaarder illegaal vuurwerk. Vanuit oude Duitse Navo-bunkers in de grensregio bedienen criminele handelaren de Nederlandse markt.

350.000 kilo illegaal vuurwerk ontdekt in schuren en bunkers in grensregio, grootste vondst ooit

Een mega-vondst van 350.000 kilo illegaal vuurwerk, bestemd voor de Nederlandse markt, lag opgeslagen in Duitse boerenschuren en oude Navo-bunkers.