Hoe praat je met je kind over een vaccinatie? ‘Onderschat hun betrokkenheid in de coronacrisis niet’

“We moeten praten over je vaccinatie.” Aan de keukentafel, op de bank of op de rand van het bed zitten vanaf nu ouders naast hun kind (12-17 jaar), dat vanaf vrijdag wordt opgeroepen voor een coronavaccin. Maar hoe zorg je dat kinderen zelf een goede, eigen afweging kunnen maken? Een interview met hoogleraar pedagogiek Susan Branje, van de afdeling jeugd en gezin aan de Universiteit Utrecht.

Kinderen mogen zélf beslissen over een inenting tegen corona. Moeten ouders zich er dan überhaupt tegenaan bemoeien?

“Ook als je wil dat kinderen een mate van autonomie of zelfstandigheid hebben, is het de rol van de ouders om die ontwikkeling te begeleiden. Langzaam laat je de teugels los en help je bij beslissingen die kinderen nemen. Dus ook in het geval van vaccinatie. Probeer wel te vermijden dat je je kind in een bepaalde richting duwt. Vraag hoe zij ertegenaan kijken en respecteer hun mening. Ga op zoek naar informatie en volg samen het nieuws. In die zin hoop ik echt dat het ministerie met een voor kinderen toegankelijke uitleg over vaccinatie komt.”

Maakt het verschil hoe je met een kind van 12 of van 16 over inenten spreekt?

“Je past de uitleg aan zodat die begrijpelijk is voor je kind, maar verder maakt het niet zoveel verschil. Ook jonge kinderen voelen zich betrokken bij maatschappelijke kwesties. Voor alle kinderen heeft covid veel impact gehad, dat moeten we niet onderschatten. De epidemie kwam heel dichtbij, scholen gingen dicht en het sociale leven werd beperkt.

“Er is vooral aandacht geweest voor jongeren die zich niet aan de maatregelen hielden, maar ontzettend veel tieners deden dat wel. Zij weten als geen ander waar we het over hebben. Ik denk dat de meeste kinderen iets willen doen, en in het geval van vaccineren serieus willen worden genomen. In het gesprek met een kind kun je ook aangeven dat met name de samenleving belang heeft bij een vaccinatie.”

Wat als je kind het vaccin niet wil vanwege spookverhalen?

“Kinderen kunnen altijd met gedachten en ideeën thuiskomen waar jij als ouder heel anders over denkt. Bijvoorbeeld over klimaat of integratie. Vraag dan door. Wat zeggen je vrienden er eigenlijk van? Identificeer de bronnen van informatie en bekijk die samen. Wees open: leg je eigen afwegingen over vaccinatie op tafel. En geef ook tegengas als je kind het vaccin alleen uit gemak wil. Bespreek dan ook de overige argumenten voor en tegen vaccinatie.”

Ook kinderen kunnen last krijgen van bijwerkingen. Wat als een kind zegt: ‘Laat maar, ik heb geen zin om een dag ziek te zijn’?

“Dan kun je argumenten tegen geven, maar uiteindelijk ook accepteren dat een kind een eigen keuze maakt. Volwassenen mogen ook gewoon nee zeggen zonder opgaaf van reden. Dan gaan we ook niet de deuren langs om mensen te dwingen.”

Is het realistisch om te zeggen dat een kind over vaccinatie het laatste woord heeft?

“Ik denk in veel gezinnen wel. De meeste ouders willen echt wel open het gesprek met hun kinderen aangaan. Maar er zullen ook gezinnen zijn waar om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld religieuze overwegingen of scepsis rond vaccins of het virus, wordt gezegd: hier doen wij niet aan mee. Of andersom, dat néé tegen inenting geen mogelijkheid is.

“Ik kan me voorstellen dat het ingewikkeld kan zijn als een kind het gevoel heeft dat zijn mening niet serieus genomen wordt en zich beknopt voelt in zijn keuzevrijheid rondom vaccinatie. Maar in zulke gezinnen zijn misschien wel meer zaken onbespreekbaar, rond thema’s die waarschijnlijk gevoeliger liggen dan deze prik. Dat is nooit goed voor een kind.”

