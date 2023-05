Hoe nu verder? Marengo blijft omringd door vraagtekens

Waarom hij zijn cel in Vught niet verliet, is onduidelijk. Maar het beklaagdenbankje van Ridouan T. bleef woensdag leeg. Op de regiezitting in de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp werd dan ook niet duidelijk hoe het Marengo-proces verder zal gaan, en of de rechters in oktober uitspraak kunnen doen nu hoofdverdachte T. zonder advocaat zit.

De rechtbank gaf aan graag in gesprek te willen met Ridouan T., die door justitie wordt gezien als aanvoerder van een zeer gewelddadige criminele organisatie. Daarvoor zal ‘op korte termijn’ een zitting worden ingepland. Maar hoe en wanneer? Die vraag bleef onbeantwoord. T. schreef de rechtbank dat hij voorlopig zichzelf verdedigt. Hij is nog op zoek naar een opvolger van Inez Weski.

Weski’s arrestatie liet rechtbank niet onberoerd

Die advocaat besloot eind vorige maand te stoppen met de verdediging van T., nadat ze was opgepakt. Weski wordt verdacht van het doorsluizen van verboden boodschappen van haar cliënt naar de buitenwereld, en andersom. T. zit in Vught in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland.

De arrestatie van Weski heeft de rechters naar eigen zeggen ‘niet onberoerd gelaten’. Met T. willen zij van gedachten wisselen over de situatie en de laatste zittingsdagen van de zaak. Wat als zich een nieuwe advocaat voor hem aandient, vroegen raadslieden zich hardop af tijdens de zitting. “Gaat de rechtbank wachten tot een nieuwe advocaat zegt: Ik ben er klaar voor?” De voorzitter van de rechtbank: “Dat weten we niet”. Wel werd erkend dat eventuele vertragingen van het proces problemen kunnen opleveren voor de andere verdachten.

In het proces staan in totaal zeventien verdachten terecht, onder wie kroongetuige Nabil B. Ook hij heeft op dit moment geen advocaat. Peter Schouten en Onno de Jong stapten in maart op, om redenen die ze niet expliciet wilden toelichten. In B.’s strafzaak staat nog een laatste pleidooi gepland en heeft hij nog de mogelijkheid tot het voeren van het laatste woord.

Zonder Weski strompelt Marengo richting de eindstreep

Platgeslagen draait Marengo misschien om een serie moordpogingen en liquidaties in de onderwereld, maar inmiddels staat er meer op het spel.

Wie is wie in het Marengo-proces?

Het is een complex strafproces van gigantische proporties: het Marengo-proces. Justitie vervolgt 17 verdachten, allen vermoedelijk onderdeel van de groep rond topcrimineel Ridouan T. Maar wie is wie precies?