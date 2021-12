Hoeveel calorieën er in Baileys of whiskey zitten, is een raadsel. Dat moet anders, vindt de Consumentenbond

Wat is het verschil in ingrediënten tussen koffielikeuren als Baileys, Tia Maria of Kahlua? Hoeveel calorieën bevat whisky? Bijna niemand die het weet. De Consumentenbond bepleit dat er snel een einde komt aan dat raadsel. De Europese Unie werkt sinds de jaren tachtig vergeefs aan regelgeving en heeft wederom voorstellen op tafel gelegd.

Van melk is precies bekend wat erin zit, maar de alcoholindustrie heeft in Europa sinds de jaren tachtig een uitzonderingspositie weten te behouden. Zelfs in 2011 stelde de EU nog dat alle drank die meer dan 1,2 procent alcohol bevat, is uitgesloten van de regels voor etikettering van voedselproducten.

“Idioot”, aldus de Consumentenbond, want juist sterke drank bevat behalve calorierijke alcohol ook veel suiker en soms vet. “Dit moet transparant worden”, zegt Babs van der Staak van de Consumentenbond. “Een glaasje Baileys bevat ruim 2 suikerklontjes, zo’n 4 gram ongezond verzadigd vet en 150 kilocalorieën.”

Bierproducenten vormen de positieve uitzondering, omdat zij vaak wel vertellen wat er in een flesje zit.

Alcoholgebruik terugdringen

De Europese Commissie publiceerde in februari het Europese Versla Kanker-plan. Dat beoogt 10 procent minder alcoholgebruik in 2025 en bepleit correcte informatie over ingrediënten en voedingswaarden op elke fles tegen het eind van 2022. Een jaar later moeten gezondheidswaarschuwingen op labels volgen. Ook wil de commissie online reclames beperken en opnieuw naar de belasting op alcohol kijken.

De Consumentenbond vindt het een stap in de goede richting, maar vreest dat alcoholproducenten de informatie mogelijk digitaal zullen mogen leveren. Dat stelde de industrie voor in een ‘zelfreguleringsplan’, dat zij in 2018 moesten indienen. “Dan moeten consumenten in de winkel een QR-code op de verpakking scannen om de voedingswaarde te achterhalen. Dat is veel te omslachtig. Bovendien blijft het zo lastig om producten met elkaar te vergelijken.” De Consumentenbond helpt voor de feestdagen alvast met een eigen overzicht van ingrediënten en voedingswaarden van populaire drankjes.

Momenteel ligt het EU-voorstel ter consultatie. De Italiaanse boerenorganisatie Coldiretti betoogt dat kwaliteitswijn zo gelijk wordt gesteld aan tabak en dat er sprake kan zijn van oneigenlijke criminalisering. Het probleem is eerder dat er in noordelijke landen te veel alcohol wordt gebruikt, aldus Coldiretti. De Beuc, de Europese koepelorganisatie voor consumentenbonden, zet zich in Brussel juist wel in voor de verplichte etikettering.

