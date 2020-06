Hoe Orlando Boldewijn (17) in het water terecht kwam, is nog steeds onduidelijk

Het is iets na half negen ’s avonds als Orlando Boldewijn bij waterplas de Blauwe Loper in Den Haag staat te wachten. De 17-jarige met een passie voor theater, heeft op 18 februari 2018 een date. Middenin het ijskoude water ligt de met lampjes verlichte woonboot van Roy B., die hem met een kleiner bootje zal komen ophalen.

In ditzelfde water vinden duikers acht dagen later het lichaam van Orlando.

Bijna 2,5 jaar later staat Roy B. (nu 29) in Den Haag terecht voor dood door schuld en mishandeling met de dood tot gevolg. De officier van justitie beschuldigt hem ervan dat hij Orlando heeft zien verdrinken, maar niets heeft gedaan. De als ‘laagbegaafd’ gelabelde verdachte heeft last van zijn geheugen. Wat er precies is gebeurd met de Rotterdamse tiener weet hij niet meer. Wel herinnert hij zich dat hij Orlando na de – volgens hem onbetaalde – seksdate heeft afgezet op het vasteland. Hoe de tiener in het water is beland, zegt hij niet te weten.

Iets later thuis

Zeker is dat Orlando op de avond van de date 20 euro van B. krijgt overgemaakt voor de RandstadRail. De twee kennen elkaar via homodatingapp Grindr. Eenmaal op de woonboot poseert Orlando voor naaktfoto’s, die B. uploadt in zijn Dropbox. Dat B. zijn gast rond middernacht inderdaad naar wal brengt, blijkt uit de locatiegeschiedenis van diens iPhone, vastgelegd door applicatie Snapchat. Orlando heeft zijn moeder in Rotterdam dan al een berichtje gestuurd dat hij iets later thuis komt.

Maar Orlando gaat niet naar huis. Bijna een uur zwerft hij ’s nachts door woonwijk Ypenburg. Op camerabeelden is te zien hoe hij heen en weer ijsbeert, telefoon in de hand. “Waar ben je”, vraagt hij B. in een berichtje. Iets later: “hallo, waar ben je?” Twee keer komt hij een buurtbewoner tegen die zijn hond uitlaat. Orlando zegt tegen hem dat B. beloofd heeft hem thuis te brengen. Een andere mogelijkheid is dat Orlando wacht op zijn ov-chipkaart, die op B’s woonboot zou zijn blijven liggen.

Wat daarna gebeurt, is onduidelijk. Iets voor enen neemt de temperatuur van Orlando’s telefoon in een klein kwartier af van 10 tot 4,7 graden. Ook de resterende batterij van zijn iPhone slinkt razendsnel. De jongen moet op een of andere manier in het ijskoude water terecht zijn gekomen.

Geen zwemdiploma

Maar hoe? Het zou gek zijn als Orlando met iPhone en portefeuille op zak in het water van 1 graad Celsius is gesprongen. Hij heeft geen zwemdiploma. Bovendien vinden de duikers hem terug zonder modder op zijn sokken, terwijl dat bij een plons vanaf de kant logisch zou zijn. Verder valt op dat Orlando is verdronken op meer dan 50 meter afstand van het dichtstbijzijnde vaste land. Hij is teruggevonden op 16 meter van B’s woonboot.

B. heeft verschillende verklaringen afgelegd, naar eigen zeggen onder druk van stevig verhorende politie. Zo zou hij wakker geschrokken zijn van geschreeuw, en Orlando vervolgens in het water hebben zien liggen. Ook heeft hij verklaard alleen handen te hebben gezien, en bubbels. Hij heeft gezegd dat hij vervolgens in zijn bootje heeft rondgevaren op zoek naar de jongen.

Wat B. niet doet is 112 bellen. Ook de acht lange dagen daarna vertelt hij zijn verhaal niet aan de politie. Zelfs niet als agenten hem op dag vijf komen verhoren. Van zijn telefoon verwijdert hij berichten over drugsgebruik en een te lenen onderwatercamera. Hij gaat zelfs vissen in de Blauwe Loper, maar wel een eindje verderop. “Omdat ik helemaal in paniek raakte. Ik denk: dit kan niet waar zijn, dit kan niet waar zijn, dit kan niet waar zijn.” Pas na anonieme tips komt de politie B. op het spoor, en daarmee Orlando’s lichaam.

Donderdag komt de officier van justitie met een strafeis, de uitspraak volgt twee weken later.

