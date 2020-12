Hoe succesvol is de corona-app?

De corona-app, die inmiddels ruim vier miljoen keer is gedownload op smartphones, heeft inmiddels geleid tot 6400 positieve testuitslagen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het ministerie van volksgezondheid.

Het is de vraag of dat veel of weinig is. Bij de ontwikkeling van de CoronaMelder is nooit een doelstelling geformuleerd, waardoor niet snel van succes of mislukking kan worden gesproken.

Volgens het ministerie van volksgezondheid behoort de CoronaMelder tot de top-3 van meest gebruikte corona-apps in Europa. In Nederland staat de app, die op 10 oktober landelijk werd ingevoerd, bij een kwart van de bevolking op de telefoon. Dat wil trouwens niet zeggen dat iedereen de CoronaMelder ook heeft geactiveerd.

Testen

De gebruiker van de CoronaMelder krijgt een melding als hij minstens vijftien minuten in de nabijheid is geweest van een andere deelnemer die later corona blijkt te hebben. Volgens het ministerie van volksgezondheid gaven tot nu toe bijna 79.000 mensen via de app aan positief te zijn getest op corona. Dit gebeurt de laatste weken in toenemende mate. De melding is niet verplicht en om misbruik te voorkomen voert de GGD daarvoor een code in.

Van de mensen die via de app een waarschuwing ontvingen, lieten 73.000 mensen zich testen op corona. Dit aantal groeide de laatste weken welhaast explosief, met een dip tijdens Kerst. Tot 1 december moesten mensen zonder klachten vijf dagen in quarantaine. Sindsdien kunnen ze zich wel zonder symptomen laten testen.

Geen mislukking

Brenno de Winter, expert op het gebied van privacy en ict en betrokken bij de ontwikkeling van de CoronaMelder, constateert dat de app in elk geval werkt. Omdat de Tweede Kamer eiste dat de app zo min mogelijk data vergaart, valt er volgens hem over het precieze gebruik vooralsnog weinig te zeggen. De beschikbare gegevens komen uit de tweede hand: van onder andere de GGD en het RIVM. Een wetenschappelijke evaluatie zal later meer duidelijkheid moeten geven.

Een mislukking kan de CoronaMelder in de ogen van De Winter niet snel zijn. “Iedere besmette persoon die door de app wordt getraceerd, is meegenomen. Zeker als die anders nog niet in beeld was gekomen.”

Winst vindt hij het ook als mensen die een waarschuwing krijgen besluiten niet naar opa of oma te gaan. “Ik denk dat de app mensenlevens redt, ook al kan dat niet officieel worden vastgesteld.”

Ondergrens

Niek Mouter, onderzoeker bij de TU Delft, zegt dat 60 procent van de bevolking de app moet gebruiken om de pandemie echt te kunnen bestrijden. Vanaf 15 procent begint de effectiviteit van de CoronaMelder. Met 10 procent daarboven, wat nu het geval is, heeft de app dus zeker invloed.

Uit onderzoek van Mouter blijkt dat veel mensen pas de app willen installeren als duidelijk is hoeveel sterfgevallen ermee kunnen worden voorkomen. Volgens hem is het belangrijk dat het ministerie van volksgezondheid communiceert hoe effectief de CoronaMelder is. “Dan ontstaat er een vliegwieleffect, waarbij waarschijnlijk steeds meer mensen de app gaan gebruiken.”

Lees ook:

Werkgevers raden hun personeel af de corona-app te gebruiken

Veel werkgevers raden hun werknemers af de CoronaMelder te gebruiken. Volgens vakbonden CNV en FNV verbieden sommigen het zelfs.