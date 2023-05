Hoe ‘mister X’ al maandenlang een trans vrouw terroriseert

Als de avond valt, begint Isabella te wiebelen op haar stoel. Steeds vaker kijkt ze uit het raam naar buiten, waar langzaam maar zeker de kleuren van de dag verdwijnen. Op haar telefoon checkt ze de tijd, en dan nog eens. Ze is duidelijk niet meer op haar gemak.

“Ik moet gaan”, zegt ze op een gegeven moment verontschuldigend. Ze wil koste wat kost thuis zijn voordat het écht donker is. Des te kleiner is de kans dat ze overrompeld wordt door de onbekende man die ze zelf aanduidt met de naam ‘mister X’. Hij slaat meestal toe onder dekking van de duisternis.

En dus springt ze op haar fiets. Het is hemelsbreed nog geen honderd meter vanaf de plek waar we hebben afgesproken, maar ze denkt er niet aan om dat stuk te lopen. Wie weet komt ze hem onderweg tegen. De vorige keer dat dat gebeurde werd ze geslagen met een kettingslot, en daar is geen kruid tegen gewassen. Zelfs niet de verfspuitbus die ze ter verdediging in haar handtas draagt.

Weinig vertrouwen in een goede afloop

Dit is het verhaal van Isabella, een trans vrouw, en de vijf aanvallen die ze tot nu toe te verduren kreeg. Maar meer nog is dit een verhaal over slachtoffers die geen aangifte durven doen, administratieve fouten bij de politie, en hoe die combinatie het vertrouwen in een goede afloop beschadigt.

Eerst over het slachtoffer zelf. Isabella is eind veertig, woont in het westen van het land, en ziet er graag vrouwelijk uit in de traditionele zin van het woord. Haar lange zwarte haar, met hier en daar een paar grijze strengen, draagt ze tijdens het interview in een knot. De nagels waarmee ze op tafel trommelt zijn netjes gevijld en gelakt.

Maar ze heeft nooit een geslachtsbevestigende operatie ondergaan of hormonen geslikt. En dus zie je bijvoorbeeld duidelijk een adamsappel op en neer dansen als ze vertelt wat haar is overkomen. Ze noemt zichzelf zonder gêne een ‘she-male’. Dat was nooit een probleem in het Aziatische land waar ze oorspronkelijk vandaan komt, zegt ze. Pas in Nederland werd haar genderidentiteit gevaarlijk.

Een vuistslag vol in het gezicht

De ellende begon in het voorjaar van 2022, nu bijna een jaar geleden. Isabella gaat die mei-nacht pizza halen, en raakt bij het restaurant in gesprek met een man (niet mister X). Ze vind hem aantrekkelijk, en hij lijkt ook geïnteresseerd in haar. In een parkje nemen ze plaats op een bank. Daar beginnen ze elkaar te strelen, zegt ze later tegen de politie. Totdat de man haar kruis aanraakt. De man verstijft. “Oh nee”, zegt hij. Waarop Isabella iets antwoordt in de trant van: “Je wist toch dat ik geen vrouwenlichaam heb?”

Isabella probeert nog weg te lopen. Maar dan krijgt ze een harde klap op haar achterhoofd. Ze blijft lopen. Dan volgen er meer klappen: op haar hoofd, in haar ribben, links en rechts. “Hij hield zich niet in en sloeg met volle kracht, waarbij hij om en om zijn beide handen gebruikte. Ik schat dat ik wel twintig keer ben geslagen.” Met een vuistslag vol in haar gezicht breekt de man uiteindelijk haar neus. Hij vertrekt pas als Isabella om hulp schreeuwt.

Aantal meldingen van discriminatie meer dan verdubbeld

Isabella is lang niet de enige die in 2022 klappen kreeg om haar genderidentiteit. Het landelijke Transgender Netwerk meldde vorige week dat er in dat jaar een forse stijging was in het aantal gemelde incidenten van discriminatie. Kregen het netwerk en andere antidiscriminatiebureaus in 2019 (het laatste jaar voor de coronalockdowns) nog 107 meldingen binnen, in 2022 waren waren dat er 184. Nooit lag dat aantal in één jaar tijd zo hoog.

