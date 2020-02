Hoe Nederland is voorbereid op Covid-19

Het Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), onderdeel van het RIVM, heeft de taak een uitbraak in Nederland te voorkomen of te beteugelen. Tientallen medewerkers draaien al sinds eind december overuren, om te zorgen dat de laatste informatie over het virus in de draaiboeken terechtkomt.

De vrouw die een eventuele crisis in Nederland moet beteugelen is Aura Timen, hoofd van het LCI, en arts. Bij haar promotie aan de Radboud Universiteit ontwikkelde ze een model om een volgende grote ziekte-uitbraak in te dammen, gebaseerd op onder meer de ervaringen met SARS.

Zij heeft het maandag te druk om de pers te woord te staan. Ze heeft een teleconferentie met de Europese evenknie van het LCI: het ECDC. Daarnaast voeren zij en haar medewerkers continu overleg met experts wereldwijd – waarbij ze met extra belangstelling zal luisteren naar de ervaringen in Italië. Het LCI staat ook artsen uit het hele land te woord, bijvoorbeeld als zij denken dat ze een mogelijk besmette patiënt hebben. Zo’n dertig tot veertig mensen in Nederland zijn op Covid-19 getest. Tot dusver had geen van hen de ziekte.

Juliëtte Barge (61), Amsterdam Gepensioneerd docent geschiedenis “Nu het coronavirus heeft toegeslagen in Noord-Italië en het carnaval in Venetië niet doorgaat, heb ik besloten om mijn vakantie naar Venetië te annuleren. Ik ga er samen met twee vrienden ieder jaar naartoe, altijd vlak na carnaval als de stad weer iets rustiger is. Italië is mijn lievelingsland: het eten, de taal en de culturele rijkdom. Voor mij is het een groot museum, en Venetië de ultieme stad om te bezoeken. Geen auto’s, geen fietsers. Je hoort eigenlijk alleen maar stemmen als je door de stad loopt. De vlucht en het hotel hadden we al maanden geleden geboekt. Maar afgelopen zaterdag belde mijn vriendin op: of ik het al had gehoord? Ik wilde er eerst over nadenken, ik verheug me altijd zo op die reis. Maar maandag hebben we toch besloten om niet te gaan. Het is te gevaarlijk en waarschijnlijk is alles dicht. Vreselijk voor de mensen daar. Nu drinken we maar een glaasje wijn uit de Veneto op onze gezondheid.”

De kans op Covid-19 in Nederland ‘blijft klein’

De draaiboeken voor een eventuele uitbraak in Nederland liggen klaar. Er is een ‘generiek draaiboek’ voor een infectieziektencrisis, waarin staat wat voor maatregelen Nederland kan nemen bij een uitbraak. En er is een specifieke richtlijn voor Covid-19, waarin staat wat artsen en andere zorgmedewerkers moeten doen met patiënten die mogelijk de ziekte hebben.

“De kans dat iemand in Nederland Covid-19 krijgt, blijft klein”, benadrukt LCI-woordvoerder Ron Beekman, ongeacht de situatie in Italië. Beekman ziet in de Italiaanse uitbraak daarom geen aanleiding om de Nederlandse richtlijnen strenger te maken.

Wat is er nu vastgelegd over een uitbraak? Allereerst wanneer een patiënt geldt als ‘verdacht geval’. Dat is als iemand meer dan 38 graden koorts heeft, last heeft van hoesten of kortademigheid en de afgelopen twee weken in China is geweest, óf contact heeft gehad met iemand die drager was van het virus. Een test geeft vervolgens uitsluitsel.

Mocht er een ziektegeval gevonden worden, dan waarschuwt het laboratorium niet alleen de behandelend arts, maar ook het LCI, dat meteen de GGD informeert. Een patiënt die in het ziekenhuis verblijft, gaat meteen in strikte isolatie – waarvoor de regels strenger zijn dan bij quarantaine. Als iemand niet ernstig ziek is, en het huis van de patiënt zich ervoor leent, kan die isolatie ook thuis plaatsvinden. Daarbij moet de patiënt zo veel mogelijk op zijn slaapkamer blijven, en mogen (naast zorgverleners) alleen zijn huisgenoten het huis betreden.

Marcel Klaverkamp (63) Bestuurder Dr. Nassau College in Assen “We doen al twaalf jaar een uitwisseling met Italië, maar door het coronavirus moesten we het afblazen. We zijn vorige week geïnformeerd door de collega’s uit Italië dat er van het Italiaanse ministerie van onderwijs geen uitwisselingen meer mogen plaatsvinden. Dat hebben wij dus te accepteren. Maandag zouden 37 leerlingen en 5 begeleiders van het Penta in Assen naar Santa Marinella en Cerveteri in Lazio Roma (in het midden van Italië, red.) gaan om mee te werken aan een project rondom klimaat, vervuiling en plastic. We kregen vorige week al vragen van bezorgde ouders en hadden daarom contact gezocht met de Italiaanse school om te vragen naar de risico’s. Volgens hen was er geen enkel probleem, maar van het ministerie mogen we dus niet gaan. We hopen dat het project op een later moment alsnog door kan gaan. De leerlingen reageerden natuurlijk teleurgesteld. Het zijn tweedeklassers, voor de meesten zou dit hun eerste reis naar het buitenland worden zonder paps en mams. In plaats daarvan moeten ze nu een normaal lesprogramma draaien.”

Crisis? Grop en Grip

De bestrijding van een uitbraak en het opsporen van de bron zijn taken van de lokale GGD. Als het gaat om een potentiële crisis, kan die het GGD Rampen Opvang Plan (Grop) in werking stellen. Daarin is precies vastgelegd welke instellingen de GGD te hulp schieten en wat hun taak is. Bij een ernstige crisis kunnen de autoriteiten ‘opschalen’ naar het algemene regionale rampenplan, de Grip, die bijvoorbeeld ook van kracht is bij branden waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Als ook het Rijk zich met een crisis moet bemoeien, is er nog een hoger trapje op de ladder: de Grip Rijk.

Lees ook:

Zesde dode nieuw coronavirus in Italië

Het dodental van het nieuwe coronavirus in Italië blijft oplopen. Inmiddels zijn zes mensen in Italië overleden.