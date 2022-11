Hoe Zwarte Piet verdween uit Volendam

Vorig jaar nog werden anti-zwartepietdemonstranten er onthaald op een spervuur van eieren, oliebollen en visafval. Maar dit jaar doet Volendam de figuur in de ban. Hoe is dat gekomen?

‘Staakt uw wild geraas’, besluiten de sinterklaascomités van Volendam eind oktober een lang persbericht. Ze hebben daarin bekend gemaakt dat er in Volendam geen zwarte pieten meer zullen zijn bij de sinterklaasintocht. ‘We begrijpen dat invloeden en veranderingen van buitenaf soms lastig te bevatten zijn.’

Twee comités organiseren in Volendam het sinterklaasfeest: het Sint Nicolaascomité en Behoud van de Sint Nicolaas Traditie. Uit hun persbericht rijst het beeld van vrijwilligers die klem zitten tussen een achterban die Zwarte Piet wil behouden, en een buitenwereld waarin de figuur passé is. Zo bevinden ze zich naar eigen zeggen in ‘een spagaatpositie tussen het landelijke beleid en een deel van de lokale wensen’. Die ‘onhoudbare positie’ maakt dat het ‘steeds moeilijker wordt de veiligheid te garanderen’.

Voor wie zich mengt in de Volendamse zwartepietendiscussie, is veiligheid een probleem. Johan Bond, voorzitter van het Sint Nicolaascomité, zei eerder in de regionale media dat hij door zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet is bedreigd. Waar die bedreigingen precies uit bestaan, is onbekend; ondanks verschillende pogingen waren zowel de gemeente als beide sinterklaascomités voor Trouw niet bereikbaar voor commentaar.

PVV werd in Volendam de grootste, en ook Forum doet het er goed

Verandering van het Sinterklaasfeest is moeilijk in het conservatieve Volendam. De PVV werd er bij de vorige verkiezingen de grootste, en ook Forum doet het er goed: twee partijen die voor het behoud van Zwarte Piet zijn. Het dorp hecht veel waarde aan het sinterklaasfeest, dat traditioneel gevierd wordt met de aankomst van Sint in de haven en een vuurwerkshow.

Toch kan ook Volendam zich niet helemaal afzijdig houden van wat er in de rest van de maatschappij gebeurt. Dat realiseert de gemeente zich ook. In november vorig jaar wordt aangekondigd dat Sinterklaas bij de intocht vergezeld zal worden door ‘een carnavaleske stoet’, bestaande uit ‘naast nog een aantal zwarte pieten, roetveegpieten, papapieten, opapieten, Spaanse edelmannen, een speler van Real Madrid, een toreador en gardisten van de gemeente’.

Om de Volendammers te enthousiasmeren voor deze bonte stoet, roept de gemeente de hulp in van de 3J’s. Zij maken speciaal voor de intocht een lied, gericht aan de goedheiligman. Het refrein luidt:

Wie zijn die helpers aan je zij?

Uit het Spaanse paradijs

Met zoveel vrienden wordt het één gezellig feest!

De ‘carnavaleske’ intocht ging uiteindelijk vanwege corona niet door, wel is er een kleine intocht met zwarte en roetveegpieten.

Bekogeld met visafval, eieren en oliebollen

Maar als Volendam in 2021 een begin maakt met afscheid nemen van Zwarte Piet, zijn de normen reeds veranderd; in omringende dorpen is de figuur niet meer te bekennen. Die eigenwijsheid wordt de gemeente door actiegroep Kick Out Zwarte Piet aangerekend. ‘Sommige kleine gemeenten denken nog steeds dat het prima is als zij wel zwarte pieten gebruiken bij de intocht’, schrijft de actiegroep op haar website, verwijzend naar Volendam.

Hoe erg het dorp is gehecht aan de Zwarte Piettraditie, blijkt als in december vorig jaar een onaangekondigde demonstratie van KOZP uit de hand loopt. Demonstranten, die ‘weg met Zwarte Piet’ roepen en borden dragen, worden vrijwel meteen uitgescholden en bekogeld met visafval, eieren en oliebollen.

Toch moet ook Volendam mee in de vaart der volkeren. Het vasthouden aan Zwarte Piet wordt steeds meer een politiek statement, het soort statement dat bovendien leidt tot isolement en onbegrip. Ook de sinterklaascomités in Volendam blijken daar uiteindelijk niet ongevoelig voor.

De comités presenteren dit jaar daarom een overzicht van ‘feiten’: Zwarte Piet wordt ‘als racistisch gezien’, en dus weren media en reclames, maar ook winkeliers, werkgevers en sportverenigingen de figuur. Ouders willen niet meer dat hun kind met Zwarte Piet op de foto staat. En dus gaat hij in de ban.

‘Voor de kinderen zal er niets veranderen’, schrijft Johan Bond begin november. ‘Zij zullen even zenuwachtig naar de dijk afreizen als voorgaande jaren. En na afloop zullen ze al net zo enthousiast weer huiswaarts keren.’

Hoe is het gesteld met Zwarte Piet? Lang niet overal is Zwarte Piet verdwenen. Actiegroep KOZP lanceert daarom dit jaar een meldpunt waar mensen het kunnen doorgeven als ze Zwarte Piet tegenkomen bij een lokale intocht of sinterklaasviering. Op veel plekken in Nederland wordt er ook nog steeds actie gevoerd om het uiterlijk van Piet te veranderen. In Emmen verstoorden actievoerders van KOZP maandag een raadsvergadering om te protesteren tegen de figuur. In Staphorst, Westzaan en Zaandam staan demonstraties gepland. De gemeente Venlo zag deze week af van het gebruik van Grijze Pieten, een Venlose uitvinding die volgens activisten nog te dicht bij Zwarte Piet staat. Elders blijft het rommelen: in Druten gaat de intocht niet door omdat de organisatoren wilden vasthouden aan Zwarte Piet.

