Hoe schadelijk een ouderwetse kerstviering zou zijn, hangt af van ons gedrag

Een versoepeling met Kerst zit er niet in. Hoe schadelijk dat zou zijn, is moeilijk te berekenen. Het hangt van het gedrag af.

In de Verenigde Staten houdt iedereen de coronacijfers nauwlettend in de gaten. Het is anderhalve week na Thanksgiving, de dag waarop vele families elkaar rond de gevulde kalkoen opzochten. De verwachting is dat de grafieken deze week flink zullen stijgen. Hoeveel is moeilijk te zeggen, omdat het virus er toch al aan een opmars bezig is. Canada, dat Thanksgiving op 12 oktober vierde, zag twee weken later een kleine piek waar kenners een daling hadden verwacht omdat de maatregelen waren aangescherpt.

“Evengoed kan het haast niet anders dan dat Kerstmis de pandemie hier als een vliegwiel zal aanjagen”, zegt Sake de Vlas, hoogleraar modellering infectieziekten aan het Erasmus MC in Rotterdam. “Of dat veel of weinig is, is moeilijk te zeggen. Ik kan hier wel aan gaan rekenen, maar het hangt sterk af van het gedrag van de Nederlanders.”

De gedachte aan het mogelijke gedrag baart hem zorgen. Als de regels, zoals verwacht, dinsdagavond niet worden versoepeld, mag een huishouden hooguit drie gasten ontvangen. En moet iedereen met klachten thuis blijven, net als zijn huisgenoten. “Ik ga ervan uit dat mensen zich aan de regels willen houden”, zegt De Vlas. “Maar tegelijk weet ik dat Kerst tradities heeft. En dat die tradities dwingend kunnen zijn. Dan vraag ik me af: als iemand uit het gezin snotterig of koortsig is, zeggen mensen dan de gasten af of laten ze hun zieke kind thuis?”

Een jaartje overslaan

Het coronavirus verspreidt zich vooral tussen leeftijdsgenoten, en dan met name ook binnen een regio. Maar aan de kersttafel schuiven mensen aan die elkaar soms een heel jaar niet hebben gezien. Die uit verschillende delen van het land komen, zodat ze met hun terugkeer het virus helpen verspreiden. “En opa’s en oma’s”, zegt De Vlas. “Zij lopen door deel te nemen aan het diner een groter risico op besmetting. En bij hen zijn de gevolgen vaak ernstiger. Alleen daarom al verwacht ik dat Rutte zal zeggen dat we een jaartje moeten overslaan.”

Natuurlijk, mensen kunnen proberen tijdens het diner anderhalve meter afstand te bewaren, regelmatig handen te wassen, te ventileren. “Maar als de avond vordert, zullen velen terugzakken in de bekende kerstsfeer. Ze komen dan te dicht bij elkaar in de buurt en zullen elkaar soms omhelzen. Juist nu hen zo lang van alles verboden is, gaan ze dat gemis met Kerst compenseren en weten ze zich nauwelijks te bedwingen.”

Hoe groot dat effect zal zijn, doet er minder toe. Voor elk kerstdiner afzonderlijk is de kans niet eens zo groot dat het tot een uitbraak zal leiden. Met de honderdduizend besmettelijke Nederlanders van dit moment is de kans dat iemand aan één tafel besmet raakt, maar een paar procent. Maar in het grote geheel spint het virus er garen bij. Zeker nu alle coronagrafieken zijn afgevlakt tot een horizontale lijn, zegt De Vlas. “Elke verstoring zal die curve weer omhoog stuwen, en dat kunnen we nu niet hebben.”

