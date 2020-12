Hoe zouden jongeren zelf de 58 miljoen uitgeven tegen eenzaamheid?

Meer dan andere leeftijdsgroepen hebben jongeren last van eenzaamheid, somberheid en angst, ziet ook het kabinet. Ze moesten veel inleveren, terwijl ze minder hard worden geraakt door het virus. Vier jongeren vertellen over hun dromen en ideeën om zichzelf en hun omgeving op de been te houden.

Randy Diaz (21), werkt bij PostNL

“Sinds ik klaar ben met mijn mbo-opleiding detailhandel werkte ik de laatste maanden als asbestman. Maar door de coronacrisis was daar geen werk meer in. Ik ben graag onder de mensen, dus ik ging vaak buiten met vrienden chillen. Nu is het winter, dus game ik of kijk ik een serietje. We moeten proberen het beste ervan te maken.

“Als ik mocht bepalen waar het geld heen ging, zou ik eerst mijn eigen schulden afbetalen. Want die zijn gegroeid de afgelopen maanden. Een Lan-party, oftewel een gamefeest, zou ook top zijn maar dan moet iedereen wel apparatuur hebben. Oh wacht, dat kan van dat geld worden betaald. Dat zou wel heel fijn zijn, dan kunnen we mensen iets gunnen die normaal niets krijgen.

“En tegen de eenzaamheid? Als het wat beter weer was dan had ik buiten op het strand iets willen organiseren, in glazen koepels. Dan zou ik als dj optreden in mijn eigen koepel, met daarnaast meerdere kleine koepeltjes waarin mensen kunnen dansen. Drie of vier man, dat hangt een beetje af van hoeveel mensen dan zijn toegestaan.”

Lyle Muns (26), voorzitter Landelijke Studentenvakbond

“Dat er iets wordt georganiseerd voor jongeren is goed. Maar het is belangrijk om verder te kijken dan alleen sport, zoals de wintergames die het kabinet nu voorstelt. Het is natuurlijk een goed idee om het huis uit te gaan en achter je computerscherm vandaan te komen, maar meer fysieke lessen in het mbo en het hoger onderwijs zijn belangrijker. Die ene les in de week die jongeren nu hebben, is echt te weinig om elkaar te kunnen ontmoeten en de knelpunten in het welzijn van jongeren op te lossen. Het onderlinge contact wordt enorm gemist.

“Jongeren zitten nu op piepkleine kamertjes en gaan van Zoommeeting naar Zoommeeting. Er is geen gelegenheid om een netwerk op te bouwen. Ik hoop dat de overheid het geld inzet voor sneltests, zodat hogescholen en universiteiten zelf studenten kunnen testen. De anderhalve meter hoeft dan minder strikt te worden gehandhaafd, waardoor er meer fysiek colleges kunnen plaatsvinden.”

Maren de Boer (14), derde klas vwo

“Wanneer je bij ons op school zit en je gaat in quarantaine ben je best alleen. Zelf zat ik ook een paar dagen thuis. Van die paar onlinelessen kun je niets verstaan. Het verschilt per persoon hoe alleen je bent, ik ben bijvoorbeeld heel close met mijn broer. Als ik geld zou krijgen voor een goed idee tegen eenzaamheid, wil ik eerst een goede sneltest. Snel even testen voor een feestje, zodat ik alsnog met mijn vriendinnen kan dansen.

“Ik speel ook gitaar en zit op zangles. Misschien is het een idee om een app te maken waarbij iemand met een instrument zich kan aanmelden. Als je alleen bent of in quarantaine zit, kun je dat in die app zetten. Iedereen met een instrument in de buurt die zich ook heeft aangemeld wordt dan gevraagd om een mini-optreden voor je te doen voor het raam. Ik denk trouwens dat we te weinig tijd steken in het bedenken van een goed idee – dat hoeft helemaal niet zo veel geld te kosten.”

Thom Smits (17), mbo-student Muzikant

“Het is een goed idee om te investeren in jongeren, maar het geld moet wel goed worden besteed. Bijvoorbeeld om het virus er nog sneller onder te krijgen. Zo heb ik voor school een rapnummer geschreven om te benadrukken dat het belangrijk is je aan de coronaregels te houden. Dat kan ook door grote artiesten en influencers te vragen, zodat zij de boodschap bij hun doelgroep kunnen overbrengen. Bij influencers hebben jongeren het idee dat zij hen kennen en luisteren ze beter.

“Een overheidswebsite waar jongeren coronaproof-activiteiten kunnen aandragen lijkt me ook wel wat, zodat jongeren toch nog iets met elkaar kunnen doen in deze tijd, al is het maar met twee of drie personen. Gelukkig heb ik het zelf niet zwaar. Maar als je midden in een stad in een klein kamertje woont, en uitkijkt naar de weekenden, mis je een belangrijk deel van je leven. Mocht er nog geld overblijven, dan kan er nog een groot studentenfeest georganiseerd worden, na corona.”

