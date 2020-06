Hoe pandemieproof is de kamperen? Een corona-inspectie op camping de Zuidduinen in Katwijk

Als camping De Zuidduinen aan de Katwijkse kust vandaag op zijn ligging werd beoordeeld, kreeg hij vast een tien. Wie het terrein oploopt, wordt begroet door vergezichten van de Zuid-Hollandse duinen en een frisse zeewind van het strand om de hoek. Maar inspecteurs Angele Steentjes en Sipke Baarsma zijn er vanochtend niet voor het uitzicht. Zij controleren of de camping wel ‘coronaproof’ is, naar de naam van het nieuwe keurmerk van de ANWB.

Nederland telt bijna 360 gegadigden voor het coronaproof-label. In Europa stellen nog zo’n 340 campings zich kandidaat, en de aanmeldingen komen nog dagelijks binnen, aldus ANWB-woordvoerder Roel Clay. Om het keurmerk te ontvangen, moet een camping voldoen aan de richtlijnen van de overheid in dat land, zoals het bewaren van afstand en het nemen van extra hygiënemaatregelen. Een inspecteur van de ANWB ziet erop toe dat toeristen er veilig kunnen kamperen.

Checklist

“De camping is nog aardig vol”, zegt inspecteur Steentjes al rondkijkend. Hij draagt een klembord met een uitgebreide checklist, net als collega Baarsma, en een pen in de hand. Af en toe vinkt het tweetal iets af. Rozemarijn Dees, beheerder van de camping, knikt. Maandag mochten de toiletgebouwen voor het eerst sinds maanden weer open. Daardoor togen er extra bezoekers naar de camping. Oorspronkelijk zou het sanitair pas op 1 juli openen, maar door de reisversoepelingen in Europa werd dit vervroegd. “We hebben onze gasten een glas champagne aangeboden voor het toiletgebouw, zo blij waren we”, zegt Dees.

Kampeerders waren voorheen aangewezen op een mobiel toilet dat ze zelf meebrachten. Bij hoge nood onderweg deden mensen zelfs hun behoefte in de duinen, zegt de beheerder met afgrijzen. Douchen was er helemaal niet bij, afgezien van een duik in de zee. “Zo kom je misschien een weekend door, maar veel langer zonder douche of wc is natuurlijk niks.”

Een handvol bezoekers loopt tevreden het toiletgebouw in en uit met een tas onder de arm of de handdoek nog in het haar. Aan weerszijden van de ingang staat desinfecterende handgel; de toiletten zijn om en om afgekruist met zwart-geel tape. “We poetsen meermaals per dag de deurknoppen en kranen, de douches twee keer per dag”, vertelt de eigenaar. De inspecteurs knikken en noteren een goedkeurend vinkje.

Het gros van de wastafels, die recht tegenover de douchecabines staan, is ook afgeplakt. “Anders loop je elkaar tegen het lijf. In plaats daarvan kunnen gasten hier op een doucheplek wachten.” De eigenaar wijst naar vijf gele vloerstickers, anderhalve meter uit elkaar. Slim bedacht, vindt inspecteur Baarsma. “Er zijn dan wel minder wastafels, maar tandenpoetsen kan ook in de voortent”, zegt Dees.

Grote plaatsen

Terug op het kampeerterrein, staan de caravans en tenten ook netjes uit elkaar. Naast elke bezette kampeerplaats is een veld vrijgehouden, wijst de campingbaas aan. Maar, zegt ze, in de drukke zomermaanden gaat dat niet meer. “Dan moet je gasten er goed op wijzen afstand te houden”, reageert Steentjes strikt.

De ruime kampeerplekken komen daarbij goed van pas, aldus Dees. “We hebben plekken van 75 en 90 vierkante meter. De grote plaatsen gaan nu veel harder dan normaal: door corona willen mensen de ruimte hebben.” Op Italiaanse campings is dat wel anders, vertellen de inspecteurs. “Daar deel je 75 vierkante meter met zijn tweeën en houd je moeilijker afstand van je buurman. In Nederland zijn de plekken over het algemeen groter.”