Het ging daarbij om heel verschillende vormen van intimidatie. Sommige transgenders werden uitgescholden voor vieze travestiet, anderen op straat gefilmd terwijl er beledigende opmerkingen over het uiterlijk werden gemaakt. Een melder zegt dat haar buurman continu braakgeluiden maakt op het moment dat diegene langsloopt. Zo’n twintig meldingen gingen over fysiek geweld.

Eenmaal uit het ziekenhuis doet Isabella aangifte. Pas onlangs, vijf aanvallen later, begreep ze dat de politie wel degelijk onderzoek deed naar die eerste mishandeling. Zo werden er camerabeelden in de omgeving bekeken en omwonenden ondervraagd. Maar dat gaat na die eerste aanval allemaal aan Isabella voorbij. Ze deed in het Engels aangifte, maar er valt een Nederlandstalige brief op de mat die ze niet goed kan ontcijferen. Ze voelt zich onvoldoende op de hoogte gehouden, zegt ze later.

‘Het heeft te maken met mijn genderidentiteit’

Op het moment dat mister X in beeld komt, begint Isabella net de hoop te krijgen dat de eerdere aanval een incident was. Het is inmiddels november als ze op een dag wordt aangesproken in een winkelstraat. Achteraf denkt ze dat mister X een bekende is van de eerste dader, want hij begint haar direct vervelende vragen te stellen. “Ben je een man of een vrouw?”, wil hij meerdere keren weten. En: “Wil je pijpen?” Ze gaat er niet op in en loopt naar huis.

Waarom hij het uitgerekend op haar heeft gemunt? Isabella breekt zich al maanden het hoofd over die ene vraag. “Misschien haat hij me om wie ik ben. Of misschien is hij juist tot me aangetrokken, geobsedeerd zelfs, maar kan hij dat niet accepteren van zichzelf. Ik weet het niet.” Een ding is voor Isabella wél zo klaar als een klontje. “Het heeft te maken met mijn genderidentiteit. Dat weet ik honderd procent zeker.”

Twee weken na het vervelende gesprek staat ze een sigaretje te roken voor haar voordeur, het is al donker. Uit het niets krijgt ze een harde klap op haar achterhoofd. Als ze zich omdraait staat mister X daar, met een kettingslot in de hand. Ze vlucht naar binnen, maar loopt nog weken rond met een dikke bult. Een paar weken daarna slaat hij weer toe, op dezelfde locatie: dit keer schampt de ketting haar hoofd.

Aangifte zet een spotlight op de verblijfsstatus

Van deze twee nieuwe aanvallen heeft ze geen aangifte gedaan. “Omdat mijn verwondingen niet zo ernstig waren, maar ook omdat ik dacht dat mijn eerdere melding niets had opgeleverd.” Wat ook meespeelt: Isabella verblijft al langere tijd bij haar oude moeder in Nederland, maar ze heeft zelf een verblijfsdocument uit een ander EU-land. Dat mag zonder vaste inkomsten hooguit drie maanden. Nog een aangifte zou een spotlight op haar verblijfsstatus zetten, vreest ze, en misschien wel leiden tot uitzetting.

Trans personen twijfelen vaker over aangifte, blijkt uit eerder onderzoek. Zo’n 43 procent maakt jaarlijks verbaal of fysiek geweld mee, maar van die slachtoffers doet slechts 15 procent aangifte bij de politie. Soms omdat ze het incident niet belangrijk genoeg vinden, maar ook omdat ze er geen vertrouwen in hebben dat de dader wordt gepakt. Een kwart zegt zelfs te vrezen voor ‘negatieve bejegening door de politie’ vanwege hun identiteit.

