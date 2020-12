Hoe Velsen-Noord de reljeugd aanpakt: ‘Je moet de groep jongeren breken’

Nergens valt deze middag en aan het begin van de avond een agent te bekennen. De politie is vast undercover, denkt de 21-jarige Cansu Ustundag naast de Dekamarkt in Velsen-Noord. Diezelfde supermarkt in het Noord-Hollandse dorp was vorige week het slachtoffer van jongeren die vuurwerk naar binnen gooiden. Daar bleef het niet bij. Het dorp sloot aan bij het rijtje Urk en Veen, waar rellende jongeren de gemeente extra werk bezorgen.

De politie Haarlem en omstreken twitterde die avond: “Veel politie op de been #Velsen-Noord om massaal vuurwerk gooiende jeugd. Eerste aanhoudingen verricht. Burgemeester kondigt mondeling noodbevel af. Blijf binnen als er geen aanleiding is om op straat te zijn.” De Mobiele Eenheid werd opgetrommeld. Drie dagen later wees burgemeester Frank Dales de buurt rond de Dekamarkt en een locatie in IJmuiden aan als veiligheidsrisicogebied. De politie kan daar tot begin januari preventief fouilleren op vuurwerk. Burgemeesters in de omliggende gemeenten Heemskerk en Beverwijk kozen ook voor deze stap.

De politie reageerde veel te laat

Johan Evertse (54) van viswinkel De Vissende Beer, schuin tegenover de Dekamarkt, had zijn zaak vorige week nog maar net gesloten toen er harde vuurwerkknallen klonken. “Wij hoorden om twaalf uur ’s middags dat dit ging gebeuren. Dit stond aangekondigd op Facebook en op Twitter. De politie was veel te laat met reageren. Woensdag zou het in Heemskerk en Beverwijk gebeuren. Daar stond de politie klaar en bleef het rustig.”

Verveling door corona, de lockdown, het vuurwerkverbod en dan maar gaan rellen? Evertse kan er geen begrip voor opbrengen. “Vroeger hadden we toch ook niks te doen? We liepen het bos in, waren aan het struinen. We trapten geen rotzooi. Hier kun je de duinen in. Mensen kunnen zichzelf niet vermaken.”

Nooit eerder maakte Evertse dit in zijn dorp mee. “Natuurlijk, er is elk jaar vuurwerk, maar niet zo overdreven als dit keer. Het vuurwerk wordt steeds zwaarder”, zegt hij, terwijl naast hem friet in de frituur sist.

Ook voor Ustundag, ze volgt de kappersopleiding, is het nieuw. Ze noemt de buurt, onder de rook van staalfabriek Tata Steel, een getto met jongeren die houden van rellen schoppen. Die op zoek zijn naar spanning en sensatie. De buurt ligt er wel netjes bij. Rijtjeshuizen hebben zonnepanelen. Op een plantsoen een kerstboom, speeltuin en voetbalkooi. En een paal met de woorden “Moge er vrede zijn op aarde!”.

Ouders weten niet waar hun kinderen zijn

Sinds de maatregelen is het rustiger geworden, vertelt Evertse als hij een haring schoonmaakt. Dat komt doordat er meer politie op de been is. De structurele oplossing voor de onrust ligt niet bij de gemeente, maar bij de mensen zelf, zegt hij. “De ouders weten niet waar hun kinderen zijn. Dat moet veranderen. Dan krijg je minder rotzooi.”

Preventief fouilleren is een juiste beslissing, zegt Ustundag. “Goed voor de veiligheid. Tegenwoordig lopen jongeren met messen rond.” Rij-instructeur Metin Catak (52), om de hoek van de Dekamarkt in gesprek met een buurtgenoot, gaat een stap verder. Pak er een uit de groep voor verhoor bij de politie, stelt hij voor, en zet die onder druk. “Dan gaat hij de anderen verlinken. Die groep moet je breken. En de schade door vuurwerk verhaal je op de vader. Moet je kijken hoe ouders dan gaan optreden.”

Evertse maakt zich geen zorgen over een mogelijk slagveld met Oud en Nieuw. “Ik heb het druk zat in de winkel op Oudjaarsdag. Daarna ga ik lekker naar huis. Ik zorg wel dat ik er niet tussen kom.”

Lees ook:

Hoe houden gemeenten de jeugd met Oudjaar van de straat?

Thuis dansen, digitaal voetballen, of de burgemeester op verzoek iets raars zien doen. Bij gebrek aan echt vuurwerk moet dat de jeugd van rottigheid weerhouden.

Zorgen bij politie over de jaarwisseling in Den Haag: ‘Inzet verdubbelen? Kon dat maar’

Autobranden, vreugdevuren en veel vuurwerk. De jaarwisseling in Den Haag is een garantie voor spektakel. Politiecommandant Martine Dijkstra houdt haar hart vast nu dit jaar niets mag vanwege de coronamaatregelen.