Hoe Norbert Dikkeboom (51) de scherven lijmt van het gesloopte monument voor overleden kankerpatiënten

Ring, kling, ring, kling. Hier in Dronten, op de gedenkplaats van KWF Kankerbestrijding, vinden normaliter veel plechtigheden plaats. Nu niet. Het enige wat je hoort is het gerinkel van scherven. Met bladharken schrapen tientallen KWF-vrijwilligers de glasscherven bijeen tot een hoopje op het gras, sommigen met betraande ogen.

Norbert Dikkeboom (51) veegde vandaag al tranen weg en voelt de pijn bij de vernieling van het monument. Hij sluit zijn ogen, snuift de zoete boslucht op en trekt zijn tuinhandschoenen aan. “Werk aan de winkel!’’ Hij gooit de bergen scherven weg, zodat er straks nieuwe kunstwerken kunnen ontstaan. Opruimen en onderweg naar de toekomst, dat is de symboliek van vandaag. Als aftrap van deze opruimactie overhandigde Dikkeboom daarom een cheque met zijn crowdfundbedrag aan KWF, waarmee dit verwoeste monument herbouwd kan worden.

Stille getuigen

Niemand − KWF niet, de politie niet − weet wie verantwoordelijk is voor het vernielen van het monument in de nacht van 18 juni. Maar liefst 65 van de 67 glazenplaten werden verwoest. Dikkeboom: “Dit is allesbehalve klassiek vandalisme. Dit is geen puber die beschonken, uit verveling, iets kapotmaakt. Gek misschien, maar ik praat altijd in enkelvoud. Mijn gevoel zegt dat het één persoon was. Maar ja, niemand weet het.’’

Er is geen dader in zicht, laat staan een motief. Dikkeboom: “Maar het is planologisch vandalisme, eigenlijk. Geen reflex maar bedacht. Krankzinnig. Deze plek is afgelegen, je moet kilometers fietsen of autorijden. En materialen − was het een hamer? − meenemen voor je actie.’’

Een soort begraafplaats

Dikkeboom neemt scherven mee naar huis die voor hem bijzonder zijn. “Ik heb het woord Dikke gevonden op één van de scherven, en het woord boom. Het is onderdeel van de glasplaat van mijn vader... Hij overleed in 2009 aan longkanker en heeft hier zijn plekje. Ik denk ineens aan de arts die belde. ‘Je moet nú komen, je vader glijdt onverwachts weg’. In dertig seconden moest ik afscheid nemen. Ik bedankte hem, beloofde goed voor mijn moeder te zorgen én een gedenkplaats te maken.’’

In die periode lanceerde KWF dit nationale monument. “We strooiden hier de as van mijn vader uit. Zoals voor veel nabestaanden is dit een soort begraafplaats voor mij. En moet je nu zien...’’ 19 juni belde Dikkebooms tante. “Of ik van die vernieling had gehoord. Woede en verdriet vermengden zich. Ik was boos, maar er kwam direct iets ultiem strijdbaars in mij. Wat ik wel eerder in mijn leven had.’’

Gezonde geest verzint dit niet

Jean Paul Gebben, de burgemeester van Dronten, zucht. “U en ik kunnen geen motief verzinnen, dat is maar goed ook. Al zou u of ik in een roes van blinde woede verkeren, dan zouden we dit nog niet doen. En, áls we het dan toch zouden doen, dan zouden we bij glasplaat zeven gaan denken: jongens, waar ben ik mee bezig?!’’

Gebben is vijf seconden stil, dan: “Velen praten over de dader als iemand met ratio. Maar wie ratio heeft, een gezonde geest, verzint dit niet. Daarom moet de dader bijna wel een bepaalde geestesziekte hebben en vooral geholpen worden.’’

Hufterproof monument

Dikkeboom startte eerder de aangifte tegen Viruswaarheid-leider Willem Engel op, waarmee het OM hem vervolgde en Engel voor opruiing werd veroordeeld. Het gaf hem bekendheid. “Die wilde ik inzetten om dit te herstellen.’' Binnen drie dagen haalde hij – na talloze radio- en tv-interviews – met een crowdfundactie ruim 200.000 euro op. “Genoeg voor de herbouw. Het blijft onbeschrijfelijk hoe snel en hoeveel mensen hebben gegeven.’'

De komende maanden worden nieuwe kunstontwerpen getekend. Ook laat het KWF een beveiligingsplan opstellen, om herhaling van dit vandalisme te voorkomen. Het nieuwe glaswerk krijgt wellicht een ‘hufterproof beschermlaag’ én camerabewaking. Dikkeboom: “Deze gebeurtenis is inktzwart en tegelijk toch hoopvol. Eén onverlaat slaat heel berekenend iets van grote waarde aan gort, duizenden anderen lijmen het weer, compleet onbaatzuchtig. Het is zoals in het boek van Rutger Bregman: de meeste mensen deugen inderdaad wel.’’

