Hoe ruzies in het drugsmilieu leiden tot een serie explosies in Rotterdam

Bijna dagelijks gaat ergens in Rotterdam een explosief af. Vakbondsman Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond schrikt niet snel van een geweldsgolf, maar wat hij de afgelopen weken zag gebeuren baart hem grote zorgen. “Deze omvang is extreem.”

Struijs bevestigt wat de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdag herhaalde. De beoogde doelwitten van de ontploffingen hebben regelmatig een directe of indirecte link met de drugshandel.

Door succesvolle onderscheppingen van drugs in de Rotterdamse haven ontstaan onderling schulden en wordt ruzie gemaakt over wie verantwoordelijk is voor de verdwenen cocaïne. Drugscriminelen bedreigen elkaar door explosieven te plaatsen bij rivalen of familie van hen. “Ik houd mijn hart vast”, zegt Struijs.

Grote onrust onder criminelen

Criminoloog Shanna Mehlbaum beaamt die lezing. De plotselinge toename van explosies in Rotterdam kán te maken hebben met de politie die veel versleuteld berichtenverkeer tussen criminelen heeft gekraakt. Dat leidde tot aanhoudingen, onderscheppingen van drugs en de ontmanteling van drugslabs. “Dit zorgt voor veel onrust in de criminele wereld”, zegt Mehlbaum.

Voorzitter Struijs staat in nauw contact met de Rotterdamse collega’s. Vanwege de grote impact en risico’s van de explosies is de Rotterdamse politie er alles aan gelegen om de daders op te sporen. Inmiddels zijn minstens zes verdachten opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de explosies en brandstichting. Vanaf nu wordt ook preventief gefouilleerd in de Rotterdamse wijken waar de ontploffingen plaatsvonden.

“De onderzoeken naar de explosies zijn topprioriteit”, zegt Struijs. “Een groot aantal rechercheurs en politiemensen zijn vrijgespeeld. Dat gaat ten koste van andere onderzoeken, die nu stil liggen, en inzet in de wijk. Een duivels dilemma.”

Een pand aan de Crooswijkseweg in Rotterdam is door de burgemeester gesloten vanwege explosies die vermoedelijk verband houden met drugsconflicten in de georganiseerde misdaad. Beeld otto snoek

Werk wijkagenten afgeschaald

De capaciteit is al schaars, wat leidt tot minder preventieve inzet in de wijken. En die inzet is nou juist cruciaal om te voorkomen dat een groeiende groep jongeren betrokken raakt bij de rivaliserende strijd binnen de drugscriminaliteit. Criminelen zetten hen vaak in om explosieven te plaatsen in ruil voor aanzien en grote sommen geld.

De politie moet veel middelen inzetten om daders van de explosies op te sporen, waardoor nog minder capaciteit is om te investeren in het in beeld krijgen van de nieuwe groep kwetsbare jongeren. “Op deze manier blijven we er achteraan hobbelen”, gaat criminoloog Mehlbaum verder. “ Dit investeren is belangrijk, want als je niet weet wat er speelt, glijden jongeren af zonder je het in de gaten hebt.”

Dat de politie het zicht op deze groep jongeren verliest, speelt al langer. De laatste jaren kregen wijkagenten steeds minder tijd om tot in de haarvaten van de wijk door te dringen. Ook andere soorten hulpverlening zijn afgeschaald. Dat zorgt niet alleen voor meer jongeren in het criminele circuit, maar ook een slechtere informatiepositie van de politie bij de opsporing. “Het is belangrijk dat je je pappenheimers kent en op tijd ziet wanneer ze het verkeerde pad bewandelen”, zegt Mehlbaum.

Toekomstperspectief bieden

De criminoloog benadrukt dat het ook een maatschappelijk probleem is. De overheid probeert intussen het tij te keren. Vorig jaar is in vijftien gemeenten gestart met het programma ‘Preventie met gezag’, waaronder in Rotterdam. De winst van dat programma zit vooral bij jongeren die kwetsbaar zijn, maar nog niet tot hun nek toe in de criminaliteit zitten.

Door aan de ene kant langdurig te investeren in school en werk en aan de andere kant politie en justitie aan te laten haken, willen gemeenten jongeren een toekomstperspectief bieden. Uiteindelijk is het doel om hen weerbaar te maken tegen crimineel geld, waardoor de aanwas van jongeren die voor criminele organisaties bereid zijn explosieven te leggen stopt.

Politie: helft explosies losstaande incidenten De politie laat in een reactie weten dat grofweg de helft van de explosies “op zichzelf staande incidenten zijn, zonder verband met andere explosies”. De andere helft heeft weer verband met één of een paar andere explosies. Afzonderlijke opsporingsteams onderzoeken deze explosies, en er is een overkoepelend team dat kijkt naar het fenomeen en onderlinge verbanden. Daarnaast erkent de politie dat er keuzes moeten worden gemaakt waar de capaciteit naartoe gaat. “Maar dat is niet nieuw of anders dan normaal.”

