Hoe Ridouan T. de genadeloze leider van een geoliede moordmachine werd

Zijn reputatie nam soms mythische vormen aan. Ridouan T. zou als crimineel zijn gelijke in Nederland niet kennen. Hij werd naar verluidt schat­hemeltje rijk met een groothandel in cocaïne. De ‘onvindbare’ bendeleider zou villa’s in verschillende landen bezitten, en werd misschien wel onherkenbaar gemaakt met plastische chirurgie.

T. is vrijdag jarig en wordt 42, dat is zeker. Heel veel andere informatie ontbreekt nog over de meestgezochte schurk uit Nederland. T. hulde zich decennia in nevelen en verbleef volgens geruchten in verre oorden. Daarvandaan leidde T. een ­‘geoliede moordmachine’, aldus het Openbaar Ministerie. Hij bleef jarenlang buiten het bereik van de ­(Nederlandse) politie. Tot maandag, toen T. werd opgepakt in Dubai. Zijn aanhouding had de hoogste prioriteit bij de politie, die een beloning van 100.000 euro uitloofde voor de doorslaggevende tip. Die beloning is niet uitgereikt, T. werd gevonden door onderzoek van de politie zelf, zei het Openbaar Ministerie maandag.

De in Marokko geboren Ridouan groeide als jongetje op in Vianen. Daar begon hij waarschijnlijk als handelaar in de softdrug hasj. Later stapte hij over op het lucratievere cocaïne. In 2016 plaatste misdaadverslaggever en ex-crimineel Martin Kok een foto van T. op zijn blog. In het artikel bracht Kok T. in verband met een internationale cocaïnelijn en een reeks liquidaties. Kort na zijn publicaties werd Kok vermoord.

De moorden en moordpogingen 9 september 2015

Ronald Bakker wordt in zijn auto doodgeschoten voor zijn woning in Huizen. 17 april 2016

In IJsselstein wordt ­Samir Erraghib doodgeschoten. Hij zit met zijn dochter van zeven jaar in de auto. 22 juni 2016

In Utrecht wordt Ranko Scekic op straat vermoord. 2 juli 2016

Poging tot moord op misdaadblogger Martin Kok door het plaatsen van een bom onder zijn auto. 11 oktober 2016

Poging tot moord op Abdelkarim Ahabad. Er is iemand op hem ­afgelopen met een ­automatisch vuurwapen en daarna is hij klemgereden. Ahabad weet te ontkomen. 8 december 2016

In Laren wordt Martin Kok vermoord, nadat een eerdere moord­poging op hem diezelfde dag mislukte. Januari 2017

Voorbereiding voor de moord op Khalid Hmidat. In de maand januari 2017 is hij gevolgd en in de gaten gehouden. De moord op Hmidat mislukt. 12 januari 2017

In het portaal van zijn flat wordt Hakim ­Changachi dood­geschoten. Het is een vergismoord – het ­beoogde doelwit was iemand ­anders.

De informatiestroom over T. raakte in een stroomversnelling toen ­Nabil B. zich in 2017 bij justitie meldde als kroongetuige. Hij was naar eigen zeggen actief geweest in de bende van T., maar na een ‘vergismoord’ in 2017 kreeg B. wroeging en liep hij over. Kort nadat bekend was geworden dat B. bereid was te getuigen tegen T. werd zijn broer, een man zonder strafblad, geliquideerd in Amsterdam.

Zware gangsters van verschillende pluimage

B. is nu getuige in het zogeheten Marengo-proces. T. is de hoofdverdachte. In juli presenteerde het OM zijn onderzoek voor het eerst.

Uit dat onderzoek bleek dat familie belangrijk is in de bende van T. Zo zijn onder meer twee broers van Saïd R., het andere nog voortvluchtige kopstuk van de bende, verdachte in het proces. Ook familieleden van T. zijn bekend bij justitie. Twee broers zijn in Marokko veroordeeld voor een moord en zijn neef Anouar T. werd in november volgens diverse media aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. De politie bevestigde dit nog niet.

Na de moord op Wiersum zei hoofd landelijke recherche Andy Kraag dat ze dicht bij ‘criminele kopstukken’ waren. De moord was mogelijk een reflex van criminelen die op de hielen werden gezeten.

Tijdens de eerste zittingsdagen van het Marengo-proces gaf justitie een inkijkje in de bende van T., mede dankzij een miljoen zogeheten PGP-berichten waarvan de bende dacht dat de versleuteling niet te kraken was. De organisatie kent een vaste rolverdeling, van de logistieke afdeling tot de ‘heads’ (schutters) die het vuile werk moeten opknappen. Over het plegen van moorden werd onverschillig gesproken. Uit berichten tussen T. en mogelijke handlangers bleek dat T. geen genade kende, zeker niet ten aanzien van verraders.

In oktober werd T. door justitie gekoppeld aan zware gangsters van verschillende pluimage. Zo zou hij nauwe banden hebben met een Schots moordcommando dat betrokken zou zijn geweest bij de moord op Kok. De politie noemde de Schotten ‘levensgevaarlijk’. Ook zou T. ­genoemd worden als opdrachtgever van liquidaties uitgevoerd door ­motorclub Caloh Wagoh.

Het Marengo-proces Begin 2017

Nabil B., een van de verdachten van de moord op Hakim Changachi, laat zich na de moord op Changachi arresteren. Het is een vergismoord. Nabil B. blijkt bereid verklaringen af te leggen over een reeks liquidaties. In ruil voor strafvermindering vertelt hij over meerdere liquidaties. Daarin heeft hij zelf ook een rol gespeeld. 23 maart 2018

Kroongetuige Nabil B. wordt gepresenteerd. Dankzij hem hoopt het OM een spiraal van geweld te doorbreken, waar het tot dan toe geen vat op had gekregen. 29 maart 2018

Redouan B., de broer van de kroongetuige, wordt doodgeschoten. Zelf heeft hij niks te maken met de onderwereld. 21 november 2018

Het OM verhoogt de ­beloning voor de gouden tip in de zoektocht naar ­Ridouan T. naar 100.000 euro. ­Hetzelfde bedrag wordt uitgetrokken voor ­informatie over Saïd R. Het is de hoogste beloning die het OM ooit heeft ­uitgeloofd. 10 januari 2019

Shurandy S. wordt veroordeeld tot twintig jaar celstraf voor de moord op ­Redouan B. Hij heeft ­bekend en zegt de moord in opdracht te hebben gepleegd. Daarvoor zou hem 100.000 euro beloofd zijn. 10 juli 2019

De strafzaak ‘Marengo’ gaat van start met een ­regiezitting van drie dagen. De zaak rust voor een groot deel op 41 verklaringen van kroongetuige Nabil B. Hij wordt voor het eerst publiekelijk gehoord. 11 september 2019

De Telegraaf meldt dat ­Nabil B. een deel van zijn deal met het OM eenzijdig heeft opgezegd. Hij is niet tevreden over de beveiliging die hij en zijn familie krijgen van de Staat. 18 september 2019

Derk Wiersum, de advocaat van Nabil B., wordt doodgeschoten in Amsterdam. 16 december 2019

Het Amsterdamse ­Gerechtshof veroordeelt in hoger beroep Shurandy S. tot 28 jaar celstraf.

