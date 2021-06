Hoe reis ik straks met Coronacheck-app door de Europa?

Hoe werkt de app?

Beeld Sander Soewargana

De app is, zoals iedere app, te downloaden via Google Play of de App Store van Apple. Na installatie zoekt de app contact met de GGD en RIVM om gegevens op te halen. Dat gebeurt via DigiD.

De gegevens van de GGD en RIVM gaan over vaccinatie en testuitslagen. Wie is gevaccineerd of een negatieve testuitslag heeft, krijgt van de app een QR-code. Deze code vormt het toegangsbewijs tot andere landen. Let op: er zijn twee QR-codes. Een voor binnenlands gebruik (de cafés en evenementen) en een voor buitenlandse reizen. Het onderscheid staat duidelijk aangegeven in de app.

Als de QR-code voor internationaal gebruik binnen is, kunnen controleurs in het buitenland zien wanneer de persoon die ze voor zich hebben is gevaccineerd of getest. Dus reizen maar.

Maar eigenlijk geldt dat alleen voor die mensen die hun tweede prik of hun Janssenvaccin al wat eerder hebben ontvangen. Voor de rest van de Nederlanders werkt de digitale pas net iets complexer. Elk land stelt namelijk zijn eigen voorwaarden. Frankrijk bijvoorbeeld laat alleen reizigers toe als zij minstens twee weken geleden volledig zijn gevaccineerd. In Spanje zijn reizigers direct na de tweede prik (of de eerste van Janssen) welkom. Informatie over de landen is te vinden op Nederlandwereldwijd.nl.

Nederlanders die al corona hebben gehad en positief zijn getest door de GGD, kunnen in sommige landen ook door. De QR-code geeft dan een zogeheten herstelbewijs af. De normen die een land stelt verschillen, maar over het algemeen moet de positieve test minstens 12 dagen en maximaal 180 dagen oud zijn.

Waar kan ik me laten testen?

Beeld Sander Soewargana

Er zijn straks grofweg drie routes voor het testen. De meest bekende is die via de teststraten van GGD bij klachten. Daarnaast is er ‘Testen voor Toegang’ via testenvoortoegang.org. Dat zijn de commerciële testers die toegang geven tot evenementen, cafés en clubs met een testbeleid. Deze informatie zit ook in de Coronacheck-app, maar dan onder het kopje Nederland.

De derde route is ‘Testen voor je Reis’. Vanaf 30 juni zal de overheid daarvoor een online-aanmeldformulier publiceren op Testenvoorjereis.nl, vergelijkbaar met Coronatest.nl voor mensen met klachten.

Er zijn twee soorten tests voor de reis: de PCR-test en de sneltest. Commerciële testers en de GGD’s zullen de tests uitvoeren.

Niet elk land neemt genoegen met een sneltest. Daarom is het raadzaam van tevoren te bekijken welke tests het land van bestemming accepteert. De uitslag van een sneltest is na maximaal 3 uur binnen. De PCR-uitslag volgt na maximaal 24 uur.

De test is gratis. Althans, in de maanden juli en augustus. Het ministerie van volksgezondheid rekent op 3,5 miljoen testen, wat ongeveer 250 miljoen euro kost. Wie een vakantie heeft geboekt in september, draait vooralsnog zelf op voor de kosten.

Hoelang is de testuitslag geldig?

Beeld Sander Soewargana

Dat varieert van land tot land. In België mag de PCR-test niet ouder zijn dan 72 uur. Dat geldt ook voor Frankrijk. In dat land is een antigeentest (sneltest) eveneens toegestaan, van maximaal 72 uur oud. Griekenland maakt weer onderscheid tussen beide testen. Een PCR-test is 72 uur geldig, een antigeentest 48 uur. In Spanje ligt de limiet voor zowel de PCR als de antigeen op 48 uur.

Dat kan problematisch zijn voor Nederlanders die via Frankrijk rustig naar Spanje willen rijden, bijvoorbeeld met de camper. Zij zullen dan in Frankrijk op zoek moeten naar een testlocatie. De Franse test kost ongeveer 54 euro. Op Nederlandwereldwijd.nl is een overzicht van websites met testlocaties in het buitenland.

En de terugreis?

Beeld Sander Soewargana

Dat hangt af van de kleurcode in het gebied waar de toerist is geweest. Vanuit Frankrijk (momenteel geel) is het eenvoudig doorrijden naar Nederland. Maar wie vanuit Spanje (oranje) rijdt of vliegt, moet zich daar laten testen. Dat geldt ook voor gevaccineerde Nederlanders.

Griekenland lokt jongeren naar vaccinatiecentra met tegoedbon Griekse jongeren tussen de 18 en 25 jaar krijgen een tegoedbon van 150 euro als ze zich laten vaccineren tegen corona. De regering hoopt op deze manier de vaccinatiegraad te verhogen in de aanloop naar het vakantieseizoen. Athene wil de bevolking sneller vaccineren omdat slechts een derde volledig is ingeënt en vanwege de toenemende onrust rondom de deltavariant. Onlangs besloot de regering verschillende coronamaatregelen te schrappen, maar de situatie moet dan niet verder verslechteren. De groep jongeren waar het om gaat, omvat zo’n 940.000 Grieken. De voorwaarde voor de ‘vrijheidskaart’ ter waarde van 150 euro is dat ze zich dit jaar minstens één keer laten vaccineren. Zij kunnen de tegoedbon vanaf 15 juli gebruiken voor zomervakanties en culturele activiteiten. Daarnaast krijgen ze in augustus gratis onbeperkt mobiel internet voor hun smartphones.

