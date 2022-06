Hoe zat het ook alweer met de terreur op de Hedelse fruithandel? Vijf vragen

1. Wat was er ook alweer precies aan de hand in Hedel?

Het begint allemaal in 2019 met de vondst van maar liefst 400 kilo cocaïne bij de fruithandel De Groot in Hedel. Zoals gebruikelijk bij een cokevondst, schakelt het bedrijf de politie in en worden de drugs vernietigd. Achteraf blijkt dat het startschot te zijn van een ongekend gewelddadige afpersingszaak.

Een week na de vondst ontvangt de directie van De Groot namelijk al de eerste dreig-sms’jes. Daarin eisen afpersers 2,5 miljoen euro ter compensatie van de verloren drugs. In het bericht staat ook dat als het verzoek geweigerd wordt, er extreem geweld dreigt, zoals het liquideren van willekeurige medewerkers.

Ondanks de bedreigingen, weigert het fruitimportbedrijf te betalen en schakelt het de politie in. Dat leidt tot de aanhouding van Ali G. en enkele andere verdachten. Tegelijkertijd maakt justitie het de afpersers per ongeluk erg makkelijk om in de buurt van de werknemers van De Groot te komen. Door een fout van het Openbaar Ministerie belanden hun adresgegevens namelijk in het strafdossier, waardoor ook de verdachten de lijst in handen krijgen.

2. Wat betekende dit voor de werknemers van het fruitimportbedrijf?

Vanaf dat moment volgen er aanslagen op privé-adressen van De Groot-medewerkers. In totaal zijn er bijna twintig incidenten geweest, waaronder (pogingen tot) brandstichting en incidenten met vuurwerkbommen. Ook worden huizen beschoten en wordt er een handgranaat voor de deur van een appartementencomplex gelegd.

Twee Hedelse broers overleven ternauwernood een aanslag. Beiden zijn oud-medewerkers van De Groot en moeten van de eerste verdieping in hun ouderlijk huis springen om te ontkomen aan de vlammenzee die was ontstaan nadat een explosief naar binnen was gegooid.

De impact van de terreurcampagne op de medewerkers blijkt enorm. Eerder in Trouw vertelde de advocaat van de familie De Groot, Taco van der Tussen: “Medewerkers zijn bang om naar het werk te gaan en om te gaan slapen”.

Ook de rechtbank noemt de aanslagen later zeer heftig: “Veel gezinnen hebben in doodsangst geleefd, omdat zij op ieder willekeurig moment slachtoffer zouden kunnen worden”.

3. Deed de politie dan niets?

Jawel, minimaal 300 tot 400 medewerkers van De Groot, de directieleden en hun familie werden door de politie beveiligd. Dat vertelde districtschef Politie Oost-Nederland Aart Garssen vorig jaar aan De Telegraaf. Nooit eerder kregen zoveel mensen in één zaak beveiliging.

In februari dit jaar laat de politie aan Omroep Gelderland weten dat er niets is veranderd in de omvang van de groep mensen waar veiligheidsmaatregelen voor worden getroffen. Want ondanks de arrestatie van hoofdverdachte Ali G. hielden de aanslagen niet op.

Het OM vermoedt dat Ali G. vanuit de gevangenis is doorgegaan met het regelen van mensen voor nieuwe aanslagen. Onlangs is hij daarom overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (Ebi) in Vught.

4. Waarvan wordt Ali G. dan precies van verdacht?

De 37-jarige man uit Bussum wordt verantwoordelijk gehouden voor het versturen van de dreig-sms’jes en het opdracht geven tot het plegen van de aanslagen. Zelf beweert Ali G. dat hij niks met de afpersing en bedreigingen van de Hedelse fruithandel te maken heeft. Wel heeft hij meermaals laten vallen dat hij wist wie er dan wel achter zit.

5. Doet de rechter maandag al een uitspraak?

Nee, maandag en dinsdag wordt de zaak tegen Ali G. inhoudelijk behandeld. Woensdag komt het OM met de strafeis; het zal naar verwachting hoog inzetten.

De halfbroer van Ali G. werd in april veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar, vanwege zijn rol als doorgeefluik van G. Ook zeven andere mannen werden toen veroordeeld tot straffen van anderhalf tot tien jaar voor de aanslagen op werknemers van het fruitbedrijf.

Wanneer de rechter een uitspraak doet over de zaak van Ali G. is nog niet bekend.

