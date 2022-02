Hoe makkelijk kan een arts nog sjoemelen met sperma? ‘Alles wordt tegenwoordig gedubbelcheckt’

Aan het rijtje van artsen die stiekem hun eigen zaad gebruikten bij een vruchtbaarheidsbehandeling, is deze week een nieuwe naam toegevoegd. In een ziekenhuis in Den Bosch verwekte Henk Nagel in de jaren zeventig en tachtig ten minste één kind. De inmiddels gepensioneerde gynaecoloog is daarmee de vierde Nederlandse vruchtbaarheidsarts van wie is aangetoond dat hij vrouwen zonder toestemming insemineerde met zijn sperma. Kan zoiets anno nu nog steeds gebeuren?

Onmogelijk is het niet, stelt Max Curfs. Hij is klinisch embryoloog in het Isala Ziekenhuis in Zwolle en raakte zodoende betrokken bij een vergelijkbare zaak: eind 2020 kwam aan het licht dat de Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut tussen 1980 en 1994 minstens 47 nakomelingen verwekte. “Wél is het zo goed als onmogelijk.”

Wat maakt het sjoemelen met sperma zo lastig?

“Spermadonatie mag sinds 2004 niet meer onder volstrekte anonimiteit gebeuren, donoren moeten altijd op te sporen zijn voor de kinderen. Die wetswijziging maakt dit soort praktijken al moeilijker. Ook is er een heel pakket aan andere regels en protocollen. Zo mag je dit soort werkzaamheden alleen maar doen als je daarvoor erkend bent door de bevoegde autoriteit, iets waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd grondig op toeziet. Eens in de twee à drie jaar komen ze hier langs en nemen ze al onze processen door.

“En in het ziekenhuis zelf gaat ieder buisje door meerdere handen. Er wordt altijd in multidisciplinaire teams gewerkt. Hier in ons fertiliteitscentrum werken zo’n veertig mensen, allemaal op dezelfde verdieping. En alles wordt machinaal gedubbelcheckt: ieder buisje wordt gelabeld met een streepjescode, elke stap wordt vastgelegd en is traceerbaar. Het is heel moeilijk om iets stiekem in je eentje te doen.”

Kon dat een halve eeuw geleden wél gemakkelijk?

“Ja. In die tijd kwam de geassisteerde voortplanting net van de grond. En de publieke opinie over het vakgebied was nogal verdeeld. Zo werd schande gesproken van de eerste reageerbuisbaby, die in 1978 ter wereld kwam. Ouders kregen het advies om niemand te vertellen over de manier waarop hun kind verwekt was. Deze dokters moesten tegen die stroom in roeien.

“Dat betekende ook dat die artsen vaak in hun eentje opereerden, in solopraktijken kregen ze hoogstens ondersteuning van een secretaresse. Deels vond het werk ook ‘s avonds plaats, buiten de reguliere diensten die de dokters draaiden. Sociale controle van collega’s of ziekenhuizen was er amper.”

Wat bezielde de vruchtbaarheidsartsen die zelf donorkinderen verwekten?

“Over hun motieven valt enkel te speculeren. Wél kan ik zeggen dat in het externe onderzoek naar Wildschut naar voren is gekomen dat hij een introverte, wat excentrieke man was, maar ook een zeer betrokken dokter. Hij was begaan met het lot van patiënten.

“Altruïsme kunnen we dus ook niet uitsluiten als verklaring. Laat me duidelijk zijn: die dokters zijn een grens overgegaan. Ze hebben anderen leed berokkend, wat ze hebben gedaan valt niet goed te praten. Maar wat vaak wordt vergeten is dat een onvervulde kinderwens tot enorm veel psychisch leed leidt. Mensen zijn er niet open over, dragen hun verdriet in stilte. Voorstellen kan ik het me niet, maar misschien wilden die dokters iets goeds betekenen voor hun patiënten, kwam het voort uit hun drang om anderen te helpen.

“Het beeld van monster is in ieder geval te eendimensionaal, denk ik. Over Wildschut worden veel lelijke dingen gezegd. We hebben ook teruggehoord dat sommige kinderen en hun ouders daar last van hebben. Uiteindelijk is hij wel waar hun biologische oorsprong ligt. Ouders en kinderen reageerden heel wisselend toen zijn gedrag bekend werd, van boos tot onverschillig. Maar sommigen zeiden ook: zonder Wildschut hadden wij geen gezin gehad.”

