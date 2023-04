Hoe steeds meer mensen geloven in een ‘kwaadaardige elite’

Steeds meer mensen geloven dat een ‘kwaadaardige elite’ de controle heeft over de overheid, journalisten, wetenschappers en rechters. De AIVD zegt zelfs dat dit het populairste extremistische narratief is en op lange termijn een ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid, zo meldden ze maandag in hun jaarverslag. Volgens de inlichtingendienst geloven meer dan honderdduizend Nederlanders in zulke theorieën. Wat weten we over de mensen die daarin geloven?

Jelle van Buuren, universitair docent aan de Universiteit Leiden, zegt dat het gaat om een diverse groep. “Het zijn mensen die zich ongehoord voelen of slechte ervaringen hebben met de overheid. Of mensen die zich zorgen maken om misstanden, zoals de toeslagenaffaire. Ze zeggen dat hun ellende, of die van een ander, de schuld is van de elite.”

Van een ‘pedoseksuele elite’ tot ‘big pharma’

Aanhangers denken dat de elite de bevolking wil onderdrukken, controleren en tot slaaf maken, zegt Van Buuren. De AIVD schrijft dat aanhangers zeggen in ‘bezet gebied’ te leven en ‘in oorlog’ te zijn met de elite. Mensen die tot de elite behoren, moeten worden gearresteerd en berecht in tribunalen.

Onder het kwaadaardige elite-narratief vallen verschillende complotten. “De een gelooft dat Joden aan de macht zijn, de ander spreekt over een pedoseksuele elite. Ook zijn er complotten over big tech en big pharma, opnieuw gekoppeld aan de elite”, aldus Van Buuren.

De diversiteit in complotten en aanhangers zorgt er volgens Van Buuren voor dat deze beweging groeit. Mensen die benadeeld worden, zoals mensen met een migratieachtergrond, herkennen zich in het verhaal. Maar ook mensen die een ‘blanke etnostaat’ willen uitroepen. Sommigen streven naar hun eigen, parallelle samenleving. Onder andere met eigen geld en een eigen schaduwregering.

‘Zij aan zij’ op het Museumplein

Groepen die de overheid wantrouwen bestaan al langer. Het waren altijd gescheiden groepen, tot de pandemie uitbrak. “Ze kwamen elkaar tegen op het Malieveld en Museumplein, waar ze zij aan zij stonden.” Ook op sociale media kwamen ze in contact met elkaar. Ze waren verenigd in hun kritiek op het coronabeleid van de overheid en de gedachte dat daar een agenda achter zat.

Tijdens de pandemie was te weinig ruimte voor kritische stemmen, of om af te wijken van het overheidsbeleid, meent Van Buuren. “We hoorden daardoor alleen de meest kritische stemmen, die van mensen die uit de bocht vlogen met extreme complottheorieën.” Het gebrek aan kritische stemmen, en strenge regels zoals een avondklok en de anderhalvemeterregel, hebben het wantrouwen en de woede volgens Van Buuren vergroot.

Van Buuren vindt dan ook dat we termen zoals ‘wappies’ niet meer moeten gebruiken. “Soms wordt hard gereageerd op mensen die in een complottheorie geloven. Er zitten mensen tussen die dreiging vormen, maar lang niet elke complotdenker is een levensgevaarlijke extremist.”

‘Een burgeroorlog onontkoombaar’

De AIVD maakt zich het meest druk om de extreemrechtse aanhangers van het ‘kwade elite’-narratief. Ook die beweging is divers in Nederland, en bestaat bijvoorbeeld uit neonazi’s of anti-islamgroepen. Wat ze delen, is de omvolkingscomplottheorie: het idee dat het ‘witte ras’ wordt vervangen door immigranten met een niet-westerse achtergrond.

Binnen die beweging zit een rechts-terroristische groep, bestaande uit enkele honderden mensen, die bereid is geweld te gebruiken, zegt de AIVD. Ook de NCTV waarschuwde daar vorig jaar voor. Van Buuren: “Zij denken dat een burgeroorlog onontkoombaar is en bereiden zich daarop voor.” Sommigen willen die oorlog nu al op gang zetten, omdat ze denken: ‘We zijn nu nog met veel, straks worden we een minderheid’.

De AIVD ziet een ‘ontwikkeling’ van extremisten die zich niet alleen richten tegen de overheid, maar ook meer en meer tegen allerlei organisaties en instituties. Ook is de dreiging van door IS aangestuurde aanslagen hoger geworden.