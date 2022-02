Hoe rokers jarenlang misleid werden

Jarenlang controleerde onderzoeksinstituut TNO het teer- en nicotinegehalte van sigaretten en shag. De kankerverwekkende en verslavende stoffen in tabak waren zo hoog dat TNO-onderzoekers zelf stopten met roken. Maar intussen werden Nederlandse rokers met de tests misleid.

Terugblikkend heeft chemicus Ron Bosman een nare bijsmaak overgehouden aan de tabaksmetingen die hij jarenlang uitvoerde. “In feite deden we niet veel meer dan het ondersteunen van de commercie.”

Bosman werkte van 1978 tot 1997 bij de hoofdgroep maatschappelijke technologie van TNO in Delft. Tot eind jaren tachtig, toen de huidige voedsel- en warenautoriteit NVWA de kwaliteitsbewaking van tabaksproducten overnam, waren Bosman en zijn collega’s belast met het meten van de teer- en nicotine in sigaretten. Voor het ministerie van volksgezondheid analyseerde TNO alle sigarettenmerken, later ook de shag, die in Nederland werden verkocht.

Voor 1992 waren er geen limieten, maar in de EU is inmiddels bij wet geregeld dat er in een sigaret maximaal 10 mg teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide mag zitten. De concentraties worden gemeten volgens een omstreden methode die de tabaksindustrie heeft bedacht. In Nederland probeert een aantal organisaties de meetmethode van tafel te krijgen, omdat rokers in de praktijk veel meer gevaarlijke stoffen inhaleren dan de maxima die in de Europese richtlijn staan.

Dinsdag bepaalde het Europese Hof van Justitie dat de officiële meetmethode van de EU op zich legitiem is. Maar omdat de zogeheten ISO-norm die de tabaksindustrie bij de metingen gebruikt nooit openbaar is gemaakt, kan de rechter in Nederland zelfstandig bepalen of de meetmethode al dan niet deugt, aldus het hof in Luxemburg.

Een misplaatst gevoel van veiligheid

Decennia terug al begonnen veel rokers zich zorgen te maken over de teer- en nicotinegehalten in hun favoriete merk. Eind jaren zeventig besloot het ministerie met het publiceren van teer- en nicotinegehalten van sigaretten, die door TNO waren gemeten. Zo konden rokers zelf zien welke sigaretten de laagste concentraties hadden. Dat gaf rokers een gevoel van veiligheid, ze konden kiezen welke sigaret het minst schadelijk was. Dachten ze. In de praktijk maakte het niets uit wat ze rookten.

In kranten plaatste de rijksoverheid in die jaren lijsten met de metingen. Zelfs de Consumentenbond publiceerde ze. In de Consumentengids van november 1972 werd verslag gedaan van een rookproef met vijftig sigarettenmerken. Conclusie: ‘Velen zullen zich met onze uitkomsten van het meer of minder schadelijk-zijn van hun lijfmerk kunnen overtuigen.’

Bosman: “De samenleving wilde sigaretten die minder schadelijk waren. De overheid zag het als haar taak de overzichten te publiceren. Wij hadden bij TNO in Delft een rookmachine en daarop werden die waarden bepaald.” Maar het protocol van de internationale meetmethode in die machine was door de tabaksindustrie uitgedokterd en vormgegeven. Onder toeziend oog van overheden. De metingen waren een wassen neus.

De rookmachine van het RIVM. Beeld ANP XTRA

Groot commercieel belang

Voor de tabaksindustrie waren de teer- en nicotinetests van groot commercieel belang. Anno 2022 stellen tabaksfabrikanten dat de bepaling van de teer- en nicotinewaarden van shag en sigaretten uitsluitend voor de industrie is bedoeld, en niet kan dienen als ijkpunt voor de roker. Maar dat standpunt werd voorheen niet verkondigd. Toen in de jaren zeventig consumenten vroegen om ‘veiliger’ sigaretten, misbruikten fabrikanten de uitkomsten van hun metingen bij het sussen van bezorgde rokers. Ambtenaren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg stonden erbij en keken ernaar. Dat rokers niets aan de metingen hadden, wisten fabrikanten al sinds zij de meetmethode ontwikkelden.

De metingen waren voor de industrie destijds een lucratief marketinginstrument. Bosman: “Ze deden er in die tijd alles aan om met één van de eigen merken op de eerste plaats te komen, want die positie betekende extra omzet. Het was een strijd tussen merken.”

