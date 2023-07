Hoeveel kans maakt de zaak van acht illegaal geadopteerden tegen de Nederlandse staat?

‘Geadopteerden hebben zelf geen toestemming gegeven voor hun adoptie. De Nederlandse staat wel. Die is dus verantwoordelijk’. Dit schreef Sam van den Haak vorig jaar in een ingezonden opiniestuk in Trouw. Dinsdag kondigde haar advocaat aan dat Van den Haak samen met zeven andere geadopteerden uit Sri Lanka een collectieve rechtszaak begint tegen de Nederlandse staat.

De acht eisen een schadevergoeding voor fouten die in het verleden zijn gemaakt. Volgens advocaat Mark de Hek ligt er bij deze acht casussen bewijs dat er rond de adoptie is gefraudeerd.

De geadopteerden stellen dat de overheid in de jaren tachtig nalatig heeft gehandeld. Als toezichthouder op adopties had de staat moeten ingrijpen om misstanden te voorkomen, maar in plaats daarvan keek de overheid bewust de andere kant op, aldus het achttal.

Makkelijk mee in het verhaal van de Sri Lankaanse autoriteiten

Het is voor het eerst dat de staat in een collectieve zaak rond adoptiefraude voor de rechter wordt gedaagd. Maar de zaak komt niet uit het niets. De afgelopen jaren voerden verschillende geadopteerden al procedures tegen de overheid en of tegen hun adoptiebureau.

Meest recent voorbeeld is dat van Dilani Butink uit Sri-Lanka. Bij haar adoptie in 1992 hebben de Nederlandse staat en het adoptiebureau Stichting Kind en Toekomst nalatig gehandeld, oordeelde het Gerechtshof in Den Haag vorig jaar.

Te gemakkelijk ging de overheid mee in het verhaal van de Sri Lankaanse autoriteiten dat het wel snor zat met Butinks adoptie, aldus het Hof. Tijdens de zaak probeerde de advocaat van de regering de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid nog klein te maken. Maar dat bleek tevergeefs.

De regering ging wel in cassatie tegen de uitspraak. Niet omdat die het inhoudelijk oneens was met het oordeel van het hof, zo benadrukte minister Weerwind van rechtsbescherming, maar om van de hoogste rechter een oordeel te krijgen over de vraag hoe ver de verantwoordelijkheid van de staat in die tijd ging bij het toezicht op adoptiebureaus. De procedure loopt nog.

Omzeilen van de regels

De zaak rond de acht geadopteerden uit Sri Lanka draait niet alleen om nalatigheid, maar ook om de vraag wie opdraait voor de kosten die geadopteerden maken bij het achterhalen van hun afkomst, zoals de verre reizen, DNA-tests en psychologische hulp. In 2021 oordeelde de rechtbank Den Haag dat de staat meer had moeten doen voor de illegaal geadopteerde Patrick Noordoven.

De overheid heeft een verplichting om burgers die illegaal zijn geadopteerd te helpen hun afkomst te leren kennen, aldus de rechtbank. Ook in deze zaak ging de staat in hoger beroep.

Er bestaat geen twijfel meer over de vraag of de overheid weet had van fouten die decennia geleden werden gemaakt. Volgens het onderzoek van de commissie-Joustra in 2021, in opdracht van oud-staatssecretaris Dekker, was de overheid vanaf de late jaren zestig op de hoogte van misstanden, maar die werden niet aangepakt. Soms waren zelfs vertegenwoordigers van de overheid betrokken bij het omzeilen van regels.

Het rapport kwam hard aan. Per direct werden alle interlandelijke adopties stilgelegd. Sinds vorig jaar is adoptie uit een zestal landen weer toegestaan. Ook voor juridische procedures had het rapport gevolgen. Waar de overheid in eerdere zaken, waaronder in die van de Sri Lankaanse Butink, zich vaak beriep op verjaring, beloofde staatssecretaris Dekker dat de staat dat niet meer zou doen.

Demissionair minister Weerwind over foute adopties: ‘Ik kan leed uit het verleden niet rechtzetten’

De Nederlandse overheid is in het verleden te achteloos geweest met adopties van buitenlandse kinderen, erkent demissionair minister Franc Weerwind (rechtsbescherming). ‘Je kunt alleen maar denken: hoe kan ik dit beter doen?’