Tussen de kampeerplaatsen in Katwijk staan geen hegjes, merkt inspecteur Baarsma op. Op andere Nederlandse campings is dat vaak wel het geval. “Normaal vragen we campings om die netjes te snoeien. Maar als een heg nu weelderig groeit, is dat geen probleem. Voor de anderhalve meter afstand is het juist beter”, zegt hij lachend.

Zijn alle maatregelen door de controleurs positief beoordeeld, dan krijgt de camping een coronaproof-label. Beeld JERRY LAMPEN

Op de receptie, tot slot, is de balie van een spatscherm voorzien en mogen steeds maximaal twee personen naar binnen, zegt Dees. “We willen natuurlijk niet dat het hele gezin samen incheckt.” Ook krijgen gasten drie dagen voor aankomst bericht van de camping, met de vraag of zij vooraf online willen betalen en of iemand in het gezelschap verkoudheidsklachten heeft.

Al met al zijn de inspecteurs tevreden. “Er is duidelijk goed over de maatregelen nagedacht. Deze camping is dus wel corona-veilig”, oordeelt Baarsma. Dees is vooral opgelucht dat het bezoek weer aantrekt. “We lagen drie maanden stil, ons hele voorseizoen is verdwenen.” Vanaf juli zit de camping wel weer tjokvol. Ziet de eigenaar meer kampeerders uit eigen land? “De afgelopen weekenden wel, maar in de zomer is het aandeel Duitsers juist het grootst. Zoals vanouds dus.”

‘Autovakanties zullen populairder zijn’ Ondanks dat veel landen hun grenzen weer voor ons geopend hebben, lijkt het erop dat we liever in eigen land blijven, zegt een woordvoerder van de ANWB, al wil hij wel een slag om de arm houden. “Het zijn dagkoersen maar het lijkt erop dat ongeveer de helft minder vakantiegangers naar het buitenland zullen gaan.” Maar, denken ze bij de reisorganisatie, dat kan ook de komende tijd weer veranderen. “Buitenlandse bestemmingen komen pas net weer in beeld bij mensen.” Uit een recente meting van onderzoeksbureau NBTC-NIPO kwam een iets reislustiger beeld: daar zei 62 procent van de Nederlanders vakantieplannen te hebben. Drie op de vijf respondenten zeggen naar het buitenland te willen. Maar, zegt een woordvoerder, die meting betreft ook een momentopname. Pas over twee weken denkt het bureau het effect van de open grenzen terug te zien in de Nederlandse vakantieplannen. Het is de onzekerheid die veel buitenlandse vakantieplannen nekt, denkt de ANWB. “Nu zijn de grenzen open, maar dat kan ook weer veranderen. Bovendien weten mensen niet hoe hun vakantie eruit zal zien met de coronamaatregelen die op de vakantiebestemming van kracht zijn. Kun je daar al wel naar je favoriete restaurant? Waar moet je een mondkapje op? Dat zijn allemaal vragen die mensen hebben.” Met de auto kan je snel weer naar huis Autovakanties zullen vanwege de coronacrisis populairder zijn deze zomer, verwacht de ANWB. “Mensen willen flexibeler zijn. Mocht corona in een land of regio dan weer toeslaan, dan kunnen ze in ieder geval snel weer vertrekken.” De reisorganisatie denkt ook dat vakantiegangers ontvankelijk zijn voor de verslagen van vakantiepioniers die straks terugkeren. “Als die zeggen: het was daar gewoon zoals altijd, dan zullen waarschijnlijk meer mensen hun koffers pakken. Mensen hebben nu erg veel behoefte aan betrouwbare informatie, en een ervaring van vrienden of familie zegt natuurlijk veel over de situatie op de vakantiebestemming.”