Voorafgaand aan de publicatie van de metingen besprak het ministerie van volksgezondheid de uitkomsten met de tabaksindustrie. “Die vergaderingen waren op het kantoor van de hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg. Daar mocht niet gerookt worden. Er stonden geen asbakken. Maar zodra de commerciële mensen van de tabaksindustrie er waren, gooiden ze hun eigen merken op tafel en eisten ze dat er asbakken kwamen. Dat was de cultuur in die tijd.”

“De fabrikanten wilden precies weten wanneer de lijsten naar de media zouden gaan, want dan konden ze daarop inspelen met advertenties. Het overheidsbeleid was niet erg krachtdadig. Ik heb mij erover verwonderd dat het allemaal zo makkelijk ging. De gezondheidsinspectie straalde wel een anti-roken-houding uit, maar het was echt een andere tijd. Roken was maatschappelijk volledig geaccepteerd.”

Voormalig TNO-medewerker Ron Bosman: “In feite deden we niet veel meer dan het ondersteunen van de commercie.”

Gezondheidshype

Toen midden vorige eeuw ook onder Nederlandse rokers het besef groeide dat tabaksgebruik leidt tot ernstige gezondheidsschade, speelde de industrie handig in op de gezondheidshype. De branche ontwikkelde sigaretten die extreem lage waarden aan teer en nicotine afgaven – althans in rookmachines. Vooral vrouwen gingen op grote schaal ‘light’ roken. Bosman: “De industrie was permanent op zoek naar grote, nieuwe markten. Die lagere teer- en nicotinegehalten hielpen vrouwen over de drempel om ook te gaan roken.”

De industrie bereikte lage teer- en nicotinegehalten door een truc: met lasertechnieken werden in de huls van sigaretten perforaties aangebracht, die voor het blote oog nauwelijks zichtbaar waren. De micro-gaatjes zaten vlakbij de filter, precies op de plek waar de roker de sigaret tussen zijn vingers houdt. Tijdens het roken werden die gaatjes goeddeels dichtgedrukt. Maar bij de teer- en nicotinetests in de rookmachine bleven alle gaatjes open. Met de aangezogen schone lucht werd de tabaksrook uit de sigaret sterk verdund, waardoor lagere teer- en nicotinewaarden werden gemeten.

Fabrikanten konden met hun ventilatietruc tot op tienden van milligrammen de uitkomsten van de metingen manipuleren. Sigaretten van het ‘vrouwenmerk’ Belinda bijvoorbeeld bleven in de rookmachine keurig onder het wettelijke maximum van 10 mg teer, maar de rooksters inhaleerden in werkelijkheid meer dan 36 mg teer, omdat ze met hun vingers vrijwel alle gaatjes dichtdrukten. Dat bleek in 2018, toen de Belinda’s een keer werden gemeten met dichtgeplakte ventilatiegaatjes.

Een rad voor ogen gedraaid

Het machineroken leek in de verste verte niet op roken door mensen. In werkelijkheid kreeg de roker van sigaretten die destijds op de markt werden gebracht als ‘light’ bijna net zoveel nicotine en teer binnen als de roker van ‘normale’ sigaretten. Dat was toen zo, en dat is nog steeds zo.

De metingen met de rookmachine werden twintig jaar geleden al omschreven als ‘de grootste consumentenfraude van de 21ste eeuw’. Rokers dachten dat ze minder schadelijk rookten, en hoewel de tabaksindustrie én de Nederlandse overheid wisten dat dit onzin was, lieten ze hen in die waan. Door de publicatie van lijsten met teer- en nicotinewaarden droeg ook het ministerie van volksgezondheid bij aan een vals veiligheidsgevoel bij consumenten.

In Finland concludeerde het nationale kankerfonds in 2000 dat consumenten jarenlang een rad voor ogen was gedraaid met de vermelding van teer- en nicotinewaarden. Het is een positie die in Nederland door collega-organisatie KWF Kankerbestrijding nooit is ingenomen. KWF bleef liever buiten de discussie uit angst voor lagere collecte-opbrengsten – omdat in die jaren veel donateurs rookten. In een persbericht stelde de Finse kankerorganisatie destijds dat de gezondheidsautoriteiten in de jaren zeventig een ‘fatale fout’ maakten door rokers lichte sigaretten aan te bevelen.

Reclame voor sigaretten bij een bushalte in Wenen, 1980. Beeld Getty Images

Dodelijke tol

Volgens het kankerinstituut eiste die aanbeveling decennia later haar dodelijke tol, vooral onder rokende vrouwen. De meest voorkomende vorm van longkanker bij vrouwen is een kwaadaardige aandoening in de bovenste delen van de longen. Op die plek wordt teer afgezet bij dieper inhaleren, en dat is precies wat rokers van sigaretten met lagere doseringen nicotine doen.