De politie probeert dat wel te veranderen, en noemt geweld tegen de lbhti+-gemeenschap sinds 2015 een ‘topprioriteit’. Zo is er in elke politieregio een zogeheten Roze in Blauw-unit opgezet, een groep politiemensen die zelf vaak uit de homogemeenschap komt en zich specifiek richt op geweld tegen deze doelgroep. Ook eist het Openbaar Ministerie sinds 2019 dubbele straffen als er sprake is van ‘discriminerend geweld’ tegen transgenders.

Fouten op het aangifteformulier

Isabella heeft zich nooit gediscrimineerd gevoeld door de politie. Toch verloopt het contact niet vlekkeloos, blijkt vooral na de vierde aanval. Nu besluit Isabella wél weer naar de politie te gaan, omdat ze beseft dat dit geweld niet zomaar zal stoppen. Op het bureau krijgt ze echter sterk het gevoel dat de agente haar op andere gedachten wil brengen. En Isabella laat zich deels overtuigen: ze kwam om aangifte te doen, maar maakt uiteindelijk slechts een melding, een soort ‘aangifte light’ dus. Bij een melding stuurt de politie soms extra patrouillewagens of jongerenwerkers op pad om een bepaald gebied beter in de gaten te houden, maar komt er geen diepgravend onderzoek naar de dader.

Ook dat is helaas niet ongebruikelijk, zegt Elise van Alphen, directeur van Transgender Netwerk Nederland. “Wij krijgen regelmatig signalen dat trans personen wordt afgeraden om aangifte te doen. In sommige gevallen is dat goed bedoeld: de politieagent wil de verwachtingen temperen, want het is nu eenmaal moeilijk om een dader op te sporen. Maar het leidt er wel toe dat antitransgeweld niet altijd de prioriteit krijgt dat het verdient.”

Kort voor het interview met Trouw komt Isabella er bovendien achter dat haar melding een aantal fouten bevatte. En hoewel ze het afschrift van deze melding kwijt is, wordt in ieder geval een van die fouten bevestigd door de politie. Zo haalde de agente haar voor- en achternaam door elkaar. Daardoor kwam deze nieuwe melding niet in hetzelfde dossier als de eerdere aangifte van mei 2022. Was dat wél gebeurd, dan had de politie in dit stadium al kunnen inzien dat het hier om een reeks van gewelddaden tegen dezelfde transpersoon ging. Door de administratieve fout leken het losstaande incidenten tegen verschillende slachtoffers.

‘Teveel negatieve ervaringen met de politie’

Het is frustrerend, zegt Van Alphen. “Een tijd lang hebben we onze achterban actief opgeroepen om vooral zoveel mogelijk aangifte te doen. Alleen op die manier stoppen we immers het geweld. Maar met die campagne zijn we onlangs weer opgehouden, omdat er simpelweg teveel negatieve ervaringen waren met de politie. Het ontbreekt op dit moment nog aan voldoende vertrouwen.”

De laatste aanval – in februari – was veruit de ergste, zegt Isabella achteraf. Weer stond ze in de deuropening een sigaret te roken. “Maar tegen die tijd was ik natuurlijk al heel angstig, paranoïde zelfs. Dus keek ik continu van links naar rechts terwijl ik razendsnel mijn sigaret rookte. Maar hij kwam van om de hoek, ik denk dat hij me al in de gaten hield.” Ze laat foto’s zien van de uitkomst: haar gezicht zit onder het bloed, en met haar linkeroog ziet ze nog steeds niet goed. Ze hoopt maar dat haar zicht weer terugkomt. Ditmaal deed ze weer aangifte, al is haar vertrouwen in een goede afloop op dat moment gezakt tot onder het nulpunt.

Bericht in de buurtapp brengt balletje aan het rollen

Dat verandert pas enigszins als een behulpzame buurvrouw uit pure wanhoop een bericht op Twitter plaatst. Daarin zegt ze dat haar trans vriendin al vijfmaal is aangevallen binnen een jaar tijd, en dat ‘de politie niets doet’. Na een tweede bericht, ditmaal in de buurtapp, begint het balletje dan toch te rollen. Een lokale politica pakt het op, en vervolgens komt ook de wethouder op de lijn.

