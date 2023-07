Hoe verlaat je veilig een brandend schip? ‘Als je van grote hoogte springt, is water als beton’

Het vrachtschip Fremantle Highway dat deze week bij Ameland vlam vatte, ligt nu stabiel in zee, meldt de kustwacht. De brand, mogelijk veroorzaakt door een van de bijna 3800 auto’s die het schip vervoerde, waaronder vermoedelijk enige tientallen elektrische, duurt voort. Tijdens het blussen houdt een sleepboot het drijvende schip buiten de vaargeul. Intussen zijn er vragen gerezen over de redding van de bemanning.

Hoe verlaat je veilig een brandend schip?

“Dat is helemaal afhankelijk van de situatie”, legt Edwin Granneman van Kustwacht Nederland uit. “Er zijn veel protocollen voor verschillende scenario’s. De bemanning traint deze regelmatig.” Schepen hebben verzamelplekken met reddingsboten, van waaruit bij noodgevallen het schip kan worden verlaten. In het Internationaal verdrag voor de veiligheid van mensenlevens op zee (Solas), staat dat de bemanning van een schip elke maand veiligheidsoefeningen moet uitvoeren, zodat zij weten wat zij bij noodgevallen zoals brand moeten doen.

“Door de brand op de Fremantle Highway kon de bemanning uiteindelijk niet bij hun eigen reddingsmateriaal komen. Daarom was een deel van de bemanning gedwongen om te springen”, zegt Granneman.

Is deze sprong onderdeel van de training?

“De sprong is natuurlijk een noodscenario”, zegt Granneman. “Ik weet niet of daar specifiek voor is getraind. Maar als de nood zo hoog is dan moet je wel.” Bij de ruim 20 meter hoge sprong van het schip droeg de bemanning overlevingspakken. Granneman: “Het is niet alsof ze zomaar in hun zwembroek overboord sprongen.” Een overlevingspak helpt om te blijven drijven en niet onderkoeld te raken in het water. Maar, voor de klap van de sprong doet het niets.

Wat doet een duik van grote hoogte met je?

“Vanaf een bepaalde hoogte is water als beton”, zegt Dennis Kok, die 21 jaar lang bij het Korps Mariniers heeft gediend. Hij is getraind om van grote hoogte te duiken. “Je moet als een soort pijl het water in gaan. Je blijft voor je kijken, anders draait je lichaam horizontaal. Verder houd je één hand voor je gezicht en één voor je kruis.” Met deze techniek raakt een zo klein mogelijk lichaamsoppervlak het water. De voeten vangen zo de grootste klap op.

“Als je verkeerd valt kun je bijvoorbeeld een sleutelbeen breken. Of je longen kunnen geperforeerd worden”, zegt Kok. Zelf dook hij niet hoger dan 14 meter, maar een sprong van 10 of 20 meter is qua techniek niet verschillend, volgens de ex-marinier. “Als er met de juiste techniek wordt gesprongen is er niks aan de hand. Je kunt een hoge druk op je oren ervaren en je voelt een beetje pijn aan je voeten. Maar als mensen voor het eerst moeten springen in paniek, dan is het verhaal wel anders.”

Dan liever een helikopter. Hoe vaak zet de kustwacht deze in om mensen te redden?

De Nederlandse kustwacht heeft twee reddingshelikopters: één in Den Helder en één in Zeeland. Volgens Granneman is dit voldoende om heel Nederland te dekken. “De helikopters worden regelmatig ingezet. Ook bijvoorbeeld bij reddingsacties bij kleine zeilschepen of plezierjachten.” De kustwacht moet steeds de afweging maken of een schip of helikopter beter bij de situatie past. Een reddingsboot is bijvoorbeeld veiliger, maar een helikopter sneller. Ook is er verschil wat betreft medisch personeel op de voertuigen.

Wat was er gebeurd als de brand verder van de kust was uitgebroken of als er meer helikopters nodig waren geweest?

Ook bij langere afstanden kunnen helikopters gebruikt worden, legt Granneman uit. Er kan bijvoorbeeld een tussenstop worden gemaakt op olieplatformen in de zee, waar plek is om bij te tanken. Mochten er meerdere rampen tegelijk plaatsvinden, dan kan ook Defensie om hulp worden gevraagd. Bij noodgevallen kunnen helikopters uit het Defensie Helikopter Commando (DHC) in Den Helder ook reddingsoperaties verrichten. In 2019 ondersteunde de Koninklijke Marine bijvoorbeeld de kustwacht bij het zoeken naar containers die van boord waren gevallen van containerschip MSC Zoe.