Bij TNO werd in 1985 bij laboratoriumproeven aangetoond dat het machinaal roken en het echte roken onvergelijkbaar zijn. TNO rekruteerde via tabakswinkels en krantenadvertenties 46 vrouwen en zestien mannen, die per dag gemiddeld twintig sigaretten rookten. De proefpersonen kregen zeven pakjes sigaretten mee die ze thuis mochten oproken. Ze moesten peuken bewaren voor analyse door TNO. Bij het roken door de proefpersonen werden in de peuken acht tot tien keer hogere teer- en nicotinewaarden aangetroffen dan wat op de pakjes was vermeld.

In het onderzoeksrapport van TNO stond dat het machinaal roken ‘duidelijke beperkingen’ had voor het bepalen van de hoeveelheid teer en nicotine waaraan de roker wordt blootgesteld. TNO pleitte in het rapport voor een discussie over aanpassing van de testmethode. Het rapport is destijds naar het ministerie van VWS gestuurd, maar nooit openbaar gemaakt. Het pleidooi van TNO voor een betere testmethode ging in rook op.

Ook het onderzoeksinstituut zelf ondernam geen stappen om het rapport openbaar te maken, omdat de organisatie zich contractueel gebonden voelde aan vertrouwelijkheid. Het was beleid bij TNO om niet zelf de publiciteit te zoeken over onderzoek dat in opdracht van derden (industrie of overheid) werd uitgevoerd. De tabaksanalyses in de rookmachine gingen gewoon door en bleven onveranderd misleidend.

TNO’ers stopten met roken

Ron Bosman herinnert zich dat zijn rokende collega’s bij TNO die bij de studies naar de teer- en nicotinegehalten betrokken waren successievelijk stopten met roken. “Wij zagen wat er werkelijk uit die filters kwam.” Hijzelf stopte in die periode ook met roken.

Voor Bosman werd uiteindelijk één ding duidelijk: hoe ‘light’ een sigaret ook wordt genoemd, uiteindelijk geeft iedere sigaret 20 tot 25 mg teer af en 2 tot 2,5 mg nicotine. “Dat geldt in zekere zin voor alle sigaretten.” Het beleid om te streven naar almaar lagere waarden, zoals jarenlang door Nederland en later ook voluit door de Europese Commissie is gestimuleerd, was in feite een lege huls.

“Je kunt je bovendien afvragen of het nou veel uitmaakt of je per sigaret 20, 10, 5 of 1 mg teer binnenkrijgt. Het gaat uiteindelijk om de blootstelling, niet zozeer om de mate van blootstelling. Als je 20 sigaretten per dag rookt met 1 mg teer per sigaret, dan is dat waarschijnlijk even ongezond als het tien- of twintigvoudige.”

De beleidsmakers en politici hielden zich intussen afzijdig: roken was decennialang geen onderwerp van betekenis. “Den Haag had zich veel eerder druk moeten maken over het verschil tussen machinaal roken en menselijk roken”, vindt Bosman. “Daar is te weinig aan gedaan. Dat was een eigen keuze van de overheid.”

“Op een gegeven moment heeft TNO het onderzoek voor de tabaksindustrie stopgezet. Het werd steeds gekker: we gingen zelfs bloed afnemen bij proefpersonen. De suggestie werd gewekt dat er veel wetenschap aan te pas kwam, maar in feite deden we niet veel meer dan het steunen van de commercie. We dreigden de loopjongen te worden van de industrie. Ik had er geen zin meer in. Ik ben mij op onderzoek naar bodemverontreiniging gaan toeleggen, dat vond ik maatschappelijk gezien interessanter en belangrijker.”

Verantwoording Het gesprek met TNO-medewerker Ron Bosman over de metingen van kankerverwekkende en verslavende stoffen in tabak is meer dan 20 jaar geleden gevoerd bij de voorbereiding van een serie artikelen in Trouw over vrouwen en roken. Dat interview is toen door ruimtegebrek niet gepubliceerd. Bosman heeft het verslag van dit vraaggesprek afgelopen najaar opnieuw geautoriseerd en de tekst is op onderdelen aangevuld. De beperkte rol van organisaties als KWF Kankerbestrijding in het debat over roken sinds de jaren vijftig, komt uitvoerig aan de orde in het boek De Sjoemelsigaret (2019) van Joop Bouma.