Een dag voor het interview met Trouw zit de wijkagent in de woonkamer. Hij luistert begripvol naar Isabella, en weet het vertrouwen in een goede afloop enigszins te herstellen. In de dagen daarna probeert hij videobeelden van de laatste mishandeling veilig te stellen, adviseert hij over een cursus zelfverdediging, en belt hij een paar keer terug om de voortgang van het onderzoek te bespreken. Mister X blijft op vrije voeten, maar Isabella voelt zich in ieder geval gehoord.

“Ik wil dat hij wordt opgepakt en bestraft”, zegt ze. “Dat is het allerbelangrijkst. Want op dit moment ben ik ontzettend bang. Ik heb geen leven meer. Overdag kijk ik continu over mijn schouders. En ‘s avonds en ‘s nachts durf ik de deur helemaal niet meer uit. Hij heeft mijn vrijheid volledig afgepakt, en lange tijd voelde ik geen bescherming.”

De vreemdelingenpolitie staat op de stoep

Maar dan gebeurt er iets waar Isabella al die tijd al voor vreesde: de vreemdelingenpolitie staat op de stoep, twee maanden na haar laatste aangifte. De politiedienst is door haar contact met de wijkagent te weten gekomen dat ze niet over de juiste papieren beschikt. Of in de woorden van de politie zelf: “Dat betekent feitelijk dat hij [sic.] illegaal in Nederland verblijft”. Ze krijgt een ultimatum: binnen een maand moet ze haar buitenlandse verblijfsdocument omzetten naar een Nederlandse, al is dat volgens de politie vrij eenvoudig te regelen.

Isabella schrikt echter van het bezoek, en trekt zich nog verder terug uit het publieke leven. “Geen van de daders is opgepakt en nu voelt ze zich ook nog bedreigd door de politie”, zegt haar buurvrouw Jacqueline via Whatsapp. “Ze heeft er enorm spijt van dat ze aangifte heeft gedaan.”

De naam Isabella is gefingeerd. Haar echte naam is bij de hoofdredactie bekend, evenals de achternaam van de buurvrouw en de plaats waar dit verhaal zich afspeelt.

Reactie regionale politiedienst In een reactie benadrukt een woordvoerder van de betreffende politieregio dat iedereen in Nederland moet kunnen zijn wie die wil, en dat er geen plaats is voor gendergerelateerd geweld. “Het is ontoelaatbaar dat iemand in angst over straat moet gaan.” De politie erkent dat de naam van het slachtoffer bij de melding verkeerd is genoteerd. Maar, zegt de politie, er ligt ook een verantwoordelijkheid bij het slachtoffer om de schriftelijke melding te controleren. De politie kan niet zeggen of de baliemedewerker heeft aangestuurd op een melding in plaats van een aangifte. Volgens de politie hebben beide zaken geen invloed gehad op het verloop van de opsporing. “De twee aangiftes zijn met prioriteit opgepakt, zoals we dat altijd doen als er mogelijk sprake is van geweld tegen mensen uit de lhbti+-gemeenschap. We hebben de daders nog niet gevonden, maar ik durf wel te zeggen dat we ons uiterste best hebben gedaan. Ik zou willen dat we iedere zaak met zoveel daadkracht konden oppakken.” Is er door de administratieve fouten een patroon van mishandeling gemist? De politie meent van niet. “Er is weliswaar sprake van één slachtoffer, maar er zijn meerdere daders. Daardoor is er minder duidelijk sprake van een patroon, en moet je iedere aangifte apart behandelen. Dat hebben we gedaan.” De verblijfsstatus van een slachtoffer mag geen enkele drempel zijn om aangifte te doen, zei de woordvoerder ongeveer een maand voordat de vreemdelingenpolitie bij Isabella langsging. “Ook al ben je hier illegaal: de politie zal er altijd voor je zijn.”